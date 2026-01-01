الخطوة 1: انتقل إلى PDF إلى فيديو
سجّل الدخول إلى HeyGen وانتقل إلى علامة تبويب الأفاتار في الصفحة الرئيسية. انقر على PDF to Video.
الخطوة 2: اختر نقطة البداية
سترى خيارين:
إذا كنت ترفع ملفاً موجوداً، فاتبع الخطوتين 3-4. إذا كنت تنشئ عرضاً تقديمياً جديداً، فتجاوز إلى الخطوة 5.
الخطوة 3: حمّل ملفك
اختر خيار Upload a Presentation ثم اختر ملفك. ضع ما يلي في الاعتبار:
اختر الأفاتار الخاص بك مسبقًا. سيظهر كعنصر دائري فوق مشاهدك. يمكنك أيضًا استبدال ملفك من هذه الشاشة.
الخطوة 4: ضبط إعدادات العرض التقديمي والنص
اختر إعدادات العرض التقديمي والنص، ثم انقر على إنشاء فيديو للمتابعة إلى مرحلة التحرير.
الخطوة 5: أنشئ عرضاً تقديمياً جديداً
حدّد إنشاء عرض تقديمي. يمكنك إما:
لأفضل النتائج، كن محددًا في موجّهك. تضمّن ما يلي:
استخدم أمثلة الموجّهات الظاهرة على الشاشة للإلهام.
الخطوة 6: اختر الأفاتار الخاص بك
بعد النقر على متابعة، اختر الأفاتار الخاص بك. سيظهر كعنصر دائري متراكب في الزاوية السفلية اليمنى من كل مشهد. يمكنك الرجوع في أي وقت واستبدال الأفاتار أو تحسين الموجّه الخاص بك.
الخطوة 7: ضبط إعدادات الإنشاء
قبل عملية الإنشاء، عدّل عناصر التحكّم التالية لتشكيل عرضك التقديمي:
بعد أن تكون راضيًا، انقر على متابعة. سيستغرق HeyGen بضع دقائق لإنشاء العرض التقديمي الخاص بك.
الخطوة 8: فتحه في AI Studio
عند اكتمال عملية الإنشاء، انقر على «Edit in AI Studio».
الخطوة 9: حسّن شرائح العرض التقديمي الخاصة بك
في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصّص كل شريحة قبل التصدير:
ملاحظة: يتوفر التحرير الكامل للشريحة فقط إذا كنت قد استخدمت قالباً قابلاً للتعديل.
الخطوة 10: حرّر النص الخاص بك
لكل شريحة مقطع نص خاص بها. المقطع النصي 1 يقابل الشريحة 1، والمقطع 2 يقابل الشريحة 2، وهكذا. لكل مقطع يمكنك:
الخطوة 11: ضبط الأفاتار الخاص بك
في أي وقت يمكنك:
الخطوة 12: تصدير الفيديو الخاص بك
عندما تكون راضيًا عن الشرائح والنص والأفاتار، قم بتصدير الفيديو الخاص بك. أصبحت عرضك التقديمي الآن فيديو احترافيًا جاهزًا لإيصال رسالتك بفعالية.