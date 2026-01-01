تحويل PPT/PDF إلى فيديو

الخطوة 1: انتقل إلى PDF إلى فيديو

سجّل الدخول إلى HeyGen وانتقل إلى علامة تبويب الأفاتار في الصفحة الرئيسية. انقر على PDF to Video.

الخطوة 2: اختر نقطة البداية

سترى خيارين:

تحميل عرض تقديمي — استخدم هذا الخيار إذا كان لديك ملف PowerPoint أو PDF جاهز

— استخدم هذا الخيار إذا كان لديك ملف PowerPoint أو PDF جاهز أنشئ عرضاً تقديمياً جديداً — استخدم هذا الخيار إذا لم يكن لديك ملف أو كان العرض التقديمي الحالي بحاجة إلى تجديد بصري

إذا كنت ترفع ملفاً موجوداً، فاتبع الخطوتين 3-4. إذا كنت تنشئ عرضاً تقديمياً جديداً، فتجاوز إلى الخطوة 5.

الخطوة 3: حمّل ملفك

اختر خيار Upload a Presentation ثم اختر ملفك. ضع ما يلي في الاعتبار:

الحد الأقصى لحجم الملف هو 50MB. إذا تجاوز ملفك هذا الحد، ستظهر لك رسالة خطأ تطلب منك تقليل حجمه

ملاحظات المتحدث كنص مكتوب واستيراد محتوى الشرائح كعناصر قابلة للتحرير متاحة فقط لملفات PPT أو PPTX، وليست متاحة لملفات PDF

اختر الأفاتار الخاص بك مسبقًا. سيظهر كعنصر دائري فوق مشاهدك. يمكنك أيضًا استبدال ملفك من هذه الشاشة.

الخطوة 4: ضبط إعدادات العرض التقديمي والنص

اختر إعدادات العرض التقديمي والنص، ثم انقر على إنشاء فيديو للمتابعة إلى مرحلة التحرير.

الخطوة 5: أنشئ عرضاً تقديمياً جديداً

حدّد إنشاء عرض تقديمي. يمكنك إما:

صف عرضك التقديمي باستخدام موجّه نصي

حمّل مستنداً (PDF أو DOCX فقط)

لأفضل النتائج، كن محددًا في موجّهك. تضمّن ما يلي:

موضوع العرض التقديمي

لمن تُوجَّه

نبرة المحتوى التي تريدها

مدى التفصيل المطلوب

ما النتيجة التي تريد أن يخرج بها المشاهدون

استخدم أمثلة الموجّهات الظاهرة على الشاشة للإلهام.

الخطوة 6: اختر الأفاتار الخاص بك

بعد النقر على متابعة، اختر الأفاتار الخاص بك. سيظهر كعنصر دائري متراكب في الزاوية السفلية اليمنى من كل مشهد. يمكنك الرجوع في أي وقت واستبدال الأفاتار أو تحسين الموجّه الخاص بك.

الخطوة 7: ضبط إعدادات الإنشاء

قبل عملية الإنشاء، عدّل عناصر التحكّم التالية لتشكيل عرضك التقديمي:

استخدام النص — اختر كيفية التعامل مع النص في ملفك: إنشاء أو اختصار أو إبقاء كما هو

— اختر كيفية التعامل مع النص في ملفك: إنشاء أو اختصار أو إبقاء كما هو الصور — قرر ما إذا كنت ستحتفظ بالصور الحالية أو تنشئ صورًا جديدة

— قرر ما إذا كنت ستحتفظ بالصور الحالية أو تنشئ صورًا جديدة عدد الشرائح — اختر عدد الشرائح التي ينبغي أن ينشئها HeyGen

— اختر عدد الشرائح التي ينبغي أن ينشئها HeyGen نص بالذكاء الاصطناعي — فعّل خيار إنشاء النص بالذكاء الاصطناعي لإنشاء التعليق الصوتي تلقائياً

— فعّل خيار إنشاء النص بالذكاء الاصطناعي لإنشاء التعليق الصوتي تلقائياً كثافة النص — تحكّم في كمية النص التي تظهر في كل شريحة

— تحكّم في كمية النص التي تظهر في كل شريحة الجمهور — خصّص العرض التقديمي لفئة محددة

— خصّص العرض التقديمي لفئة محددة النبرة — حدّد النبرة العامة وأسلوب الإلقاء

— حدّد النبرة العامة وأسلوب الإلقاء اللغة — اختر لغة المخرجات

بعد أن تكون راضيًا، انقر على متابعة. سيستغرق HeyGen بضع دقائق لإنشاء العرض التقديمي الخاص بك.

الخطوة 8: فتحه في AI Studio

عند اكتمال عملية الإنشاء، انقر على «Edit in AI Studio».

الخطوة 9: حسّن شرائح العرض التقديمي الخاصة بك

في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، خصّص كل شريحة قبل التصدير:

حرّك أو غيّر حجم النصوص أو الصور أو الأشكال أو الرسومات

استبدل الخلفيات، وعدّل العناوين، واضبط التنسيق

استبدل خلفيات الصور بأخرى مختلفة عند الحاجة

ملاحظة: يتوفر التحرير الكامل للشريحة فقط إذا كنت قد استخدمت قالباً قابلاً للتعديل.

الخطوة 10: حرّر النص الخاص بك

لكل شريحة مقطع نص خاص بها. المقطع النصي 1 يقابل الشريحة 1، والمقطع 2 يقابل الشريحة 2، وهكذا. لكل مقطع يمكنك:

أعد كتابة التعليق الصوتي

اضبط الإيقاع أو صحّح النبرة

أضف فواصل

حمّل ملفك الصوتي الخاص أو سجّل صوتك

غيّر الصوت بالكامل

الخطوة 11: ضبط الأفاتار الخاص بك

في أي وقت يمكنك:

التبديل إلى أفاتار مخصص أو عام

بدّل الأفاتارات أثناء سير المشروع

عدّل موضع الأفاتار ليتناسب مع تصميمك

الخطوة 12: تصدير الفيديو الخاص بك

عندما تكون راضيًا عن الشرائح والنص والأفاتار، قم بتصدير الفيديو الخاص بك. أصبحت عرضك التقديمي الآن فيديو احترافيًا جاهزًا لإيصال رسالتك بفعالية.