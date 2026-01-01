تعرّف على لوحة تحكم HeyGen والتنقل الأساسي فيها حتى تتمكن من إعداد حسابك بثقة والبدء في الإنشاء

الخطوة 1: انتقل إلى لوحة التحكم الخاصة بك

عند تسجيل الدخول، ستصل إلى لوحة التحكم الخاصة بك. هذه هي مركزك الرئيسي داخل HeyGen.

هنا يمكنك القيام بما يلي:

الوصول إلى جميع مشاريعك

إدارة مقاطع الفيديو الخاصة بك وتحريرها

مشاركة المحتوى المكتمل

ستعود إلى هذه المساحة كثيرًا، لذلك من المهم أن تفهم كيفية تنظيمها.

الخطوة 2: استكشف قائمة التنقل الرئيسية

على الجانب الأيسر من الشاشة، ستجد قائمة التنقل الرئيسية. يوفّر لك هذا اللوح الوصول إلى الأدوات التي ستستخدمها طوال سير العمل.

من هنا يمكنك القيام بما يلي:

إنشاء مقاطع الفيديو وإدارتها

تنظيم الأصول واستخدامها

العمل مع الأفاتارات والأصوات والترجمات

سيسهّل عليك التعرّف على هذا القائمة كل شيء آخر.

الخطوة 3: راجع لوحة البدء

في لوحة التحكم الخاصة بك، سترى أيضًا لوحة البدء. يوضح لك هذا القسم خطوات الإعداد الأساسية لضمان عدم تفويت أي أمر مهم.

عند إكمال كل مهمة، سيتم وضع علامة عليها تلقائياً. إذا توقفت، يمكنك العودة لاحقاً ومتابعة العمل من حيث توقفت.

الخطوة 4: إكمال مهام الإعداد الأولية الخاصة بك

قد تختلف المهام المعروضة حسب دورك. يمكن أن تشمل:

إعداد مساحة عملك

دعوة أعضاء الفريق

مراجعة إعدادات الأمان الأساسية

لا تحتاج إلى إكمال كل شيء دفعة واحدة. تم تصميم HeyGen بحيث يتيح لك التقدّم بالوتيرة التي تناسبك.

الخطوة 5: ركّز على الجاهزية

في هذه المرحلة، الهدف ليس الوصول إلى الكمال، بل التأكد ببساطة من إعداد حسابك بشكل صحيح حتى تكون مستعدًا عندما يحين وقت الإنشاء.

الخطوة 6: الانتقال إلى إنشاء الفيديو

بمجرد أن تتعرّف على البيئة ويكتمل إعدادك، ستكون جاهزًا للمرحلة التالية.

في الدورة التالية، ستنشئ أول فيديو لك وتبدأ العمل بشكل عملي داخل استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen.