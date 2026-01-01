الرئيسية الأكاديمية عمليات التكامل

عمليات التكامل

تساعدك عمليات التكامل في HeyGen على ربط سير عمل إنشاء الفيديو لديك بالأدوات التي تستخدمها يوميًا. من خلال ربط HeyGen بمنصات مثل Canva وAdobe Express وHubSpot وغيرها، يمكنك إنشاء مقاطع الفيديو وتخصيصها وتوزيعها دون الحاجة إلى التنقل بين عدة تطبيقات. من خلال عمليات التكامل، يمكنك إدخال أفاتارات HeyGen وأصواتها في تصاميمك، وأتمتة حملات الفيديو المخصصة، وتبسيط التعاون، وتوسيع إنتاج الفيديو عبر سير عمل التسويق والمبيعات والتدريب والتعليم. تم تصميم عمليات التكامل لتوفير الوقت، وتقليل العمل اليدوي، وتسهيل تحويل المحتوى والبيانات الحالية إلى مقاطع فيديو عالية الجودة.