بمجرد انتهاء معالجة الفيديو في HeyGen، يُفتح في صفحة المشاركة، وهي المركز الرئيسي لمراجعة المحتوى والتعاون عليه وتوزيعه. من هنا يمكنك مشاهدة الفيديو، وتفعيل أو إيقاف الترجمة النصية، والعودة إلى التحرير إذا كانت هناك تعديلات مطلوبة. تم تصميم صفحة المشاركة لتكون أكثر من مجرد شاشة تشغيل؛ فهي المكان الذي يجتمع فيه التعاون مع التوزيع.

تقديم الملاحظات بسيط وتفاعلي. تتيح ردود الفعل السريعة باستخدام الرموز التعبيرية للمشاهدين تقديم استجابات فورية، بينما تجعل التعليقات المربوطة بالطابع الزمني التعاون أكثر دقة. يمكن لأعضاء الفريق إيقاف الفيديو في أي لحظة، وترك ملاحظات مباشرة على المخطط الزمني، وحتى الرد على بعضهم البعض، مما يخلق سلاسل من المحادثات المرتبطة بنقاط محددة. هذا يجعل من السهل اقتراح تعديلات، أو اعتماد أجزاء معينة، أو إبراز تحسينات دون أي لبس.

عندما يحين وقت مشاركة الفيديو الخاص بك، تمنحك صفحة المشاركة عدة خيارات. يمكنك إبقاؤه داخلياً عبر مشاركته مع زملائك في الفريق أو في المجلدات، أو فتحه أمام مساحة العمل بالكامل، أو إنشاء رابط عام لا يتطلب تسجيل دخول. للمحتوى الحساس، تضيف حماية بكلمة مرور طبقة إضافية من الأمان. وبعيداً عن HeyGen، يمكن تضمين مقاطع الفيديو في المواقع الإلكترونية، أو نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، أو إدراجها في حملات البريد الإلكتروني، أو تصديرها كمقاطع GIF معاينة.

تتوفر التنزيلات بصيغ متعددة لتناسب مختلف سير العمل. يمكنك حفظ الفيديو بدقة عالية تصل إلى 4K، أو تصديره بصيغة SCORM لمنصات LMS، أو تنزيل نسخ صوتية فقط مع الترجمات لاستخدامها من جديد. هذه المرونة تضمن أن قطعة المحتوى نفسها يمكن أن تخدم العديد من القنوات.

توفر صفحة المشاركة أيضًا رؤى حول الأداء. يمكنك تتبّع عدد المشاهدات، ومدة المشاهدة، ومعدلات الإكمال، وعمليات التنزيل، مما يمنحك صورة واضحة عن تفاعل الجمهور. يوضّح سجل المشاهدين التفصيلي من الذي شاهد الفيديو، مما يوفّر مستوى عاليًا من الشفافية للمراجعات الداخلية أو الحملات الخارجية.

تتضمن صفحة المشاركة ميزة الترجمة بشكل مباشر. يمكنك ترجمة النصوص، أو الترجمات المصاحبة، أو كليهما، وإنشاء نسخ متعددة اللغات في الوقت نفسه. بعد اكتمال الترجمات، يتم تفعيل المشغّل متعدد اللغات، مما يتيح للمشاهدين تبديل اللغة من قائمة منسدلة دون مغادرة الصفحة.

مع توفر كل هذه الإمكانات في مكان واحد، من الملاحظات والمشاركة والتحليلات والترجمة، يحوّل Share Page الخطوة الأخيرة من إنشاء الفيديو إلى تجربة تعاونية وقابلة للتوسّع. إنه المساحة التي يُصقَل فيها عملك ويُعتمَد ويُطلَق لجمهورك.