تصدير SCORM

حوّل مقاطع فيديو HeyGen الخاصة بك إلى حزم متوافقة مع SCORM لأنظمة إدارة التعلّم. تتبّع تقدّم المتعلمين، وحدّد مستويات الإكمال، وقدّم محتوى تدريبيًا يمكن قياسه.

ما الذي يقدمه تصدير SCORM

SCORM هو المعيار الذي تستخدمه معظم منصات التعلّم لتتبع تقدّم الدورات وإكمالها. تصدير SCORM من HeyGen يحوّل أي فيديو إلى حزمة جاهزة لنظام إدارة التعلّم (LMS) تُبلّغ عند مشاهدة المتعلمين لمحتواك وإكماله.

تصدير فيديو بصيغة SCORM

من لوحة التحكم لديك، اختر الفيديو الذي تريد تصديره ثم انقر على تنزيل (Download). فعّل خيار التصدير بصيغة SCORM (Export as SCORM)، واختر إصدار SCORM الذي تريده (1.2 أو 2004 الإصدار الرابع)، ثم حدّد نسبة الإكمال المطلوبة. انقر على تصدير حزمة SCORM (Export SCORM Package) لتنزيل ملف ZIP.

استخدم حزمة SCORM في نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك

حمّل ملف ZIP إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) باستخدام ميزة استيراد SCORM. سيعمل الفيديو الخاص بك كوحدة دراسية في الدورة مع تتبّع مدمج للتقدّم استنادًا إلى العتبة التي تحددها.

العناصر التفاعلية

أضف اختبارات وفيديوهات متفرعة في AI Studio لإنشاء مسارات تعلّم تفاعلية. يمكن للمتعلمين اختيار مساراتهم داخل المحتوى والإجابة عن الأسئلة بدلًا من مشاهدة خط زمني خطي واحد فقط.

SCORM التلقائي

اختر خيار Host video on HeyGen عند تنزيل حزمة SCORM الخاصة بك. يتيح لك ذلك تحديث الفيديو في HeyGen لتظهر التغييرات تلقائيًا في نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك دون الحاجة إلى إعادة رفع حزمة جديدة في كل مرة تجري فيها تعديلات.