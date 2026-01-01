ماذا لو أمكنك إنشاء فيديو كامل واحترافي بمجرد وصف فكرتك، من دون جداول زمنية أو تعديل يدوي أو إعدادات معقدة؟

هذا بالضبط ما يقدّمه Video Agent. يعد Video Agent أول محرّك إبداعي معتمد على البرومبت من HeyGen، صُمّم لتحويل برومبت واحد إلى فيديو مكتمل. يتم إنشاء النص البصري، والعناصر المرئية، والتعليق الصوتي، والإيقاع، والترجمة النصية تلقائيًا.

سواء كنت تضع أفكارًا أولية لشرح منتج، أو إعلان، أو قصة قصيرة، يساعدك Video Agent على تحويل أفكارك إلى فيديو جاهز خلال دقائق.

أنشئ باستخدام Video Agent

من لوحة تحكم HeyGen الخاصة بك، انقر على Video Agent للبدء.

ابدأ بكتابة الموجّه الخاص بك. صف ما تريد أن يكون موضوع الفيديو، بما في ذلك النبرة والهدف أو الجمهور المستهدف إذا لزم الأمر.

بعد ذلك، اختر الأفاتار الذي تريد استخدامه. يمكنك اختيار أحد الأفاتارات المخصصة الخاصة بك أو الاختيار من الأفاتارات العامة في HeyGen. ثم حدّد طول الفيديو الذي تريده، بدءًا من بضع ثوانٍ وحتى ثلاث دقائق.

يمكنك أيضًا إضافة الأصول أو الوسائط، واختيار تنسيق العرض، وضبط أي إعدادات اختيارية قبل النقر على إنشاء.

راجع خطة الفيديو

بعد النقر على إنشاء، يعرض Video Agent خطة للفيديو. تمثل هذه الخطة ملخصًا للطريقة التي يعتزم بها النظام تنظيم الفيديو الخاص بك، بما في ذلك الإيقاع والتسلسل.

يمكنك مراجعة الخطة وتقديم ملاحظاتك مباشرة في الدردشة لطلب التعديلات. إذا بدا كل شيء مناسبًا، ما عليك سوى الرد بعبارة Proceed للمتابعة.

بعد التأكيد، يقوم HeyGen تلقائياً بإنشاء الفيديو الكامل، بما في ذلك النص الصوتي، والتعليق الصوتي، والعناصر البصرية، والإيقاع، والترجمة النصية، دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية.

حسّن وعدّل الفيديو الخاص بك

عندما يكون الفيديو جاهزًا، يمكنك إجراء تعديلات عليه من خلال فتحه واختيار أمر Edit.

من هناك، يمكنك تحديث النص، تبديل الأفاتارات أو رفعها، تغيير الصوت أو النبرة، استبدال العناصر البصرية، وإضافة موسيقى خلفية. يمكن استبدال العناصر البصرية من خلال إنشاء وسائط جديدة، أو الاختيار من مكتبة HeyGen الجاهزة، أو رفع ملفاتك الخاصة. يمكنك أيضًا ضبط الترجمات، إعادة ترتيب المشاهد، أو دمج المشاهد معًا.

للحصول على تحكم أعمق، افتح المشروع في AI Studio. يتيح لك ذلك الوصول الكامل إلى ميزات التحرير المتقدمة مثل الانتقالات، وضبط الإيقاع، والتخصيص التفصيلي للمشاهد.