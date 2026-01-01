حان الوقت الآن لإنشاء أول فيديو لك. يبدأ كل شيء بزر Create، الذي يقدّم عدة طرق للبدء، صُمّم كل منها لسير عمل مختلف.

Video Agent هو الخيار الأسرع. ابدأ بموجّه، وسيقوم HeyGen تلقائياً بإنشاء فيديو كامل يتضمن النص، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي، والتصميم. مثالي للإعلانات السريعة، ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيديوهات الشرح.

يوفر لك AI Studio تحكماً إبداعياً كاملاً. حوّل النصوص إلى فيديوهات، واختر الأفاتارات والأصوات، وأضف المشاهد والوسائط والرسوم المتحركة، واضبط كل تفصيل بدقة.

حمّل ملف PDF أو PowerPoint لتحويل الشرائح فورًا إلى مشاهد قابلة للتحرير، ثم أضف الأفاتارات والتعليق الصوتي والحركة.

تتيح لك ميزة Photo to Video تحريك صورة واحدة باستخدام Avatar IV لإنشاء مقاطع فيديو سريعة وخفيفة.

توفر القوالب نقاط بداية جاهزة لحالات الاستخدام الشائعة، مع إمكانية التخصيص الكامل وإعادة الاستخدام.

بغض النظر عن طريقة البدء، يمكن تعديل كل فيديو في HeyGen وإعادة استخدامه.