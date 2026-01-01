تسجيل الشاشة

الخطوة 1: افتح مسجل الشاشة

سجّل الدخول إلى HeyGen وانتقل إلى مسجّل الشاشة من القائمة الرئيسية.

الخطوة 2: ابدأ تسجيلاً جديداً

انقر لإنشاء تسجيل جديد. عند ظهور المطالبة، اختر ما تريد التقاطه:

شاشتك بالكامل

نافذة محددة

لسان متصفح

اختر الخيار الذي يناسب محتواك، ثم أكّد الاختيار.

الخطوة 3: ابدأ التسجيل

انقر بدء التسجيل. ستظهر لوحة تحكم صغيرة لتوضيح أن التسجيل قيد التشغيل.

قدّم العرض التوضيحي أو الشرح العملي أو العرض التقديمي كما تفعل عادةً. ركّز على شرح المحتوى بوضوح. لا تتوقف عند الأخطاء البسيطة أو كلمات الحشو.

الخطوة 4: إيقاف التسجيل

عند الانتهاء، انقر إيقاف التسجيل.

الخطوة 5: انتظر المعالجة

بعد الإيقاف، اسمح لـ HeyGen بمعالجة التسجيل. سيقوم النظام بما يلي:

قسّم محتواك إلى مشاهد منطقية

احذف الكلمات الحشوية والتوقفات غير المريحة

يحدث هذا تلقائياً.

الخطوة 6: مراجعة المشاهد المُنشأة

بعد اكتمال المعالجة، راجع الفيديو الخاص بك في المخطط الزمني.

سترى تسجيلك مقسّمًا إلى مشاهد منفصلة. شغّل كل مشهد للتأكد من صحة البنية وتسلسل العرض.

الخطوة 7: عدّل انتقالات المشاهد عند الحاجة

عند الحاجة، انقر على أي مشهد لـ:

اضبط نقطة البداية أو نقطة النهاية

قسّم المشهد بشكل أدق

دمج المشاهد معًا

احتفظ بالهيكل التلقائي أو عدّله ليتوافق مع تفضيلاتك.

الخطوة 8: مراجعة الصوت المنقّى

شغّل التسجيل الكامل للتأكد من أن الصوت سلس. تأكد من إزالة كلمات الحشو والتوقفات الطويلة كما هو متوقَّع.

إذا كنت تحتاج إلى الوصول إلى النسخة الأصلية، فابحث عن خيار الملف الخام. وإلا، فتابع باستخدام النسخة المعالجة.

الخطوة 9: الإنهاء والمشاركة

عندما تكون راضيًا، اختر كيفية استخدام الفيديو. يمكنك:

تصديره

شاركه مباشرة

أضِفه إلى مكتبة التدريب

تابع التحرير داخل HeyGen

الخطوة 10: طبّق أفضل الممارسات على التسجيلات المستقبلية

لتحقيق نتائج أقوى في المستقبل:

ضع مخططًا لأهم النقاط قبل بدء التسجيل

استمر في التسجيل حتى إذا توقفت قليلًا أو أخطأت في الكلام

راجع تقسيمات المشاهد بسرعة قبل التصدير

استخدم مسجّل الشاشة لإنشاء عروض توضيحية متكررة ومحتوى تدريبي

سجّل مرة واحدة، راجع بسرعة، وشارك بدون أي تعديل يدوي.