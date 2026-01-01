طبيب الصوت

يمكنك الوصول إلى Voice Doctor من مكانين: داخل AI Studio عند العمل على مشروع، أو من صفحة Avatars عند إدارة إعدادات صوت الأفاتار. في كلا الموقعين، يتيح لك Voice Doctor تحسين صوت موجود مسبقًا دون إعادة إنشائه من البداية.

في هذا الشرح التفصيلي، سنبدأ في AI Studio.

افتح Voice Doctor في AI Studio

افتح مشروعاً موجوداً أو أنشئ مشروعاً جديداً في AI Studio. اختر الأفاتار الخاص بك، ثم افتح علامة تبويب الصوت. من قائمة الأصوات المتاحة، اختر الصوت الذي تريد تحسينه. الأصوات التي تدعم Voice Doctor مميّزة بأيقونةتحسين الصوت .

يعمل Voice Doctor مع الأصوات المرفوعة والأصوات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي.

حسّن وطوّر صوتك

بعد اختيار Enhance Voice، ستفتح واجهة Voice Doctor. في اللوحة اليسرى يمكنك ضبط الإعدادات التقنية مثل اللكنة أو التبديل بين محركات الصوت لاستكشاف خصائص صوتية مختلفة.

في اللوحة اليمنى، صف كيف تريد أن يتغيّر الصوت. على سبيل المثال، يمكنك طلب نطق أوضح، نبرة أكثر سلاسة، أو إيقاعًا أكثر طبيعية. يساعد هذا الوصف في توجيه كيفية تحسين الصوت.

استنادًا إلى مدخلاتك، يقوم HeyGen بإنشاء عدة خيارات محسّنة للصوت. يمكنك معاينة كل إصدار ومقارنة النتائج.

راجع تغييراتك واحفظها

إذا وجدت خيارًا مناسبًا، يمكنك حفظه كصوت جديد أو تطبيقه لاستبدال الصوت الحالي. إذا لم تكن النتائج دقيقة بما يكفي، اختر «جرّب الإصلاح بطريقة أخرى» لإنشاء مزيد من التنويعات ومواصلة التحسين.

تم تصميم Voice Doctor لإجراء تحسينات سريعة ومحددة. من خلال بعض التعديلات البسيطة، يمكنك جعل الصوت أكثر طبيعية وصقلًا ومواءمة مع الأسلوب الذي تريده قبل الانتقال إلى إنشاء الفيديو الخاص بك.