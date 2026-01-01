يتيح لك وضع الدفعات إنشاء عدة مقاطع فيديو أحادية المشهد للأفاتار في الوقت نفسه. يمكن أن يحتوي كل فيديو على نصه الخاص، وأفاتار خاص، وصوت خاص، يتم إنشاؤها جميعًا معًا في مهمة دفعية واحدة. بدلاً من إنشاء المقاطع واحدًا تلو الآخر في الاستوديو، يعمل وضع الدفعات كسير إنتاج مصمم للسرعة والكفاءة.

يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لفرق التسويق التي تنشئ نسخًا متعددة من الإعلانات، والمعلمين الذين يقدّمون دروسًا بلغات مختلفة، والوكالات التي تدير محتوى لعملاء متعدّدين، أو فرق المؤسسات التي تخصّص الرسائل على نطاق واسع.

وضع الدفعات يختلف عن استوديو التحرير. الاستوديو هو الخيار الأفضل عندما تحتاج إلى مشاهد متعددة، ومرئيات تفصيلية، وانتقالات، أو تحكم إبداعي مباشر. يعمل وضع الدفعات بأفضل صورة عندما تتبع مقاطع الفيديو لديك الهيكل نفسه ولكن تختلف في النص، أو الأفاتار، أو الصوت. فكّر في الاستوديو باعتباره مساحة العمل الإبداعية لديك، وفي وضع الدفعات كأداة لإنشاء المحتوى بكميات كبيرة.

أنشئ مقاطع فيديو باستخدام وضع الدفعات

من لوحة تحكم Hen، انتقل إلى قسم التطبيقات واختر Batch Mode. ابدأ بإعطاء مشروع الدفعة اسمًا حتى تبقى جميع مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها منظمة.

بعد ذلك، اختر نسبة العرض إلى الارتفاع. يمكنك اختيار الوضع الرأسي أو الأفقي حسب المكان الذي ستُستخدم فيه مقاطع الفيديو الخاصة بك. ينطبق هذا الإعداد على جميع مقاطع الفيديو في الدفعة.

الآن أضف النصوص الخاصة بك. في كل مربع نص، اكتب أو الصق المحتوى الذي تريد أن ينطقه الأفاتار. يدعم وضع الدفعات مشهداً واحداً لكل فيديو، لذلك يمثّل كل نص فيديو كاملاً. لإنشاء المزيد من الفيديوهات، انقر على أيقونة علامة الجمع لإضافة المزيد من مربعات النصوص. يتحول كل مربع إلى فيديو منفصل.

بعد ذلك، عيّن الأفاتارات والأصوات. لكل نص، اختر الأفاتار الذي سيقدّم الرسالة. يمكنك إعادة استخدام الأفاتار نفسه عبر عدة نصوص، أو اختيار أفاتارات مختلفة لكل واحد منها. ثم اختر صوتًا، إما من أصواتك المخصصة أو من مكتبة الأصوات في HeyGen، بحسب ما يناسب كل فيديو على أفضل وجه.

عندما يكون كل شيء جاهزًا، انقر على Generate Videos. سيقوم HeyGen بإنشاء جميع الفيديوهات في الدفعة في الوقت نفسه. بعد اكتمال المعالجة، سيظهر كل فيديو كمشروع مستقل.

تحرير بعد الإنشاء

إذا احتجت إلى إجراء تعديلات، فلست مقيّدًا بما أنشأته. بعد عملية الإنشاء، يمكنك فتح أي فيديو والنقر على Edit لنقله إلى الاستوديو الخاص بالمونتاج. من هناك، يمكنك تحسين النص، أو استبدال الأفاتار أو الصوت، أو إضافة عناصر إضافية حسب الحاجة.