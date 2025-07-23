مرحبًا بك في دليلك للانطلاق في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
هل تريد إنشاء المزيد من محتوى الفيديو لكن تشعر بأنك مقيّد بسبب الوقت المحدود أو الميزانية أو موارد الإنتاج؟ لست وحدك. إليك الخبر الجيد: مع HeyGen يمكن لفريقك إنشاء مقاطع فيديو تبدو أفضل من الإنتاج التقليدي، وبتكلفة ووقت أقل بكثير.
هذا الدليل مخصص للوكالات الجاهزة للارتقاء بتسويق عملائها ومحتواهم باستخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي. ستتعلّم كيف تنتقل من الفكرة إلى الحملة، مع إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو ظهور أشخاص على الشاشة.
لا تفوّت تمرين إنشاء الفيديو التطبيقي في قسم إنشاء أول فيديو لك، فهو مصمَّم لمساعدتك على التعلّم بالممارسة والوصول إلى مستوى متقدّم بسرعة. لنبدأ الآن!
أهم حالات الاستخدام: كيف تستفيد الوكالات من HeyGen
HeyGen ليست مجرد أداة فيديو، بل هي محرّك إبداعي مخصص للفرق التي تحتاج إلى العمل بسرعة، وتوسيع حجم المحتوى، وتحقيق النتائج دون التضحية بالجودة. من إعلانات المؤثرين إلى مسارات الإعداد للموظفين الجدد، إليك كيف تستخدم الوكالات والعملاء في مختلف القطاعات HeyGen لإنشاء فيديوهات عالية التأثير على نطاق واسع.
فيديوهات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي
حملات فيديو مخصصة
- استخدمت Publicis Groupe منصة HeyGen لتخصيص 100,000 رسالة شكر من الرئيس التنفيذي إلى الموظفين، باستخدام أسمائهم ولغاتهم الأم
- Videoimagem ضاعفت التفاعل 3 مرات من خلال حملات عملاء مخصصة لمشجعي كرة القدم
عروض العملاء والمقترحات
لماذا يُعد الفيديو عنصرًا أساسيًا في نمو الأعمال اليوم
التحدي
- الإنتاج التقليدي مكلف وبطيء ومقيّد بالميزانيات
- على الفرق أن تحقق المزيد بموارد أقل، مع ميزانيات أكثر تقييدًا، ووقت أقل، وضغط لتجاوز أداء المنافسين
ما الذي يتيحه الفيديو بالذكاء الاصطناعي
السرعة
- توفير 40 ساعة أسبوعيًا من وقت إنتاج الفيديو، مما أتاح لـReply.io تنمية حساب المدير التنفيذي على TikTok إلى ربع مليون متابع في أقل من عام
- جدول إنتاج أسرع بمقدار 5 مراتلمحتوى الفيديو التعليمي لدى شركة الخدمات المالية الرائدةEquity Trust
توفير التكاليف
- تخفيض بنسبة 60% في تكاليف إنتاج الفيديو من قبل Tomorrow.io
- توفير 1,000€ في الدقيقة من محتوى التدريب من قِبل Sibelco
قابلية التوسع
- اختبار A/B أسرع بمقدار 6 مرات، مع نشر 50 إعلانًا فريدًا لمؤثري الذكاء الاصطناعي لدى Favoured
- متوسط معدل إكمال يتراوح بين 80-90% لمقاطع الفيديو التدريبية للعملاء والشركاء لدى Komatsu
التوطين
- الوصول إلى 30 سوقًا مختلفًا، وتوفير 3-4 أشهر من وقت ما بعد الإنتاج بواسطة Trivago
التخصيص
- أكثر من 50 ألف فيديو مخصص مع معدل تفاعل أعلى 3 مرات تم إنتاجها بواسطة Videoimagem لشركة AB InBev
HeyGen لشركاء الوكالات
برنامج الشركاء لوكالات HeyGen مصمم لفرق الإبداع والتسويق التي تسعى إلى توسيع إنتاج الفيديو عالي الجودة بسرعة وكفاءة الذكاء الاصطناعي. بدءًا من الوكالات العالمية مثل Ogilvy وPublicis وصولًا إلى الفرق المتخصصة السريعة، يعتمد الشركاء على HeyGen لتقديم محتوى فيديو جذاب بجزء بسيط من التكلفة والوقت التقليديين.
ما الذي يحصل عليه شركاء الوكالات
- إنشاء فيديوهات غير محدود
- إدارة مرنة للمقاعد للفرق
- مساحات عمل منظّمة للعملاء مع دعم المساحات الفرعية
- موافقة عن بُعد على استخدام الشبه وأدوات فعّالة لإنشاء الأفاتارات
- أمان بمستوى المؤسسات، وضوابط إدارية، وتسجيل دخول أحادي (SSO)
- دعم مخصص للعملاء وموارد لنجاح الشركاء
- برنامج اعتماد مع إمكانية الإدراج في دليل وكالة HeyGen
- إمكانية الوصول المبكر إلى الميزات وأسعار مخفّضة للمؤسسات
لماذا تختار الوكالات HeyGen
- زيادة إنتاج المحتوى بمقدار 10 مرات
- أكثر من 50% خفض في تكاليف الفيديو
- يتيح تقديم خدمة عالية الجودة على نطاق واسع
- إعداد منظّم للمستخدمين الجدد، تدريب مباشر، وإتاحة الوصول إلى المجتمع
- مثالي لاستراتيجيات الفيديو الحديثة والقابلة للتوسع
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تستخدم HeyGen للمرة الأولى؟ لا تقلق، الأمر بسيط. سيوضح لك هذا القسم كل خطوة لمساعدتك على إنشاء فيديو مميز بسرعة.
فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
الأفضل لمقاطع الفيديو العمودية على وسائل التواصل الاجتماعي
هل تفضّل التعلّم من خلال التطبيق العملي؟
اختر نوع الفيديو أعلاه لفتح قالب جاهز في HeyGen واتبع الخطوات أثناء التقدّم.
لست مستعدًا للبدء بعد؟
لا تقلق. تصفّح الخطوات الآن وارجع إلى الدليل الكامل عندما تكون مستعدًا.
هل أنت مستعد للبدء؟ ابدأ بهذا جولة مدتها 2 دقيقة في محرر استوديو HeyGen للذكاء الاصطناعي، ثم لنبدأ العمل بعمق!
الخطوة 1: الإعداد للتوسّع: مجموعة العلامة التجارية ومساحات العمل الفرعية
الفرق الفعّالة لا تبدأ من الصفر في كل مرة، بل تبني أنظمة قابلة للتوسّع.
مع HeyGen، يصبح من السهل الحفاظ على توافق مقاطع الفيديو الخاصة بعملائك مع هوية علاماتهم التجارية من خلال إعداد Brand Kit لكل عميل، مما يجعل خطوطهم وألوانهم وشعاراتهم وموادهم متاحة بسهولة داخل محرر الاستوديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.
ما عليك سوى لصق رابط موقع عميلك للبدء، أو تحميل عناصر الهوية البصرية يدويًا.
هل أنت مستعجل؟ لا مشكلة. يمكنك دائمًا العودة لاحقًا وإكمال هذه الخطوة.
أعضاء برنامج HeyGen for Agency Partners المعتمدون يمكنهم أيضًا الوصول إلى مساحات العمل الفرعية (Sub-Workspaces)، وهي مساحات عمل منفصلة داخل حساب HeyGen تتيح إدارة أفضل للفرق والمشاريع. تمتلك كل مساحة عمل فرعية أعضاءها وصلاحياتها وإعداداتها الخاصة، مما يمكّن فريقك من التحكم في الوصول والفوترة واستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) عبر العملاء والحملات المختلفة.
نصيحة احترافية
بمجرد تجهيز مجموعة علامتك التجارية بألوان علامتك، يمكنك بسهولة تحديث معظم HeyGen Templates لتتوافق معها. ما عليك سوى استبدال الألوان بحيث يبقى كل فيديو متوافقًا مع هوية علامتك، أو الضغط على زر Shuffle Colors ليقوم HeyGen بتبديلها تلقائيًا.
الخطوة 2: اكتب النص الخاص بك
السيناريو هو العمود الفقري لأي فيديو مميز. إليك كيفية جعله فعّالًا:
- ابدأ بجملة افتتاحية قوية (أول 3-5 ثوانٍ هي الأهم)
- اختم بدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) واضحة
- اجعله بسيطًا ومباشرًا وخاليًا من المصطلحات المعقدة
نصيحة احترافية:هل تريد إنجاز العمل بسرعة أكبر؟ اطّلع على صفحة أفضل الممارسات التالية لمعرفة كيفية استخدام أدوات مثل ChatGPT لكتابة النص الخاص بك.
لست متأكدًا بعد من أين تبدأ؟ إليك بعض المخططات النموذجية للإلهام.
إذا كنت تتابع الخطوات في HeyGen، فهذه السكربتات مدمجة بالفعل في القالب الخاص بك.
تعمّق أكثر في كتابة النصوص
استكشف قوالب النصوص والمزيد من النصائح لأنواع الفيديو الشائعة في التسويق والاتصالات
إعلانات الفيديو - مقاطع الفيديو لصنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي - مقاطع الفيديو التعليمية (How-To) - مقاطع شرح المنتجات - مقاطع الفيديو الخاصة بالعلامة التجارية - الندوات عبر الإنترنت والبودكاست - النشرات الإخبارية - الدورات التعليمية - مقاطع الفيديو الشارحة - التدريب المؤسسي - تدريب المهارات - تدريب الموارد البشرية والانضمام الوظيفي - تدريب الالتزام والامتثال - تدريب السلامة - شروحات الذكاء الاصطناعي - تحديثات القيادة والاتصالات الداخلية
أفضل الممارسات: اكتب النصوص بشكل أفضل وأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
هل تريد العمل بذكاء أكبر وليس بجهد أكبر؟ إليك بعض النصائح للاستفادة من أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini وغيرها لتسريع كتابة النصوص.
قدّم للذكاء الاصطناعي موجّهًا مباشرًا ومفصلًا يصف الفيديو الذي تنشئه. أضف سياقًا مهمًا، مثل:
- نوع الفيديو الذي تنشئه (إعلان مؤثرين، شرح منتج، فيديو تعريفي بالعلامة التجارية)
- لمن يُوجَّه (الجمهور المستهدف)
- هدف الفيديو (زيادة النقرات، شرح مفهوم، التثقيف)
- نبرة أو أسلوب الصوت الذي تود أن يستخدمه (ودّي، احترافي، حواري)
موجّه نموذجي:
«اكتب نص فيديو مدته 60 ثانية لإعلان مؤثر يروّج لخط جديد للعناية بالبشرة يسمى HeySkin موجّه إلى جمهور من جيل Z. يجب أن تكون النبرة واثقة وواضحة. اختتم بدعوة قوية لاتخاذ إجراء.»
الخطوة 2: أضف النقاط الرئيسية للحديث
يمكنك الحصول على نتائج أكثر دقة من خلال تضمين قائمة نقطية قصيرة تتضمن النقاط التي تريد أن يغطيها الفيديو.
مثال:
- اسم المنتج/الخدمة
- عرض القيمة الأساسية
- دعوة لاتخاذ إجراء
موجّه نموذجي:
"تضمين النقاط التالية: HeySkin يساعدك على البقاء مرطّبًا طوال اليوم. الدعوة إلى الإجراء: استخدم رمز الخصم الخاص بي للحصول على خصم 10%."
الخطوة 3: اطلب التنسيق المناسب
أخبر نظام الذكاء الاصطناعي أنك تحتاج إلى النص بصيغة مناسبة وتعمل جيداً لفيديو.
مثال:
- نص مُلقى بصوت مؤثرة تجميل من جيل Z
- نبرة عفوية وقريبة من أسلوب البشر
موجّه نموذجي:
"اكتب هذا كنص حواري يُقرأ بصوت مؤثر تجميل من جيل Z. استخدم لغة طبيعية، مرحة، وحوارية."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
بعد ذلك، انسخ النص والصقه في HeyGen واضغط زر المعاينة ليقوم الأفاتار بقراءته بصوت عالٍ! هل يبدو طبيعيًا؟ هل يتدفق بالطريقة التي تريدها؟ إذا لم يكن كذلك، اطلب من ChatGPT مراجعته باستخدام موجّهات مثل:
- اجعل هذا النص أكثر بساطة/رسمية
- أضف جملة افتتاحية أكثر جذبًا في البداية
- أضف سطرًا عن [الميزة أو الفائدة]
- حوّل هذا إلى نسخة مدتها 30 ثانية
- أعطني ثلاث صيغ مختلفة للدعوة إلى الإجراء
الخطوة 3: أنشئ أفاتاراً فائق الواقعية
المتحدّث باسمك يحدد النبرة. لدى HeyGen أكثر من 700 أفاتار جاهزPublic Avatars للاستخدام، لكن إنشاء أفاتار فائق الواقعيةCustom Avatar يمنحك القدرة على التكيّف مع احتياجات أي عميل.
تقدّم HeyGen عدة خيارات لإنشاء أفاتارات مخصّصة. انقر على الروابط أدناه للاطلاع على التفاصيل بشكل أعمق.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
توأم رقمي فائق الواقعية
10-15 صورة
مظهر واقعي مستند إلى صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه بالذكاء الاصطناعي
نسخة رقمية واقعية مطابقة لك
موجّه نصي
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
مظهر واقعي للغاية يعتمد على صورة، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه بالذكاء الاصطناعي. يتطلب رصيداً لإجراء عملية الإنشاء.
مقاطع فيديو أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
عند إنشاء أفاتار مخصص، تذكّر أن جودة المدخلات تعني جودة المخرجات. كلما كانت صورك، وفيديوهاتك، والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار الخاص بك أكثر واقعية وجودة.
كل ما يتضمّنه فيديو تدريب Hyper Realistic Avatar الخاص بك، من الإيماءات إلى تعابير الوجه أو نبرة الصوت، سينعكس في النتيجة النهائية.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
أفضل الممارسات
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 صورة
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة الموجّهات، اطّلع على أفضل ممارسات كتابة الموجّهات
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص فقط، بإضاءة جيدة وجودة عالية
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generate Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو المظهر باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات مخصصة عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي
تضم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يتطلّب الفيديو المثالي صوتًا مخصصًا. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصصة.
نوع الصوت المخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيمك، مع دعم لعدة انفعالات
نسخة صوتية تشبه صوتك تمامًا
موجّه نصي يحدّد السمات (العمر، اللكنة، الجنس، النبرة، الطبقة الصوتية، العاطفة)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى الموجّه.
صوت خيالي أو أصوات ذات طابع تمثيلي قوي
خدمة صوت خارجية بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
استنساخ صوت واقعي مُدرَّب على صوتك الحقيقي وتنغيماتك. تختلف عناصر التحكم في الضبط الدقيق حسب الخدمة. خيار ممتاز لتوأم رقمي، لكنه يتطلّب عادةً دفعة إضافية.
استنساخ صوتي يبدو تمامًا مثلك
للحصول على أفضل جودة للصوت، ابدأ بمصدر صوت قوي. إليك كيفية تسجيل مقطع صوتي ممتاز:
• استخدم ميكروفوناً أو هاتفاً ذكياً عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8" من فمك
• سجّل في مكان هادئ خالٍ من الضوضاء
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي خفيف
• حمّل عدة عينات ذات نبرات عاطفية مختلفة للحصول على مزيد من المرونة (مخصص لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
أفضل الممارسات: استخدام البرومبت باحتراف
البرمجة بالموجّهات هي ممارسة صياغة تعليمات نصية بعناية وتكرار تحسينها (تُسمى موجّهات) تُستخدم لتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى من الصفر مثل الصور أو الحركة أو الصوت.
صياغة البرومبت مهارة قوية لكل من ينشئ محتوى بالذكاء الاصطناعي. عند استخدامها مع HeyGen، تفتح لك صياغة البرومبت طرقًا لا حصر لها لإنشاء فيديوهات عالية التأثير يكون فيها خيالك هو الحد الوحيد! استعد للتجربة والتكرار.
الميزة
وظيفة
استخدمه من أجل
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو محيطه أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
إنشاء أفاتارات مخصصة (واقعية أو متحركة)
إنشاء أصوات مخصصة
أفضل الممارسات لكتابة الموجّهات
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (النبرة، المظهر، الإيماءة، العاطفة)، استطاع الذكاء الاصطناعي مطابقة رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكلية
استخدم بنية متسقة: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق ذلك على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
تضمين السياق والهدف
وضّح للذكاء الاصطناعي الغرض من الاستخدام: هل هو لعرض توضيحي لمنتج؟ إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ فالسياق يساعد على تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
استخدم صفات تعبّر عن العاطفة أو الأسلوب أو الوضوح (مثل: «واثق»، «بسيط»، «طاقة عالية»، «إيقاع هادئ»).
كرّر وحسّن
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. يمكن أن تؤدي التعديلات البسيطة على الموجّه إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
أفضل ممارسات كتابة الموجّهات يمكن أن تختلف قليلًا حسب ما تريد إنشاؤه
استكشف الموارد أدناه للتعمق في كل نوع وتحقيق أقصى استفادة من الموجّهات التي تستخدمها!
الخطوة 4: أنشئ مشاهدك وصقلها في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي
الآن بعد أن أصبح النص والأفاتار جاهزين، حان الوقت لإضفاء الحيوية على رسالتك في محرر AI Studio من HeyGen، حيث يمكنك بسهولة تخصيص كل جزء من الفيديو وتحسينه وصقله، دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج!
- صمّم المشاهد الخاصة بك خلال دقائق باستخدام Brand Kit أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة واضبط ظهورها واختفائها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة في HeyGen للحصول على مقاطع فيديو b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات المشاهد المميزة لمنح الفيديو الخاص بك مظهراً سلساً واحترافياً.
- أضف وخصص الترجمة النصية لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.
- ترجم مقاطع الفيديو الخاصة بك للوصول إلى المتعلمين والزملاء والجماهير حول العالم
نصيحة احترافية
أنشئ واختبر بأسلوب A/B عدة إصدارات من مقاطع الفيديو الخاصة بك لتحسين الأداء، وتحقيق النتائج، وزيادة التحويلات.
هل أنت مستعد للتحرير باحتراف؟
→ HeyGen Academy: AI Studio، دورة فيديو متعمقة تغطي مزايا التحرير في HeyGen
أفضل الممارسات: ضبط النطق والعواطف والتنغيم
هل تحتاج أن يبدو صوت الأفاتار لديك مثاليًا؟ يوفّر لك HeyGen أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي وواقعي يعكس الحياة الحقيقية.
الميزة
الوظيفة
استخدمه لـ
أضف فواصل واضبط نطق كلمات محددة مباشرة في لوحة النص
حمّل أو سجّل مقطعاً صوتياً بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص
شكّل العاطفة والنبرة في النص بضغطة زر
أضف مزيدًا من التنوع إلى صوتك المخصص عبر تحميل تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة
استراتيجيات لتوسيع نطاق تأثيرك
سواء كان عملاؤك يحاولون الوصول إلى أسواق جديدة، أو اختبار ما يحقق النتائج، أو تخصيص المحتوى لفئات جماهيرية متخصصة، فإن هذه أفضل الممارسات والأدوات المتقدمة ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة.
حسّن وكرّر الأداء كخبير تسويق أداء محترف
مع HeyGen، لم يكن إنشاء نسخ متعددة من مقاطع الفيديو الخاصة بك لاختبارات A/B أسهل أو أسرع أو أقل تكلفة من قبل. تعلّم كيفية إجراء اختبارات A/B بأسلوب محترفي التسويق بالأداء وابدأ في زيادة معدلات التحويل، وتعظيم الأداء، وبناء حملات بثقة مستندة إلى البيانات!
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك ومواءمتها محليًا إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، دون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤدي الأصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في مقاطع الفيديو المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض الترجمة أو منعها لمصطلحات محددة).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
تبحث عن أفكار ملهمة؟ اطّلع على كيفية استخدام Trivago لمنصة HeyGen لتهيئة الإعلانات التلفزيونية محليًا في 30 سوقًا في الوقت نفسه.
خصص على نطاق واسع
أضف لمسة شخصية إلى حملات البريد الإلكتروني، وجهود المبيعات، أو دعم العملاء من خلال الفيديوهات المخصّصة. من خلال استخدام عناصر ديناميكية، مثل اسم المشاهد أو تفاصيل مصممة وفقًا لاهتماماته، يمكنك إنشاء تجربة فريدة وأكثر تفاعلًا لكل شخص.
أفاتار تفاعلي
سواء لأغراض المبيعات أو دعم العملاء أو التعليم، الأفاتارات التفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو أحادية الاتجاه إلى محادثات ديناميكية ثنائية الاتجاه. إنها طريقة فعّالة لتعزيز التفاعل، وتخصيص التجارب، ودفع العملاء إلى اتخاذ الإجراء.
تبحث عن أفكار ملهمة؟ اطّلع على كيفية استخدام getitAI لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال تجارب تسوّق مباشرة وشخصية.
ادعم إدارة التغيير بمحتوى مرن وقابل للتحديث
التغيير مستمر، ومواد التعلم لديك تحتاج إلى مواكبة الوتيرة. سواء كنت تعيد تحديث وحدة دراسية كاملة أو تعدّل فيديو تدريبيًا واحدًا فقط، فإن أسلوب إنتاج المحتوى التقليدي مع إعادة التصوير والمونتاج يمكن أن يحوّل حتى التحديث البسيط إلى عبء كبير.
مع HeyGen، يستغرق تحديث مقاطع الفيديو دقائق بدلًا من أيام. بدّل النصوص، عدّل المحتوى المكتوب، غيّر العناصر البصرية، وأنشئ إصدارات جديدة ببضع نقرات فقط. لا مزيد من عنق الزجاجة في الإنتاج، بل فيديو سريع ومرن يساعد المتعلمين لديك على التكيّف بالسرعة نفسها التي تتحرك بها مؤسستك. تعرّف أكثر على كيفية استخدام HeyGen لإدارة التغيير.
إتاحة التعليم الشامل على نطاق واسع
في بيئات التعلّم اليوم، لا تُعد إمكانية الوصول خيارًا إضافيًا، بل هي عنصر أساسي. يأتي المتعلمون بمجموعة واسعة من القدرات والتفضيلات ومستويات الإلمام الرقمي، ويجب أن يعكس محتواك هذا التنوع.
اطلع على دليلنا حول كيفية إنشاء مقاطع تدريبية يسهل الوصول إليها وتلبي احتياجات المتعلمين المتنوعة لمزيد من المعلومات حول كيفية التكيّف بسهولة مع احتياجات الوصول البصري والسمعي، وإنشاء وحدات التعلم المصغّرة، والتكيّف مع الاختلافات الثقافية.
حالة استخدام رقم 1: إعلانات الفيديو
قصص العملاء وأمثلة عملية
كيف غيّرت Videoimagem حملات العملاء باستخدام HeyGen
كيف استخدمت Trivago منصة HeyGen لتوطين الإعلانات التلفزيونية في 30 سوقًا في الوقت نفسه
المؤلف جيسون فيلتس روّج لكتابه باستخدام مقاطع فيديو أفاتار
أفضل الممارسات
- اجعل مقاطع الفيديو قصيرة.استهدف مدة أقل من 30 ثانية للحفاظ على انتباه المشاهد وزيادة معدلات إكمال المشاهدة.
- ابدأ بإبراز القيمة.تأكد من توصيل رسالتك الأساسية أو عرض القيمة خلال الثواني الأولى
- طابِق التنسيق مع مرحلة مسار التحويل. خصّص طول الإعلان وأسلوبه والدعوة إلى الإجراء (CTA) بناءً على مكان ظهوره والإجراء الذي تريد من الجمهور اتخاذه.
- ضع الأجهزة المحمولة في المقام الأول.حسّن التكوين والإيقاع ليتناسب مع مشاهدة المحتوى على الشاشات الصغيرة.
- اجعل تعديلاتك لافتة.استخدم لقطات b-roll ونصوصًا متحركة وحركة ديناميكية للحفاظ على حيوية الصورة واستقرار التفاعل.
- اختبر الأداء وحسّنهأجرِ اختبارات A/B لروابط البداية المختلفة، والعناصر البصرية، والأفاتارات، وأزرار الدعوة إلى الإجراء (CTAs) لمعرفة ما يحقق أفضل معدلات التحويل.
أهم الميزات
- إدراج المنتجات： أضف منتجات ملموسة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك بنقرة واحدة.
- إنشاء إطلالات: اجعل الأفاتار أكثر حيوية من خلال تغيير وضعيته أو محيطه أو مظهره باستخدام موجّه نصي فقط.
نصيحة احترافية
إليك هيكل نص مجرّب وموثوق من منتج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جورج "GG" غوسلاند من Favoured:
- العنصر الجاذب – شيء بصري غير مألوف أو غير متوقَّع.
- المشكلة – ما التحديات التي يواجهها المشاهد لديك؟
- الحل – كيف يخفف المنتج أو الخدمة من تلك التحديات؟
- نقاط البيع الفريدة – أي ما يُعرف بـ "نقطة البيع الفريدة". اعرض الميزات التي تبرز عن غيرها!
- الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA) – احرص دائمًا على منح المشاهدين خطوة تالية يقومون بها.
حالة الاستخدام رقم 2: مقاطع فيديو صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي
قصص العملاء وأمثلة عملية
كيف عززت Reply.io حضور المدير التنفيذي على TikTok باستخدام أفاتار HeyGen الخاص به
Favoured تزيد محتوى UGC بمقدار 6 مرات باستخدام HeyGen لتحقيق الكمية والجودة معًا
«كيف تؤثر التعريفات الجمركية في عملك؟» من Glass Engine
أفضل الممارسات
- اجذب المشاهدين بسرعة.اسعَ إلى لفت الانتباه في أول 1-2 ثانية من خلال الحركة، أو النص الغامق، أو عنصر بصري لافت.
- صمّم للفيديوهات التي تُشغَّل تلقائياً بدون صوت، واستخدم الترجمة النصية، والطبقات النصية، والسرد البصري لأن كثيراً من المستخدمين يشاهدون بدون صوت.
- اجعله قصيراً.الأقل هو الأكثر. استهدف مدة أقل من 15-30 ثانية على TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts. اضبط سرعة النص باستخدام إعدادات الصوت المتقدمة.
- اضبط الإطار ليناسب الخلاصة.استخدم تنسيقات عمودية (9:16) أو مربعة حسب المنصة. تجنّب الوضع الأفقي ما لم تكن تنشر على YouTube.
- ابدأ بلحظة "آها". أبرز التحوّل أو الفائدة أو الأثر العاطفي في وقت مبكر، وليس مجرد عرض مزايا المنتج.
- اجعل المظهر أصلياً على المنصة.استخدم الصيحات الرائجة على المنصة، وتعديلات الفيديو السريعة بأسلوب صناع المحتوى، أو أفاتارات UGC للاندماج بسلاسة في الخلاصة.
أهم المزايا
- أفاتارات UGCتصفّح مئات الأفاتارات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بإحساس أصيل لصنّاع المحتوى.
- الترجمة النصية: تأكد من وصول رسالتك حتى عندما يكون الصوت مغلقًا.
نصيحة احترافية
إليك هيكل محتوى فعّال يستخدمه أبرز صنّاع المحتوى على TikTok وReels وShorts:
- عناصر مرئية لافتة للنظر: ابدأ بنص بارز أو حركة أو عنصر بصري مفاجئ لإيقاف تمرير الشاشة
- لحظة يمكن الارتباط بها: عكس نقطة ألم حقيقية أو موقف من نوع «مررت بذلك من قبل» لبناء اتصال فوري
- التحوّل أو العائد: أظهر قيمة منتجك أثناء الاستخدام
- من منظور المنشئ: استخدم تعليقًا صوتيًا أو نصًا على الشاشة للسرد بأسلوب شخصي وأصيل
- دعوة لاتخاذ إجراء بسيطة: اجعل الخطوة التالية واضحة! (مثلًا: "جرّب هذا"، "شاهد المزيد"، أو "زر الموقع")
حالة استخدام رقم 3: فيديوهات مخصصة
قصص العملاء وأمثلة عملية
استخدمت Publicis Groupe منصة HeyGen لتخصيص 100,000 رسالة شكر من الرئيس التنفيذي إلى الموظفين، مع إدراج أسمائهم واستخدام لغاتهم الأم
Videoimagem ضاعفت التفاعل 3 مرات من خلال حملات عملاء مخصصة لمشجعي كرة القدم
أفضل الممارسات
- قسّم جمهورك وفقًا لمدى الصلةقسّم جمهورك إلى مجموعات ذات معنى (العملاء المحتملون، العملاء، حضور الفعاليات، إلخ) بحيث يبدو كل فيديو مخصصًا ومقصودًا لهم.
- أنشئ نصًا أساسيًا مرنًا
اكتب نصًا قويًا واحدًا مع تمييز المتغيرات بوضوح (مثل [First Name] و[Company] و[Product]) بحيث يمكن استبدالها بسهولة دون الإخلال بسلاسة النص.
- استخدم نبرة طبيعية وإيقاعًا سلسًا
حافظ على أسلوب إلقاء ثابت ومحايد في كل من النص الثابت والمتغيرات الديناميكية، مع تجنّب المبالغة في التأكيد على الأسماء أو العناصر المخصصة.
- اجعله قصيراً ومباشراً
استهدف مدة بين 30 و60 ثانية. ركّز على رسالة رئيسية واحدة أو دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) لتحقيق النتائج دون فقدان الانتباه.
- كن استراتيجيًا في استخدام العناصر الديناميكية
أضف طابعًا شخصيًا من خلال الأسماء والشعارات والعناصر المرئية، لكن تجنّب المبالغة. دع الرسالة تبقى واضحة ومركّزة.
- اختبر قبل التوسّع
نفّذ دفعات اختبارية صغيرة للتحقق من أن المتغيّرات تظهر بسلاسة ولا تبدو غير ملائمة في السياق.
- حافظ على اتساق الهوية العلامية
استخدم خطوط وألوان ودرجة صوت عميلك. يجب أن تبدو التجربة المخصصة امتدادًا طبيعيًا لعلامتهم التجارية.
- أضف دعوة لاتخاذ إجراء واضحة وشخصية
اختم بدعوة لاتخاذ إجراء تتماشى مع هدف حملتك، مثل: "حدّد موعد العرض التوضيحي الخاص بك، [Name]" أو "لنتواصل هذا الأسبوع."
- تتبّع الأداء وحسّن النتائج
استخدم تحليلات الفيديو أو روابط UTM لقياس معدلات المشاهدة والنقرات والتحويلات، ثم حسّن أسلوبك بناءً على ما يحقق أفضل أداء.
أهم الميزات
- فيديو مخصص： أنشئ مقاطع فيديو مخصصة ترحّب بالموظفين الجدد بالاسم، وخصص المتغيرات الأخرى مثل القسم أو المنطقة لتبسيط عملية الإعداد وزيادة التفاعل.
- أفاتارات مخصّصة： امنح تجربة الإعداد للموظفين الجدد طابعًا إنسانيًا من خلال توأم رقمي أو مقدّمين مخصّصين لكل قسم لتقديم التدريب بصوت مألوف ومتوافق مع هوية علامتك التجارية.
- مجموعة العلامة التجارية： حافظ على اتساق الهوية البصرية لعلامتك التجارية من خلال إعداد مجموعة علامة تجارية تتضمن الشعارات والخطوط والألوان والمواد المعتمدة.
- عمليات الدمج:تصفّح شركاءنا ووزّع مقاطع الفيديو المخصصة الخاصة بك عبر Zapier وClay وHubSpot وMake وغيرها