عزّز منظومتك باستخدام HeyGen API

ادمج عبر MCP أو Skills أو واجهة API المباشرة، وضمّن الفيديو بالذكاء الاصطناعي في منتجك بالطريقة التي تريدها. اختر الخطة التي تناسب احتياجاتك.

ابدأ استخدام واجهة البرمجة API

الدفع حسب الاستخدام

ابدأ مقابل 5$ فقط

جرّب HeyGen API مجاناً وبدون أي التزام، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لكل من يستكشف تقنيات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

  • واجهة برمجة تطبيقات وكيل الفيديو
  • واجهة برمجة تطبيقات تحويل النص إلى كلام
  • إنشاء فيديو (محركات Avatar III وAvatar IV)
  • واجهة برمجة تطبيقات ترجمة الفيديو
  • أنشئ أفاتارات صور
  • أنشئ مقاطع فيديو باستخدام القوالب
  • الوصول إلى مكتبات الأفاتار والصوت والقوالب
  • الوصول إلى خادم MCP
  • تكامل HeyGen Skills

المؤسسات

تواصل مع فريق المبيعات

للمنتجات ذات الاستخدام المتوسط والعلامة التجارية المخصصة، تُعد باقة Pro مثالية للشركات التي تستفيد بكفاءة من تسعير واجهة برمجة تطبيقات الفيديو لدينا.

  • كل ما يتضمنه نظام الدفع حسب الاستخدام
  • قابلية توسعة مخصّصة
  • دعم مخصص للمطورين
  • واجهة برمجة تطبيقات إنشاء التوأم الرقمي
  • واجهة برمجة تطبيقات للتدقيق اللغوي
  • أسعار مخفّضة

استكشف طرق البناء

HeyGen MCP

Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.

OpenClaw

Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.

مهارات HeyGen

Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.

واجهة برمجة تطبيقات مباشرة

Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.

١٢٩٬١٤٨٬٩٨٦الفيديوهات التي تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٥٤٥أفاتارات تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٢٥٢الفيديوهات المترجمة
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
موثوق به من قبل ملايين المستخدمين حول العالم لإضفاء الحياة على قصصهم

من صناع المحتوى الأفراد إلى المؤسسات العالمية، تساعد HeyGen في جعل إنشاء الفيديو سريعًا وقابلاً للتوسّع وسهلًا بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة.

واجهة برمجة تطبيقات وكيل الفيديو

Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.

تحويل النص إلى كلام - Starfish

Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.

واجهة برمجة تطبيقات إنشاء الفيديو

Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.

واجهة برمجة تطبيقات ترجمة الفيديو

Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.

حالات الاستخدام

المصادقة

توفر HeyGen عدة مسارات للتكامل — MCP وSkills وDirect API — لكل منها طريقة مصادقة خاصة به. يساعدك فهم أي مسار يناسب حالة الاستخدام لديك على تحديد كيفية المصادقة وكيفية احتساب الاستهلاك والفوترة.

OAuth 2.0

يُستخدم لتكاملات MCP. يوافق المستخدمون على منح الصلاحيات عبر شاشة موافقة قياسية، بدون الحاجة إلى مفاتيح API. يتطلب خطة HeyGen ويب نشطة مع أرصدة مميزة. يتم خصم الاستخدام من رصيد الأرصدة المميزة في خطة الويب الخاصة بك.

مفتاح API

يُستخدم لمهارات HeyGen وعمليات التكامل المباشر مع واجهة API. تتم المصادقة عبر تمرير مفتاح API الخاص بك في ترويسة X-Api-Key. يتطلب مفتاح HeyGen API يتم إنشاؤه من المسار Settings → API في لوحة التحكم الخاصة بك. يتم خصم الاستخدام من رصيد لوحة تحكم API، وهو منفصل عن أرصدة خطة الويب.

الشركاء

استخدم HeyGen مع منصاتك المفضلة

اربط HeyGen بأدواتك المفضلة لأتمتة إنشاء الفيديو.

الأسئلة الشائعة حول تسعير واجهة برمجة التطبيقات (API)

ما هي الطرق المختلفة للتكامل مع HeyGen؟

HeyGen توفر ثلاث طرق للتكامل: MCP للاتصال بمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude دون الحاجة لإدارة واجهات API، وSkills لتوسيع قدرات وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي مثل Claude Code وCursor، وDirect API للتحكم البرمجي الكامل في إنشاء الفيديو.

كيف تعمل آلية المصادقة في كل مسار من مسارات التكامل؟

يستخدم MCP بروتوكول OAuth، حيث يقدّم المستخدمون التفويض عبر شاشة موافقة دون الحاجة إلى مفاتيح API. كل من Skills وDirect API يعتمدان على مفتاح API يُمرَّر عبر ترويسة X-Api-Key، ويتم إنشاؤه من الإعدادات → API في لوحة تحكم HeyGen.

هل أرصدة MCP ورصيد واجهة برمجة التطبيقات API متطابقان؟

لا. يتم خصم استخدام MCP من رصيد الاعتماد المميز في خطتك على الويب، بينما يتم خصم استخدام Skills وDirect API من رصيد لوحة تحكم الـ API. مجموعتا الفوترة منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما.

ما الحد الأدنى للبدء في خطة الدفع حسب الاستخدام؟

يمكنك البدء بمبلغ بسيط قدره 5$. ما عليك سوى شحن محفظة الـAPI لديك والدفع فقط مقابل ما تستخدمه، دون أي التزام شهري.

ما الذي يقدمه باقة Enterprise بالإضافة إلى خطة الدفع حسب الاستخدام؟

باقة Enterprise تتضمن كل ما في Pay-As-You-Go بالإضافة إلى قابلية توسّع مخصصة، دعم مخصص للمطورين، واجهة برمجة تطبيقات Digital Twin Creation، واجهة برمجة تطبيقات Proofread، وأسعار مخفّضة.

ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي

اطّلع على كيفية تمكّن الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكاراً.

