عزّز منظومتك باستخدام HeyGen API
ادمج عبر MCP أو Skills أو واجهة API المباشرة، وضمّن الفيديو بالذكاء الاصطناعي في منتجك بالطريقة التي تريدها. اختر الخطة التي تناسب احتياجاتك.
ابدأ مقابل 5$ فقط
جرّب HeyGen API مجاناً وبدون أي التزام، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لكل من يستكشف تقنيات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
تواصل مع فريق المبيعات
للمنتجات ذات الاستخدام المتوسط والعلامة التجارية المخصصة، تُعد باقة Pro مثالية للشركات التي تستفيد بكفاءة من تسعير واجهة برمجة تطبيقات الفيديو لدينا.
استكشف طرق البناء
Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.
Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.
Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.
Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.
استكشف جميع واجهات API
من صناع المحتوى الأفراد إلى المؤسسات العالمية، تساعد HeyGen في جعل إنشاء الفيديو سريعًا وقابلاً للتوسّع وسهلًا بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة.
Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.
Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.
Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.
Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.
المصادقة
توفر HeyGen عدة مسارات للتكامل — MCP وSkills وDirect API — لكل منها طريقة مصادقة خاصة به. يساعدك فهم أي مسار يناسب حالة الاستخدام لديك على تحديد كيفية المصادقة وكيفية احتساب الاستهلاك والفوترة.
يُستخدم لتكاملات MCP. يوافق المستخدمون على منح الصلاحيات عبر شاشة موافقة قياسية، بدون الحاجة إلى مفاتيح API. يتطلب خطة HeyGen ويب نشطة مع أرصدة مميزة. يتم خصم الاستخدام من رصيد الأرصدة المميزة في خطة الويب الخاصة بك.
يُستخدم لمهارات HeyGen وعمليات التكامل المباشر مع واجهة API. تتم المصادقة عبر تمرير مفتاح API الخاص بك في ترويسة X-Api-Key. يتطلب مفتاح HeyGen API يتم إنشاؤه من المسار Settings → API في لوحة التحكم الخاصة بك. يتم خصم الاستخدام من رصيد لوحة تحكم API، وهو منفصل عن أرصدة خطة الويب.
استخدم HeyGen مع منصاتك المفضلة
اربط HeyGen بأدواتك المفضلة لأتمتة إنشاء الفيديو.
HeyGen توفر ثلاث طرق للتكامل: MCP للاتصال بمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude دون الحاجة لإدارة واجهات API، وSkills لتوسيع قدرات وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي مثل Claude Code وCursor، وDirect API للتحكم البرمجي الكامل في إنشاء الفيديو.
يستخدم MCP بروتوكول OAuth، حيث يقدّم المستخدمون التفويض عبر شاشة موافقة دون الحاجة إلى مفاتيح API. كل من Skills وDirect API يعتمدان على مفتاح API يُمرَّر عبر ترويسة X-Api-Key، ويتم إنشاؤه من الإعدادات → API في لوحة تحكم HeyGen.
لا. يتم خصم استخدام MCP من رصيد الاعتماد المميز في خطتك على الويب، بينما يتم خصم استخدام Skills وDirect API من رصيد لوحة تحكم الـ API. مجموعتا الفوترة منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما.
يمكنك البدء بمبلغ بسيط قدره 5$. ما عليك سوى شحن محفظة الـAPI لديك والدفع فقط مقابل ما تستخدمه، دون أي التزام شهري.
باقة Enterprise تتضمن كل ما في Pay-As-You-Go بالإضافة إلى قابلية توسّع مخصصة، دعم مخصص للمطورين، واجهة برمجة تطبيقات Digital Twin Creation، واجهة برمجة تطبيقات Proofread، وأسعار مخفّضة.
