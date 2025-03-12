رونغ يان، المدير التقني (CTO)

رونغ يان هو المدير التقني (CTO) في HeyGen، ويكرّس جهوده لجعل سرد القصص البصرية متاحًا للجميع. شغل سابقًا منصب نائب رئيس الهندسة في HubSpot، حيث قاد منتجات البيانات والذكاء، وتولى أدوارًا قيادية في Snapchat وSquare وFacebook. حصل رونغ على درجة الماجستير (2004) والدكتوراه (2006) من جامعة كارنيغي ميلون. وهو باحث غزير الإنتاج، لديه أكثر من 60 منشورًا و35 براءة اختراع، وخبرة في الذكاء الاصطناعي وتنقيب البيانات ورؤية الحاسوب.



