مرحبًا بك في دليلك السريع لبدء استخدام فيديوهات التعلم والتطوير بالذكاء الاصطناعي
هل تريد إنشاء المزيد من محتوى الفيديو لكن تشعر بأنك مقيّد؟
مقيدًا بضيق الوقت أو الميزانية أو موارد الإنتاج؟ لست وحدك. إليك الخبر السار: مع HeyGen يمكنك إنشاء مقاطع فيديو وترجمتها وتكييفها لتبدو أفضل من الإنتاج التقليدي، وبتكلفة ووقت أقل بكثير.
أُعدَّ هذا الدليل لمتخصصي التعلم، ومصممي المحتوى التعليمي، ومنشئي محتوى التدريب المستعدين للارتقاء باستخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي. ستتعلّم كيف تنتقل من الفكرة إلى الدورة التدريبية، مع إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو مقدّمي محتوى أمام الكاميرا.
أهم حالات الاستخدام: كيف يستفيد المتخصصون في التعلم من HeyGen
HeyGen ليست مجرد أداة فيديو، بل هي محرّك إبداعي مصمم لمتخصصي التعلم الذين يحتاجون إلى العمل بسرعة، وتوسيع نطاق المحتوى، وتحقيق النتائج دون المساومة على الجودة. بدءًا من الدورات التدريبية وصولًا إلى مقاطع التدريب متعددة اللغات، إليك كيف يستخدم متخصصو التعلم في مختلف الوظائف HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو عالية التأثير على نطاق واسع.
الدورات التعليمية
مثالي لـ: مصممي المحتوى التعليمي، فرق التعلم والتطوير، الموارد البشرية، تمكين المبيعات
- شركة Komatsu تبسّط برامج التعلم والتطوير للموظفين على مستوى العالم من خلال مقاطع فيديو جذابة ومتعددة اللغات بالذكاء الاصطناعي
- Miro توسّع نطاق محتوى التعلم من خلال ترجمة سهلة وإدارة فعّالة للتغييرات
- AI Smart Ventures درّبت الآلاف من الموظفين من خلال دورات تعلّم جذابة
التدريب والتأهيل الوظيفي
مثالي لـ: مصممي المحتوى التعليمي، فرق التعلم والتطوير، تمكين المبيعات، الموارد البشرية، الامتثال، الاتصالات الداخلية
الترجمة وإمكانية الوصول
مثالي لـ: مصممي المحتوى التعليمي، فرق الاتصالات، فرق التعلم والتطوير، الموارد البشرية، والامتثال
لماذا يُعد الفيديو عنصرًا أساسيًا في التعلّم والتطوير اليوم
- أفضل وسيلة لتعزيز تفاعل المتعلمين وترسيخ المعرفة هي الفيديو
- 83% من المتعلمين الذين شملهم الاستطلاعيفضّلون مشاهدة الفيديو على الاستماع إلى الصوت أو قراءة النص
- انخفاض بنسبة 40-60% في وقت التعلّم يمكن تحقيقه باستخدام الفيديو، إذ يستوعب المتعلمون المعلومات بشكل أكثر كفاءة من خلال الإشارات البصرية والسمعية.
- احتفاظ بالمعلومات بنسبة 95% عندما يشاهد المتعلمون فيديو مقارنة بنسبة 10% فقط عند قراءة النص (Insivia)
التحدي
- تتطلّب التحديثات المتكررة إجراء تعديلات سريعة وسهلة على مقاطع الفيديو مع تطوّر السياسات والإجراءات والقطاعات
- النطاق المحدود واحتياجات اللغات العالمية أو متطلبات إمكانية الوصول تزيد الضغط على القدرة الإنتاجية
- الاستعانة بمصادر خارجية مكلفة وبطيئة، خاصةً للمحتوى المعقّد مثل محتوى الامتثال أو السلامة
ما الذي يتيحه الفيديو بالذكاء الاصطناعي
توفير التكاليف
توفير قدره €1,000 لكل دقيقة من محتوى التدريب من قبل Sibelco
أقل بنسبة 80% في تكاليف الإنتاج ووقت تسليم أسرع بنسبة 50% لدى Simulations Software
السرعة
زيادة بمقدار 5 مرات في سرعة إنتاج الفيديوهات التعليمية لدى الشركة الرائدة في الخدمات المالية Equity Trust
قابلية التوسع
معدلات إكمال متوسطة بين 80-90% لدورات تدريب العملاء والشركاء في Komatsu
أكثر من 15 ألف محاكاة تدريب مباشرة على تمثيل أدوار المبيعات و2.5 ألف+ ساعة تدريب مكتملة لدى Copient.ai
التوطين
تخفيض بنسبة 80% في ترجمة الفيديو في التكاليف وتوفير 50% من وقت الإنتاج من قبل مجموعة Würth
زيادة بمقدار 5 مرات في عائد الإنفاق الإعلاني عبر الأسواق الإسبانية والفرنسية والألمانية لدى Rosetta Stone
التخصيص
مئات من مقاطع الفيديو التعريفية التي ترحّب بالموظفين الجدد بالاسم وباللغة المفضلة في Lattice
هل تريد التعمق أكثر؟
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تستخدم HeyGen للمرة الأولى؟ لا تقلق، الأمر بسيط. سيرشدك هذا القسم خطوة بخطوة لمساعدتك على إنشاء فيديو مميز بسرعة.
فيديو تعليمي (كيفية التنفيذ)
مثالي للدروس التعليمية أو الشروحات التي تتطلب تسجيلات شاشة أو عناصر مرئية أخرى
هل تفضّل التعلّم من خلال التطبيق العملي؟
اختر نوع الفيديو أعلاه لفتح قالب جاهز في HeyGen واتبع الخطوات أثناء التقدّم.
طموح إلى أبعد الحدود؟
نحن نحب ذلك! انتقل مباشرة إلى الخطوة 4: اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي المناسب ليكون المتحدث باسمك وأنشئ أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك — توأمك الرقمي ونجم فيديوهاتك المستقبلي.
لست مستعدًا للبدء بعد؟
لا تقلق. تصفّح الخطوات الآن وارجع إلى الدليل الكامل عندما تكون مستعدًا.
هل أنت مستعد للبدء؟
ابدأ بهذه الجولة التي تستغرق دقيقتين في محرر الاستوديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، ثم لنبدأ العمل بعمق!
لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة دروس الفيديو الإرشادية لدينا:
→ أكاديمية HeyGen: 101
نظرة عامة شاملة على جميع مزايا HeyGen
→ أكاديمية HeyGen: استوديو الذكاء الاصطناعي
تعمّق أكثر في تحرير الفيديو
الخطوة 1: إعداد مساحة عمل HeyGen للتوسّع
المسوقون المحترفون لا يبدؤون من الصفر في كل مرة، بل يبنون أنظمة قابلة للتوسّع.
مع HeyGen، يصبح من السهل الحفاظ على اتساق هوية علامتك التجارية في مقاطع الفيديو من خلال إعداد Brand Kit لاستخدام الخطوط والألوان والشعارات والمواد الخاصة بك تلقائياً.
ما عليك سوى لصق عنوان URL الخاص بشركتك للبدء، أو تحميل عناصر علامتك التجارية يدويًا.
هل أنت مستعجل؟ لا مشكلة. يمكنك دائمًا العودة لاحقًا وإكمال هذه الخطوة.
نصيحة احترافية
بمجرد تجهيز مجموعة علامتك التجارية بألوان علامتك، يمكنك بسهولة تحديث معظم HeyGen Templates لتتوافق معها. ما عليك سوى استبدال الألوان بحيث يبقى كل فيديو متسقًا مع هوية علامتك.
الخطوة 2: وضع استراتيجيتك
قبل إنشاء الفيديو الخاص بك، خذ خطوة إلى الوراء لتوضيح استراتيجية التعلّم لديك، خاصة إذا كان هذا الفيديو جزءًا من دورة تدريبية أكبر أو سلسلة تدريبية. حدّد هدف هذا الفيديو تحديدًا، ومن هم المتعلّمون، وكيف سيتم تقديم الفيديو، وكيف ستحافظ على تفاعل المتعلّمين طوال الوقت.
الخطوة 2: اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي المناسب
يقوم الميسّر بضبط بيئة التعلّم. اختر Public Avatar جاهزاً، أو أنشئ Custom Avatar يناسب مؤسستك أو موضوعك، أو للحصول على لمسة شخصية بأعلى درجة، أنشئ التوأم الرقمي لك في دقائق باستخدام ميزة Hyper Realistic Avatar من HeyGen!
تقدّم HeyGen عدة خيارات لإنشاء أفاتارات مخصّصة. انقر على الروابط أدناه للاطلاع على التفاصيل بشكل أعمق.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
توأم رقمي فائق الواقعية
10-15 صورة
مظهر واقعي مستند إلى صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
توأم رقمي واقعي
موجّه نصي
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
مظهر واقعي للغاية يعتمد على صورة، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه بالذكاء الاصطناعي. يتطلب رصيداً لإجراء عملية الإنشاء.
مقاطع فيديو أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generating Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو المظهر باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: كيفية إنشاء أفاتار مخصص مثالي
هل أنت مستعد لإنشاء أفاتار احترافي يحاكي الواقع مع خيارات تخصيص غير محدودة؟ اطّلع على الموارد أدناه للحصول على نصائح وأفضل الممارسات ونبذة سريعة عمّا ستحتاج إليه للبدء.
عند إنشاء أفاتار مخصص، تذكّر أن جودة المدخلات تعني جودة المخرجات. كلما كانت صورك، وفيديوهاتك، والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار أكثر واقعية وجودة في المظهر.
كل ما يتضمّنه فيديو تدريب الأفاتار فائق الواقعية، من الإيماءات وتعابير الوجه إلى نبرة الصوت، سينعكس في النتيجة النهائية.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
أفضل الممارسات
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 صورة
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة البرومبتات، اطّلع على أفضل ممارسات إعداد البرومبت
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص فقط، بإضاءة جيدة ودقة عالية
هدف التدريب
ما الهدف الذي تريد أن يحققه هذا الفيديو؟
أمثلة: دمج الموظفين الجدد، تعزيز إجراءات الامتثال، تطوير المهارات لاستخدام الأدوات أو العمليات الجديدة
ملف المتعلم
لمن تُنشئ هذا الفيديو؟ ما هو دورهم أو في أي فريق يعملون؟ وما مستوى معرفتهم الحالي؟
أمثلة: جميع الموظفين، معظمهم غير تقنيين، وقتهم محدود، ودرجة وعيهم ببروتوكولات الأمان متفاوتة
قناة التوزيع الأساسية
أين سيتم الوصول إلى الفيديو الخاص بك؟
أمثلة: نظام إدارة تعلّم داخلي (LMS)، SharePoint، Slack، خدمات البريد الإلكتروني لمرحلة الانضمام، ويكي الشركة، تطبيق تعلّم عبر الهاتف المحمول
استراتيجية التفاعل
كيف ستُبقي المتعلمين منخرطين وتُحسّن من الاحتفاظ بالمعلومات؟
أمثلة: موجّهات تفاعلية، تكرار متباعد، سيناريوهات قريبة من الواقع، مقاطع قصيرة ومركّزة للحفاظ على الانتباه وتعزيز النقاط الأساسية المستفادة
نصيحة احترافية
هل تحتاج إلى رأي ثانٍ حول استراتيجيتك؟ انتقل إلى ChatGPT أو Claude أو أي أداة أخرى من اختيارك، واستخدم الموجّه التالي:
"أخطط لإنشاء [فيديو تدريب] حول [موضوع أو مهارة]. الهدف هو [أدخل الهدف التعليمي]، والجمهور المستهدف هو [ملف المتعلم]، وسيتم تقديمه عبر [المنصات أو القنوات]، واستراتيجية التفاعل هي: [استراتيجية التفاعل]. هل يمكنك تزويدي بملاحظات حول مدى فعالية هذه الخطة، واقتراح أي تحسينات؟"
الخطوة 3: اكتب النص الخاص بك
يُعد النص الذي تكتبه العمود الفقري لتجربة تعلّم واضحة وفعّالة. سواء كنت تنشئ درساً تعليمياً مستقلاً أو وحدة ضمن دورة تدريبية أكبر، فإن النص المصاغ بشكل منظّم يضمن الوضوح والاتساق وتفاعل المتعلّم. إليك كيفية القيام بذلك بالشكل الصحيح:
- ابدأ بسياق واضح وبيان أهمية الموضوع مثل طرح سيناريو أو سؤال أو تحدٍّ شائع يوضّح لماذا يُعد هذا الموضوع مهمًا. هذا يعزّز الدافعية ويزيد من التزام المتعلّم.
- حافظ على هيكلية واضحة وتركيز محددمن خلال تقسيم المحتوى إلى خطوات منطقية وسهلة المتابعة وبوتيرة واضحة وثابتة.
- استخدم لغة بسيطة وأسلوباً قريباً من المحادثة، وتحدّث مباشرة وبوضوح مع المتعلم. تجنّب المصطلحات المتخصصة ما لم يتم توضيحها.
- عزّز النقاط الأساسية المستفادة والخطوات التاليةمن خلال إنهاء المحتوى بملخص بسيط، أو دعوة للتفكير في ما تم تعلمه أو تطبيقه، أو توجيه واضح إلى الوحدة أو المورد التالي.
نصيحة احترافية
هل تريد إنجاز العمل بسرعة أكبر؟ اطّلع على صفحة أفضل الممارسات التالية للحصول على إرشادات حول استخدام أدوات مثل ChatGPT لكتابة النص الخاص بك.
لست متأكدًا بعد من أين تبدأ؟ إليك بعض المخططات النموذجية للإلهام.
إذا كنت تتابع العمل في HeyGen، فإن هذه السكربتات مدمجة بالفعل في القالب الخاص بك.
اطلع على القوالب التي تتضمن هذه النصوص هنا:
استكشف قوالب نصوص أكثر تفصيلاً ونصائح إضافية لأنواع فيديو التعلم والتطوير الشائعة
تعمّق أكثر في كتابة النصوص
أفضل الممارسات: اكتب النصوص بشكل أفضل وأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
هل تريد تبسيط سير عملك وتوفير ساعات من وقت الكتابة؟ إليك كيفية استخدام أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini لإنشاء نصوص واضحة ومركّزة على المتعلّم بسرعة لفيديوهات التدريب الخاصة بك.
الخطوة 1: ابدأ بموجّه واضح
أخبر الذكاء الاصطناعي بنوع فيديو التدريب الذي تنشئه، ولمن هو موجّه، وما النتيجة التي تريد تحقيقها. أضف سياقًا مثل:
- الهدف: ما الذي ينبغي أن يكون المتعلم قادرًا على فعله أو فهمه؟
- ملف المتعلم: من هم (موظف جديد، ممثل مبيعات، قائد فريق) وما مستوى معرفتهم الأساسي؟
- التوزيع: أين سيتم عرض الفيديو (في LMS، أو Slack، أو مسار الانضمام)؟
- التفاعل: النبرة وأسلوب التقديم المفضّلان (حوارية، قائمة على السيناريوهات، تعليم مباشر)
موجّه نموذجي:
«اكتب نص تدريب مدته 2 دقيقة يشرح كيفية إكمال تقارير المصروفات في Workday. الجمهور هو موظفون جدد في قسم المالية، دون أي خبرة سابقة في Workday. يجب أن تكون النبرة واضحة وداعمة. سيقدَّم هذا المحتوى بواسطة أفاتار داخل نظام إدارة التعلّم لدينا (LMS).»
الخطوة 2: أضف النقاط الرئيسية للحديث
ساعد الذكاء الاصطناعي على البقاء دقيقًا ومركّزًا من خلال تضمين قائمة قصيرة بالنقاط التي ينبغي أن يتناولها الفيديو
مثال:
- المهمة أو الأداة التي يتم شرحها
- الخطوات أو السياسات الرئيسية
- الأخطاء الشائعة التي يجب تجنّبها
- أي ملاحظات تتعلق بالامتثال أو الإجراءات
- النتيجة المرجوّة
موجّه نموذجي:
"المحتوى: أين يمكن العثور على أداة المصروفات في Workday، كيفية رفع إيصال، كيفية تقديم الطلب للموافقة. ملاحظة: أكّد على الجدول الزمني في سياسة التقديم."
الخطوة 3: اطلب التنسيق الصحيح
أخبر الذكاء الاصطناعي بكيفية تقديم المحتوى، فهذا يؤثر في النبرة والإيقاع واختيار الكلمات.
مثال:
- نص منطوق يقرأه أفاتار
- مصمَّم للتعليق الصوتي مع عناصر مرئية على الشاشة
- وحدوي، ليتناسب مع تسلسل التعلم المصغّر
موجّه نموذجي:
"اكتب هذا كنص لأفاتار يتحدث أمام الكاميرا، بجمل قصيرة وواضحة ونقاط توقف مخصّصة لعرض العناصر البصرية."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
الصق النص الذي أعددته في HeyGen واستخدم أداة المعاينة لمشاهدة الفيديو ينبض بالحياة، ثم عدّل عليه حسب الحاجة. يمكنك استخدام موجّهات متابعة مثل:
- اجعل هذا أكثر إيجازًا لنسخة مدتها 60 ثانية.
- أضف سؤالًا يدفع إلى التأمل والتفكير.
- استخدم لغة أقل رسمية واجعلها أكثر حوارية
- ضمّن مثالًا على خطأ شائع وكيفية إصلاحه.
ارتقِ بجودة كتابة النصوص لديك
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصّصة عالية الجودة
تقدّم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يتطلّب الفيديو المثالي صوتًا مخصصًا. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصصة.
نوع الصوت المخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيماتك، مع دعم لعدة انفعالات
نسخة صوتية تشبه صوتك تمامًا
موجّه نصي يحدّد السمات (العمر، اللكنة، الجنس، النبرة، الطبقة الصوتية، العاطفة)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى الموجّه.
صوت خيالي أو أصوات ذات طابع تمثيلي قوي
يجب قراءته: توثيق من خدمة الطرف الثالث
خدمة صوت خارجية بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
استنساخ صوت واقعي مُدرَّب على صوتك الحقيقي وتنغيماتك. تختلف عناصر التحكم في الضبط الدقيق حسب الخدمة. خيار ممتاز لتوأم رقمي، لكنه يتطلّب عادةً دفعة إضافية.
استنساخ صوتي يبدو تمامًا مثلك
للحصول على أفضل جودة للصوت، ابدأ بتسجيل صوتي أصلي قوي. إليك كيفية إعداد تسجيل ممتاز:
• استخدم ميكروفوناً أو هاتفاً ذكياً عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8 بوصات من فمك
• سجّل في مكان هادئ خالٍ من الضوضاء
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي خفيف
• حمّل عدة عينات ذات نبرات عاطفية مختلفة للحصول على مزيد من المرونة (مخصص لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
هل تريد التعمق أكثر؟
→ الدليل الشامل لاستنساخ الصوت المخصص فائق الواقعية
أفضل الممارسات: استخدام الموجّهات باحترافية
البرمجة بالموجّهات هي ممارسة صياغة تعليمات نصية بعناية وتكرار تحسينها (تسمى موجّهات) تُستخدم لتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى من الصفر مثل الصور أو الحركة أو الصوت.
صياغة البرومبت مهارة قوية لكل منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي. عند استخدامها مع HeyGen، تفتح البرومبتات أمامك طرقًا لا حصر لها لإنشاء فيديوهات عالية التأثير يكون فيها خيالك هو الحد الوحيد! كن مستعدًا لاختبار البرومبتات وتعديلها وتطبيقها في HeyGen لتخصيص فيديوهاتك بما يتوافق مع أهدافك.
الميزة
الوظيفة
استخدمه من أجل
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو محيطه أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
إنشاء أفاتارات مخصصة (واقعية أو متحركة)
إنشاء أصوات مخصصة
أفضل الممارسات لكتابة البرومبتات
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (من حيث النبرة، والمظهر، والإيماءة، والعاطفة)، كان بإمكان الذكاء الاصطناعي مطابقة رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكلية
استخدم بنية ثابتة: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق هذا على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
تضمين السياق والهدف
وضّح للذكاء الاصطناعي الغرض: هل هو لعرض توضيحي للمنتج؟ إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ يساعد السياق في تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
استخدم الصفات التي تعبّر عن المشاعر أو الأسلوب أو الوضوح (مثل: واثق، بسيط، عالي الحيوية، إيقاع هادئ).
كرّر وحسّن
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. يمكن أن تؤدي التعديلات البسيطة على الموجّه إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
قد تختلف أفضل ممارسات كتابة الموجّهات قليلًا بحسب ما تقوم بإنشائه
استكشف الموارد أدناه للتعمق في كل نوع وتحقيق أقصى استفادة من الموجّهات الخاصة بك!
الخطوة 5: أنشئ مشاهدك وصقلها في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي
الآن بعد أن أصبح النص والأفاتار جاهزين، حان الوقت لإضفاء الحيوية على رسالتك في محرر AI Studio من HeyGen، حيث يمكنك بسهولة تخصيص كل جزء من الفيديو وتحسينه وصقله، دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج!
- صمّم المشاهد الخاصة بك خلال دقائق باستخدام مجموعة العلامة التجارية أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة واضبط ظهورها واختفائها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة من HeyGen للحصول على مقاطع فيديو b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات المشاهد المميزة لمنح الفيديو الخاص بك لمسة سلسة واحترافية.
- أضف الترجمة النصية وخصصها لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.
- ترجم مقاطع الفيديو الخاصة بك للوصول إلى المتعلمين والزملاء والجمهور حول العالم.
- هل تستخدم نظام إدارة تعلّم (LMS) متوافقاً مع SCORM؟ يمكن لمستخدمي باقة المؤسسات تبسيط سير عملهم من خلال ملفات تصدير SCORM.
نصيحة احترافية
أنشئ عدّة نسخ من فيديوهات التدريب لديك وقارن بينها لمعرفة ما الذي يحسّن التفاعل، واستبقاء المعرفة، ونتائج المتعلمين.
هل أنت مستعد للتحرير باحتراف؟
زر HeyGen Academy: AI Studio، وهي دورة فيديو متعمقة تغطي جميع ميزات التحرير في HeyGen.
أفضل الممارسات: ضبط النطق والمشاعر والتنغيم
هل تحتاج أن يبدو صوت الأفاتار لديك مثاليًا؟ يوفّر لك HeyGen أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي وواقعي يعكس الحياة الحقيقية.
الميزة
الوظيفة
استخدمه لـ
أضف فواصل واضبط نطق كلمات محددة مباشرة في لوحة النص
حمّل أو سجّل مقطعًا صوتيًا بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص
شكّل العاطفة والنبرة في النص بضغطة زر
أضف مزيدًا من التنوع إلى صوتك المخصص عبر تحميل تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة
هل تريد مشاهدته أثناء العمل؟
شاهد HeyGen Academy: AI Studio - Pronunciation module لترى هذه الميزات قيد الاستخدام وتتعلّم كيفية الاستفادة منها في مشاريعك الخاصة.
استراتيجيات لتوسيع نطاق تأثيرك
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات جماهيرية مختلفة، فإن هذه الممارسات المتقدمة والأدوات المرافقة لها ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة.
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك وتوطينها إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، دون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤدي أصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في مقاطع الفيديو المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض ترجمة مصطلحات معيّنة أو منع ترجمتها).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
تبحث عن بعض الإلهام؟ اطّلع على كيفية استخدام Trivago لمنصة HeyGen لتوطين الإعلانات التلفزيونية في 30 سوقًا في الوقت نفسه.
ادعم إدارة التغيير بمحتوى مرن وقابل للتحديث
التغيير مستمر، ومواد التعلم لديك تحتاج إلى مواكبته. سواء كنت تعيد تحديث وحدة تدريبية كاملة أو تعدّل فيديو تدريبيًا واحدًا فقط، فإن أسلوب إنتاج المحتوى التقليدي مع إعادة التصوير والمونتاج يمكن أن يحوّل حتى التحديث البسيط إلى عبء كبير.
مع HeyGen، يستغرق تحديث مقاطع الفيديو دقائق بدلًا من أيام. بدّل النصوص، وعدّل المحتوى المكتوب، وغيّر العناصر البصرية، وأنشئ إصدارات جديدة ببضع نقرات فقط. لا مزيد من عنق الزجاجة، بل فيديو سريع ومرن يساعد المتعلمين لديك على التكيّف بالسرعة نفسها التي تتحرك بها مؤسستك. تعرّف أكثر على استخدام HeyGen لإدارة التغيير.
إتاحة التعليم الشامل على نطاق واسع
في بيئات التعلّم اليوم، لا تُعد إمكانية الوصول خيارًا إضافيًا، بل ضرورة أساسية. يأتي المتعلمون بمجموعة واسعة من القدرات والتفضيلات ومستويات الإلمام الرقمي، ويجب أن يعكس محتواك هذا التنوع.
تعمّق في دليلنا حول كيفية إنشاء مقاطع فيديو تدريبية ميسّرة تلبي احتياجات المتعلمين المتنوعة للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التكيّف بسهولة مع احتياجات الوصول البصري والسمعي، وإنشاء وحدات التعلم المصغّرة، والتكيّف مع الاختلافات الثقافية.
أفاتار تفاعلي
سواء كنت تقدّم تدريبًا على الامتثال أو تقوم بإعداد موظفين جدد، الأفاتارات التفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو السلبية إلى تجارب تعلّم ديناميكية وتفاعلية ثنائية الاتجاه تعزّز التفاعل، وتخصّص المحتوى، وتدفع المتعلّمين إلى اتخاذ الإجراء.
تحتاج إلى بعض الإلهام؟ تفضّل بزيارة صفحة عرض Interactive Avatar وتحدّث مع Judy، خبيرة HeyGen المتخصصة في التدريب على الامتثال للموارد البشرية على مدار 24/7!
حالة الاستخدام رقم 1: الدورات التعليمية
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات جماهيرية مختلفة، فإن هذه الممارسات المتقدمة والأدوات المرافقة لها ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة عالية.
قصص العملاء وأمثلة عملية
Komatsu تبسّط تطوير وتعليم الموظفين عالميًا عبر فيديوهات متعددة اللغات بالذكاء الاصطناعي
Miro توسّع نطاق محتوى التعلّم من خلال الترجمة السهلة وإدارة التغييرات
شركة AI Smart Ventures درّبت الآلاف من خلال دورات تعليمية تفاعلية وجذابة
مثالي لـ
مثالي لـ: مصممي المحتوى التعليمي، فرق التعلم والتطوير، الموارد البشرية، تمكين فرق المبيعات
أفضل الممارسات
قسّم المحتوى إلى وحدات مستقلة
قسّم دورتك إلى مقاطع قصيرة ومركّزة، ويفضّل أن تكون مدة كل منها بين 3 و7 دقائق. هذا يدعم التعلّم المتباعد، ويسهّل إجراء التحديثات، ويعزّز الاحتفاظ بالمعلومات.
اكتب النص بهدف الوضوح، لا المحتوى فقط
اكتب بأسلوب حواري بسيط، وبسّط الأفكار المعقدة، وتجنّب المصطلحات المتخصصة. استخدم أسلوب السرد والقياسات التشبيهية والسيناريوهات الواقعية لإضفاء الحيوية على المحتوى.
اجعل الجانب البصري مقصودًا ومدروسًا
استخدم العناصر البصرية لتعزيز رسالتك. اجمع بين مقدمي الأفاتار والرسومات ذات الصلة، وتسجيلات الشاشة، والرسوم المتحركة، أو لقطات b-roll لدعم أساليب التعلم المختلفة.
عزّز التفاعل عبر طبقات متعددة من عناصر التفاعل
عزّز دورتك التعليمية بفيديوهات مشوّقة تحفّز على التأمل، واختبارات المعرفة، أو التمارين اللاحقة.
اختبر وحسّن
اجمع الملاحظات وادمجها باستمرار، مع الاستفادة من HeyGen لتسهيل إدارة التغييرات.
أهم المزايا
- الأصول: عزّز تجارب التعلم لديك باستخدام عناصر بصرية مفيدة مثل تسجيلات الشاشة والرسومات التي تدعم رسالتك
- القوالب: حافظ على اتساق التصميم البصري لدورتك التدريبية من خلال استخدام القوالب أو إنشائها لتوفير الوقت والارتقاء بمحتواك
- إنشاء المظهر: استخدم موجّهات نصية لتكييف ملابس مُدرّس الأفاتار أو البيئة أو الوضعية بما يناسب الموضوع أو الجمهور
هل أنت مستعد للارتقاء إلى المستوى التالي؟
→ تعمّق أكثر مع الدليل العملي لمتخصصي التعلم والتطوير (L&D) بصيغة كتاب إلكتروني
→ تفضّل بزيارة دليلنا التفصيلي خطوة بخطوة لإنشاء دورات تعليمية تفاعلية وجذابة
حالة استخدام رقم 2: التدريب وإعداد الموظفين الجدد
قصص العملاء وأمثلة عملية
شركة Lattice رحّبت بمئات الموظفين الجدد من خلال مقاطع فيديو مخصّصة للتعريف بالشركة تم إنشاؤها في دقائق
Copient.ai يرفع مستوى تدريب المبيعات باستخدام تقنية الأفاتار التفاعلية
شركة Sibelco حدّثت الاتصالات الداخلية واستكمال برامج التدريب باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي
مثالي لـ
مصممو المحتوى التعليمي، فرق التعلم والتطوير، تمكين المبيعات، الموارد البشرية، الامتثال، الاتصالات الداخلية
أفضل الممارسات
ابدأ بالأساسيات
ركّز على المعلومات التي يحتاجها المتعلمون فورًا مثل قيم الشركة، والأدوات، وسير العمل، أو بروتوكولات السلامة. أعطِ الأولوية للوضوح والفائدة على الاكتمال في الوحدات الأولى.
اجعله موجزًا ومحدد الهدف
استهدف إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وموجّهة نحو هدف محدد (من 2 إلى 5 دقائق) تغطي موضوعًا واحدًا في كل مرة. فهذا يسهل على المتعلمين استيعاب المعلومات والعودة إلى الأجزاء المحددة عند الحاجة.
اجعله مرحِّبًا وشخصيًا
استخدم الأفاتار لخلق أسلوب ودود يضع الإنسان في المقام الأول. خصّص التجربة باستخدام الأسماء، أو الأدوار، أو الأقسام حيثما أمكن، لجعل تجربة الانضمام أكثر ملاءمة ومواءمة لاحتياجاتهم.
صمّم بما يناسب مستويات الانتباه المختلفة
استخدم التسميات التوضيحية والحركة والمرئيات الجريئة لدعم الفهم، خاصة على الأجهزة المحمولة أو عندما تتم مشاهدة الفيديوهات بدون صوت.
ابنِ الثقة، لا الاكتفاء بالامتثال
صغ المحتوى حول مواقف حقيقية قد يواجهها المتعلمون. وضّح كيف تساعدهم الإجراءات والسياسات على النجاح، وليس فقط ما يجب عليهم القيام به.
خطط للتحديثات
تتطور سياسات الشركة وأدواتها وهياكلها التنظيمية باستمرار. استخدم أدوات التحرير السريعة من HeyGen لتحديث المشاهد أو مقاطع الفيديو الفردية بسرعة من دون الحاجة إلى إعادة تصوير كاملة.
أهم الميزات
- أفاتارات مخصّصة： امنح تجربة الإعداد لمسة بشرية من خلال توأم رقمي أو مقدّمين مخصّصين لكل قسم لتقديم التدريب بصوت مألوف ومتوافق مع هوية علامتك التجارية.
- فيديو مخصص： أنشئ مقاطع فيديو مخصصة ترحّب بالموظفين الجدد بالاسم، وخصص متغيرات أخرى مثل القسم أو المنطقة لتبسيط عملية الإعداد وتعزيز التفاعل.
- مجموعة العلامة التجارية: حافظ على اتساق الهوية البصرية للعلامة التجارية من خلال إعداد مجموعة علامة تجارية تتضمن الشعارات والخطوط والألوان والمواد المعتمدة.
هل أنت مستعد للتعمق أكثر؟
→ تعمّق أكثر مع الدليل العملي لمتخصصي التعلم والتطوير بصيغة كتاب إلكتروني
→ اطّلع على أدلّتنا التفصيلية خطوة بخطوة لإنشاء الفيديوهات من أجل: التدريب العام، التدريب المؤسسي، إعداد الموظفين الجدد في الموارد البشرية، السلامة والامتثال.
حالة الاستخدام رقم 3: الترجمة وإمكانية الوصول
قصص العملاء وأمثلة عملية
مجموعة Würth خفّضت تكاليف ترجمة الفيديو بنسبة 80% وقلّصت وقت الإنتاج بنسبة 50%
Rosetta Stone خفّضت وقت ترجمة الفيديو بنسبة 75%
متحدث المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس الأرجنتين رحّبا بالضيوف بخمس لغات
مثالي لـ
مصممو المحتوى التعليمي، الاتصالات، التعلم والتطوير، الموارد البشرية، الامتثال
أفضل الممارسات
قم بالمواءمة مع اللغة والثقافة
عزّز تفاعل المتعلمين من خلال بذل جهد إضافي لتقديم المحتوى بلغتهم وباستخدام أفاتارات ولهجات ومرئيات ملائمة لكل منطقة.
دعم إمكانية الوصول السمعي
من خلال إنشاء عدة نسخ من الفيديو الخاص بك مع تسميات توضيحية، وترجمات، ونصوص توضيحية على الشاشة، ونصوص مكتوبة، أو ضبط سرعة الصوت لوتيرة أوضح.
تحسين إمكانية الوصول البصري
من خلال إنشاء نسخة إضافية من الفيديو الخاص بك باستخدام لوحات ألوان عالية التباين، وخطوط أكبر، وتصميم بصري نظيف وخالٍ من الفوضى.
أنشئ وحدات التعلم المصغّرة
من خلال تقسيم مقاطع الفيديو الأطول إلى أجزاء قصيرة مخصّصة لكل مفهوم، مما يجعل التنقّل والتحديثات أكثر بساطة.
عزّز الثقافة الرقمية
من خلال البدء بفيديو إرشادي تعريفي لمنصّة إدارة التعلّم (LMS) الخاصة بك أو في بداية مقرر دراسي جديد.
أهم الميزات
- الترجمة: الوصول إلى جماهير عالمية دون إعادة التصوير مطلقًا من خلال ترجمة محتواك الحالي أو توطينه إلى لغات مختلفة أو لهجات إقليمية متنوعة.
- مسرد العلامة التجارية: حافظ على نطق وترجمة متسقين في جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك
- أفاتارات عامة: اختر من بين أكثر من 700 أفاتار متنوع جاهز للاستخدام للعثور على المتحدث المثالي لمنطقتك وجمهورك المستهدف
- الترجمة النصية: أضف ترجمات نصية تلقائياً إلى أي فيديو لزيادة إمكانية الوصول إليه
نصيحة احترافية
إذا كان الفيديو الخاص بك يحتاج إلى عناصر مرئية مثل تسجيلات الشاشة، فتأكد من أنها متوافقة مع النص الذي أعددته. ابدأ بكتابة النص، ثم استخدم زر المعاينة لتشغيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة بالتزامن مع التعليق الصوتي للحصول على أفضل توقيت.
هل أنت مستعد للتعمق أكثر؟
اطّلع على دليلنا حول إنشاء مقاطع تدريبية يسهل الوصول إليها وتلبي احتياجات المتعلمين المتنوعين.