بدلًا من إعداد التخطيطات والرسوم المتحركة وتدفق العناصر البصرية يدويًا، تمنحك القوالب نقطة انطلاق قوية يمكنك تخصيصها بسهولة. وهي مثالية عندما تحتاج إلى العمل بسرعة، والحفاظ على اتساق الهوية البصرية، أو إنتاج المحتوى على نطاق واسع. من خلال بعض التعديلات البسيطة، يمكنك تطبيق أصولك الخاصة، والأفاتارات، ومجموعات الهوية البصرية لعلامتك التجارية، لضمان أن يبدو كل فيديو مصقولًا ومتوافقًا تمامًا مع علامتك.

الوصول إلى مكتبة القوالب

للبدء، انتقل إلى لوحة التحكم في HeyGen ثم انقر على علامة تبويب Templates. سيؤدي ذلك إلى فتح مكتبة القوالب الكاملة، حيث ستجد مجموعة واسعة من الخيارات الجاهزة المصممة لحالات استخدام مختلفة. يمكنك تصفح المجموعة بالكامل أو التصفية حسب الفئات مثل التسويق أو التدريب أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات.

عندما تعثر على قالب يناسب احتياجاتك، انقر عليه واختر Create with AI Studio. سيفتح القالب مباشرة في المحرر ليكون جاهزًا للتخصيص.

خصّص القالب الخاص بك في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي

داخل الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن تعديل تقريبًا كل عنصر في القالب. يمكنك تبديل الأفاتارات، وتغيير الخلفيات، وإدراج النص الخاص بك، وإضافة أو إزالة المشاهد، وضبط العناصر البصرية بدقة لتتوافق مع أهدافك.

لتحديث الأفاتار أو الخلفية، ما عليك سوى النقر على العنصر الذي تريد استبداله. من هناك، يمكنك اختيار لون خلفية جديد أو صورة أو فيديو، ثم تحديد أفاتار مختلف من مكتبة HeyGen الخاصة بك.

حرّر نصك وصقله

يمكن تعديل نص كل مشهد مباشرة داخل المحرر. انقر على أحد المشاهد لتحديث النص، أو ضبط الإيقاع، أو إعادة كتابة أسطر محددة. إذا كنت ترغب في المساعدة في إنشاء النص أو تحسينه، اكتب شرطة مائلة في حقل النص واختر أداة AI Script Writer. يتيح لك ذلك إنشاء محتوى جديد أو تحسين النص الحالي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إضافة موسيقى خلفية أو تغييرها

تتضمّن بعض القوالب موسيقى خلفية بشكل افتراضي، لكن يمكنك بسهولة تغييرها أو إضافة موسيقاك الخاصة. انقر زر Music في الشريط الجانبي الأيسر لاستعراض المقاطع المتاحة ومعاينتها، ثم أضف المقطع مباشرة إلى الفيديو الخاص بك. إذا كنت تفضّل صوتاً مخصصاً، افتح قسم Assets وقم برفع ملفك الصوتي.

راجع وقدّم الفيديو الخاص بك

بعد أن يصبح الفيديو بالشكل الذي تريده، عاينه للتأكد من أن العناصر المرئية والنص والصوت تعمل معًا بسلاسة. عندما تكون مستعدًا، انقر على إرسال، واختر دقة الإخراج، ثم أكّد. ستقوم HeyGen بمعالجة الفيديو، وستتلقى إشعارًا أو رسالة بريد إلكتروني عند جاهزيته. قد يختلف وقت المعالجة حسب طول الفيديو وحجم الملف.

أنشئ قوالبك القابلة لإعادة الاستخدام

يمكنك أيضًا إنشاء قوالب مخصصة ملائمة لهويتك التجارية. ما عليك سوى تعديل الفيديو حتى يتوافق مع التخطيط والبنية والأسلوب المفضلة لديك. بعد ذلك، افتح القائمة في الزاوية العلوية اليمنى واختر حفظ كقالب. سيُحفَظ الفيديو كقالب قابل لإعادة الاستخدام يمكنك الوصول إليه في المشاريع المستقبلية، مما يسهل توحيد المحتوى، وتسريع الإنتاج، والحفاظ على الاتساق في جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك.

هذا كل شيء. تساعدك القوالب على العمل بسرعة أكبر، والحفاظ على الاتساق، والتركيز على رسالتك بدلًا من الإعداد. ببضع نقرات فقط، يمكنك تحويل قالب جاهز مسبقًا إلى فيديو مخصص بالكامل وجاهز للمشاركة.