كيفية إنشاء صوت جديد

يمكنك العثور على الأصوات وإدارتها في ثلاثة أماكن: في AI Studio عند العمل داخل مشروع، وفي صفحة الأفاتار عند تعيين صوت أساسي أو ضبطه، وفي ميزة التدقيق اللغوي Proofread. يمكنك إنشاء صوت جديد من أي من هذه المواقع.

في هذا الشرح التفصيلي، سنبدأ في AI Studio.

ابدأ بإنشاء صوت جديد في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي

افتح مشروعًا قائمًا أو أنشئ مشروعًا جديدًا في AI Studio. في لوحة النص، انقر على الصوت الحالي لفتح قائمة الأصوات. من هناك، اختر إضافة صوت جديد.

سترى خيارين: دمج مزوّد صوت تابع لطرف ثالث أو إنشاء صوت جديد مباشرة في HeyGen. في هذا الدرس، اختر إنشاء صوت جديد.

حمّل تسجيلاً صوتياً

ستتلقى مطالبة برفع تسجيل صوتي. يُستخدم هذا التسجيل لإنشاء نسخة من صوتك، لذلك تُعد الجودة أمرًا مهمًا.

استخدم ميكروفونًا خارجيًا عالي الجودة، أو ميكروفون بلوتوث، أو هاتفًا ذكيًا حديثًا. تجنّب استخدام الميكروفون المدمج في جهاز الكمبيوتر المحمول. إذا كنت تستخدم ميكروفونًا خارجيًا، فاحرص على أن يكون على بُعد 6 إلى 8 بوصات من فمك، وتأكد من أنه غير مغطى، وتجنّب ملامسته للملابس أو الأقمشة.

سجّل في بيئة هادئة وخالية من الضوضاء. يمكن أن تقلل الضوضاء الخلفية من الوضوح والثبات. تحدّث بشكل طبيعي وواضح، مع قدر من التنويع في النبرة العاطفية. التحدّث عن مواضيع مألوفة مثل روتينك اليومي أو هواياتك أو قصصك الشخصية يساعد على إبراز نبرة صوتك الطبيعية وطاقتك.

إذا كنت تقرأ من نص مكتوب، فاحرص على ألا يبدو صوتك رتيبًا. استخدم فترات التوقف، وغيّر من سرعة إلقائك، وحافظ على مستوى صوت ثابت يشبه المحادثة الطبيعية.

أنشئ صوتك وطوّره

بمجرد تحميل تسجيلك، سيقوم HeyGen بإنشاء نسخة مستنسخة من صوتك. إذا لم تكن النتيجة مناسبة تمامًا، يمكنك تحسينها باستخدام Voice Doctor.

انقر على Enhance Voice لضبط الإعدادات مثل اللكنة أو محرّك الصوت، أو صف ما يبدو غير مناسب، على سبيل المثال إذا كان الصوت يبدو رتيبًا جدًا أو لا يطابق نبرة صوتك الطبيعية تمامًا. سيقوم Voice Doctor بإنشاء خيارات محسّنة يمكنك معاينتها.

عندما تعثر على نسخة تعجبك، يمكنك حفظها كصوت جديد أو استبدال الصوت الحالي بها. إذا لم تبدُ أي من الخيارات مناسبة، يمكنك متابعة التحسين أو تجربة أسلوب مختلف.

أنشئ صوتاً باستخدام Voice Design

إذا كنت تفضّل عدم تسجيل صوتك بنفسك، يمكنك بدلاً من ذلك استخدام Voice Design. انقر على Voice Design، وأدخل موجّهًا يصف الصوت الذي تريده، وسيقوم HeyGen بإنشاء عدة خيارات لك.

يمكنك اختيار أحدها، أو إنشاء خيارات إضافية، أو تحسين الموجّه حتى يصبح الصوت مناسبًا لاحتياجاتك.