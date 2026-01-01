التكامل مع Adobe

تعرّف على كيفية دمج Adobe Express مع HeyGen لتنتقل بسلاسة من التصميم الإبداعي إلى الفيديو الديناميكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت مسوّقًا يعمل على تحسين حملة، أو مصممًا ينشئ محتوى، أو صانع محتوى يسعى للتوسّع، يساعدك هذا التكامل على الحفاظ على كل شيء ضمن سير عمل واحد مبسّط.

إعداد التكامل

من لوحة تحكم HeyGen، انتقل إلى قسم التطبيقات وافتح قسم التكاملات، ثم اختر إضافة Adobe Express. ستظهر لك مطالبة بتسجيل الدخول إلى حسابك في Adobe، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

بمجرد تسجيل الدخول إلى Adobe Express، إذا لم يتم نقلك تلقائيًا إلى إضافة HeyGen، انقر على Add-ons في شريط التنقل الأيسر. ابحث عن HeyGen ثم انقر على Add لتثبيت الإضافة. بعد التثبيت، ستكون HeyGen متاحة مباشرة داخل Adobe Express.

أضف أفاتارًا وأنشئ فيديوك

ابدأ باختيار الأفاتار الذي تريد استخدامه. بعد ذلك، أضف النص الخاص بك. انقر على خيار Text تحت Add your script، ثم الصق نصاً كتبته مسبقاً أو اكتب واحداً مباشرة في المحرر.

بعد إضافة النص، اختر صوتاً. أولاً، حدّد اللغة والجنس اللذين يناسبان الأفاتار الذي اخترته. بعد ذلك ستظهر لك مجموعة من خيارات الأصوات ذات نبرات ومستويات طاقة وأنماط مختلفة. اختر الخيار الأنسب لرسالتك.

إذا كنت تفضّل استخدام ملفك الصوتي الخاص، انقر على Audio وقم برفع ملف من جهازك. تشمل الصيغ المدعومة MP3 وM4A وWAV.

أنشئ الفيديو وأضِفه إلى تصميمك

بعد أن يصبح كل شيء جاهزًا، انقر على Generate your video ودَع HeyGen يتولى الباقي. عند انتهاء الفيديو، انقر على Add to design.

يمكنك الآن سحب الفيديو ووضعه في أي مكان على لوحة Adobe Express الخاصة بك.

خصّص مشروعك وأتمّه

بعد إضافة الفيديو، يمكنك تخصيص تصميمك بالكامل باستخدام أدوات Adobe Express. أضف موسيقى من مكتبة المواد، ونصوصًا، ورسومات، وعناصر تصميم أخرى لتعزيز مخططك.

إذا كنت تريد تضمين عدة مقاطع فيديو لأفاتار، فما عليك سوى تكرار الخطوات نفسها لإنشاء مقاطع HeyGen إضافية وإضافتها.

عند اكتمال مشروعك، يمكنك تنزيله أو مشاركته مباشرة. إذا اخترت مشاركة رابط، يمكنك التحكم في صلاحيات الوصول أو إتاحته لأي شخص يملك الرابط.