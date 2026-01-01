الدمج مع Canva

تتكامل HeyGen مع Canva لجعل إنشاء الفيديو أسرع وأكثر سهولة. من خلال هذا التكامل، يمكنك إدراج أفاتارات HeyGen ومقاطع الفيديو مباشرة في تصاميمك على Canva، لدمج فيديو بالذكاء الاصطناعي واقعي مع أدوات التصميم البسيطة والتعاونية في Canva.

ربط HeyGen بـ Canva

ابدأ بفتح لوحة تحكم HeyGen لديك ثم انقر على قسم Integrations. ابحث عن تكامل Canva وانقر على زر الاتصال. سيؤدي ذلك إلى ربط حساب HeyGen بحسابك في Canva، مما يتيح لك الوصول إلى ميزات HeyGen مباشرة داخل سير عمل التصميم في Canva.

أضف محتوى HeyGen إلى تصميمك في Canva

بعد إتمام الاتصال، افتح تصميمك في Canva. من هناك، يمكنك إدخال HeyGen في مشروعك عن طريق إضافة أفاتار، وإدراج النص الذي تريده، واختيار صوت يناسب رسالتك. ومع تَشَكُّل فيديو الأفاتار الخاص بك، يمكنك الاستمرار في تحسين التخطيط والعناصر البصرية والأسلوب العام باستخدام أدوات التصميم في Canva.

صدّر فيديوك وشاركه

عندما تكون راضيًا عن النتيجة النهائية، انقر على Share في الزاوية العلوية اليمنى من Canva واختر Download. أصبح فيديوك المعتمد على الأفاتار جاهزًا الآن للمشاركة في أي مكان تريده.