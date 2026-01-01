الرئيسية الأكاديمية عمليات التكامل الدمج مع Hubspot

الدمج مع Hubspot

المشترون اليوم يتوقعون أكثر من رسائل عامة. التخصيص البسيط، مثل إدراج الاسم الأول في البريد الإلكتروني، لم يعد يلفت الانتباه. الفيديو يغيّر ذلك. عندما يُنفَّذ بشكل جيد، يجذب الانتباه، ويعزّز الثقة، ويدفع إلى اتخاذ إجراء. التحدي هو أن إنتاج الفيديو التقليدي لا يمكن توسيعه لحملات مخصّصة. هنا يأتي دور تكامل HeyGen مع HubSpot.

من خلال ربط HeyGen مع HubSpot، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مخصّصة تلقائياً خلال دقائق، من دون تصوير أو مونتاج أو فريق إنتاج. يمكن استخدام هذه المقاطع في جميع مراحل مسار التحويل، بدءاً من تواصل المبيعات ورعاية العملاء المحتملين وصولاً إلى الإعداد الأولي، والمتابعات، واعتماد المنتج.

ثبّت تطبيق HeyGen في HubSpot

ابدأ بتثبيت تطبيق HeyGen من سوق HubSpot. أثناء التثبيت، سيطلب HubSpot الإذن لعرض بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارتها. يتيح ذلك لـ HeyGen إنشاء مقاطع فيديو باستخدام معلومات جهات الاتصال المخزنة في HubSpot.

كجزء من الإعداد، تتم إضافة خاصيتين مخصصتين لجهات الاتصال. إحداهما تخزّن رابط صفحة مشاركة فيديو HeyGen، والأخرى تخزّن رابط صورة GIF للمعاينة. تُستخدم هذه الخصائص لدمج مقاطع الفيديو المخصّصة مباشرة داخل رسائل البريد الإلكتروني.

يتم أيضًا إنشاء قائمة جهات اتصال نشطة. افتراضيًا، تتضمن هذه القائمة جميع جهات الاتصال التسويقية. أي جهة اتصال تُضاف إلى هذه القائمة تصبح مؤهلة لإنشاء فيديوهات مخصصة بالذكاء الاصطناعي.

سترى أيضًا نموذجًا لبريد إلكتروني تسويقي تم إنشاؤه لك. يتضمن هذا البريد الإلكتروني وحدة HTML المطلوبة التي تشير إلى خصائص فيديو HeyGen وصورة GIF. لا يتم نشر البريد الإلكتروني افتراضيًا، لذلك ستحتاج إلى مراجعته واستكمال أي حقول مطلوبة قبل الإرسال.

فهم سير العمل في HubSpot

يتم إنشاء سير عمل باسم "Generate HeyGen Video for a Contact" أثناء التثبيت. يوفّر هذا سير العمل إمكانات إنشاء الفيديو وتسليمه، ويبدأ في حالة غير مفعّلة.

الخطوة الأولى في سير العمل هي التسجيل. يتم تسجيل أي جهة اتصال تُضاف إلى القائمة النشطة تلقائيًا.

الخطوة الثانية هي إنشاء الفيديو. في هذه المرحلة يقوم HeyGen بإنشاء فيديو مخصص لكل جهة اتصال وتحديث الخصائص المخصصة برابط الفيديو ومعاينة GIF. تتطلب هذه الخطوة إعداداً مسبقاً قبل أن تتمكن من العمل.

الخطوة الثالثة تتعامل مع الأخطاء. إذا فشل إنشاء الفيديو، ينتهي سير العمل بسلاسة. وإذا نجح، يستمر سير العمل ويرسل رسالة البريد الإلكتروني التسويقية التي تتضمن الفيديو المخصص.

اضبط إعدادات إنشاء الفيديو

لإكمال الإعداد، افتح إجراء إنشاء الفيديو داخل سير العمل. في لوحة الإجراء، الصق رمز HeyGen API الخاص بك. يمكنك العثور على هذا الرمز في إعدادات حساب HeyGen ضمن علامة تبويب API.

بمجرد إضافة الرمز، سيقوم HubSpot بتحميل قوالب HeyGen المتاحة لك. اختر القالب الذي تريد استخدامه. إذا كان القالب يتضمن متغيرات، فقم بربط كل متغير بخصائص جهة الاتصال المقابلة في HubSpot.

تشمل المتغيرات الشائعة الاسم الأول أو الشركة أو الموقع. يتيح ربط هذه الحقول أن يُنشئ الفيديو محتواه ديناميكياً باستخدام البيانات من كل سجل جهة اتصال. إذا كان القالب يستخدم متغيرات أقل من المتاحة، يمكنك ترك الحقول غير المستخدمة فارغة.

إذا لم يكن لديك قالب بعد، أنشئ واحدًا في HeyGen قبل العودة إلى HubSpot.

انشر وأطلق

بمجرد إكمال جميع الإعدادات، انشر سير العمل ثم انشر رسالة البريد الإلكتروني التسويقية. من هذه اللحظة فصاعدًا، سيؤدي كل جهة اتصال جديدة تُضاف إلى القائمة النشطة تلقائيًا إلى إنشاء فيديو مخصص وإرساله عبر البريد الإلكتروني.