تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

أنشئ فيديوهات تدريب احترافية بالذكاء الاصطناعي

وسّع إنتاج المحتوى، ووفر الوقت، وأنشئ فيديوهات احترافية للتعريف بالموظفين الجدد والامتثال والتعلّم، بدون عناء الإنتاج التقليدي.

  • أنشئ فيديوهات تدريب احترافية بالذكاء الاصطناعي
  • محلّ محتواك لفرق عالمية على نطاق واسع
  • حدّث المواد في أي وقت بسهولة
Tool featured image
١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
التقييمات

تعرّف على أداة إنشاء فيديوهات تدريبية مجانية بالذكاء الاصطناعي

حوّل أي نص أو مادة تدريبية إلى فيديو تدريب واقعي بالذكاء الاصطناعي. مع منصتنا، يمكنك إنشاء فيديوهات احترافية في دقائق معدودة فقط، بدون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو ممثلين. سواء كان ذلك لإعداد الموظفين الجدد، أو المحتوى التعليمي، أو التدريب على الامتثال، لم يكن إنشاء فيديوهات تدريب عالية الجودة أسهل من قبل.

ابدأ مجانًا →
الخطوة 1

ارفع النص الخاص بك

ابدأ برفع عرضك التقديمي أو ملف PDF أو مواد التدريب النصية مباشرة إلى المنصة. سيقوم الذكاء الاصطناعي فورًا بمعالجة المحتوى الخاص بك وتجهيزه للسرد بالفيديو والعناصر البصرية.

الخطوة 2

اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك

اختر من مجموعة واسعة من الأفاتارات الواقعية المصممة لتمثيل محتوى التدريب الخاص بك. هذه الأفاتارات قادرة على إيصال رسالتك بطريقة تلامس المتعلمين

الخطوة 3

خصّص وخصص التجربة

بمجرد إنشاء الفيديو، يمكنك ضبط نبرة الصوت، والصوت نفسه، وحركات الأفاتار ليتوافق مع احتياجات التدريب لديك. خصّص الألوان والشعارات وحتى موسيقى الخلفية للحصول على تجربة مخصّصة تناسبك.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

انقر على "Generate"، وخلال دقائق سيكون فيديو التدريب الاحترافي عالي الجودة جاهزًا. يمكنك تنزيله ومشاركته على أي منصة، أو دمجه مباشرة في نظام إدارة التعلّم (LMS) الخاص بك.

HeyGen AI video creation platform interface, showing a URL-to-video script converter and other video creation tools.

مزايا وفوائد مُنشئ فيديوهات التدريب بالذكاء الاصطناعي

مع مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذا، ستحصل على كل ما تحتاج إليه لإنشاء فيديوهات تدريبية احترافية وجذابة بسرعة وسهولة. إليك لماذا تُعد هذه المنصة خيارك الأفضل لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي:

فيديوهات تدريب بالذكاء الاصطناعي

أفاتارات قابلة للتخصيص

اختر من بين أكثر من 1,100 أفاتار فائق الواقعية، أو أنشئ أفاتار يعكس شخصيتك أو هوية علامتك التجارية. يقدّم كل أفاتار حركات طبيعية وتعبيرات واقعية، ليجعل فيديوهاتك تبدو أصيلة وجذابة.

ابدأ مجانًا →
A web browser displays a "Public Avatars" directory on the left with various photorealistic avatar options and a male digital avatar speaking in a video about "Enterprise Deals" on the right.
فيديوهات تدريبية بالذكاء الاصطناعي

قدرات متعددة اللغات

ترجم النص الخاص بك إلى أكثر من 175 لغة بصوت طبيعي يشبه الصوت البشري. تفاعل مع المتعلمين حول العالم وخصّص فيديوهاتك بما يناسب الثقافات والمناطق المختلفة.

ابدأ مجانًا →
A language selection menu showing Spanish highlighted, flanked by two video screens of a man announcing "AI-Powered Automation" in English and Spanish.
فيديوهات تدريب بالذكاء الاصطناعي

لا حاجة إلى كاميرات أو استوديوهات

تخطَّ الأجهزة باهظة الثمن وجلسات التصوير الطويلة. ما عليك سوى رفع النص والصورة، وأنشئ فيديوك في دقائق بينما يتولى الذكاء الاصطناعي كل التفاصيل التقنية

ابدأ مجانًا →
A screen displaying a woman speaking, with text labels 'Jennifer', 'Script', and 'Custom voice' above.
فيديوهات تدريبية بالذكاء الاصطناعي

إنتاج فيديو سريع

أنشئ مقاطع تدريب عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي في دقائق، مما يجعلها مثالية للشركات وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى توسيع إنتاج المحتوى بكفاءة.

ابدأ مجانًا →
Four overlapping digital course cards featuring speaker profiles, ElevenLabs branding, and titles like 'Effective Team Communication for Managers'.

الأسئلة الشائعة حول مُنشئ فيديوهات التدريب بالذكاء الاصطناعي

ما هو مُنشئ فيديوهات التدريب بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد فيديوهات تدريبية بالذكاء الاصطناعي يحوّل النصوص والوثائق والعروض التقديمية إلى فيديوهات تدريب احترافية باستخدام أفاتارات واقعية ومزامنة طبيعية للصوت مع حركة الشفاه. يوفّر عليك التصوير والمونتاج وكل خطوات الإنتاج اليدوية. الشركات وصنّاع المحتوى قاموا بالفعل بـإنشاء فيديوهات 135,807,118 فيديو باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.

كيف يعمل سير إنشاء فيديوهات التدريب بالذكاء الاصطناعي؟

كل ما عليك هو رفع النص أو مواد التدريب، اختيار أفاتار، وترك الذكاء الاصطناعي ينشئ فيديو كاملاً يتضمن التعليق الصوتي، وحركات الجسد، والترجمة النصية. يمكنك تخصيص الهوية البصرية، والنبرة، والعناصر المرئية خلال دقائق. تحتاج مساعدة في كتابة النصوص؟ جرّبمولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

هل يمكنني استخدام صورتي أو صوتي في فيديوهات التدريب؟

نعم. يمكنك رفع صورتك الشخصية وتسجيل صوتك لإنشاء فيديوهات تعليمية مخصّصة بأسلوب المدرّب. يمكنك أيضًا الاختيار من بين مئات من الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي وخيارات الأصوات الطبيعية بالذكاء الاصطناعي. منصّتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 من الأفاتارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أفاتارلصنّاع المحتوى والشركات.

هل هذه المنصة مناسبة للتدريب المؤسسي وبرامج التهيئة للموظفين الجدد؟

بالتأكيد. تستخدمه الشركات لإنشاء وحدات الإعداد للموظفين الجدد، وتحديثات الامتثال، والجولات التعريفية بالمنتجات، وفيديوهات التواصل الداخلي. لمقاطع الفيديو بأسلوب المقدم، يمكنك أيضًا استكشاف أداة المتحدث بالذكاء الاصطناعي.

هل يمكنني تكييف فيديوهات التدريب لتناسب الفرق العالمية؟

نعم. المنصّة تدعم أكثر من 175 لغة ولهجة، بما في ذلك اللكنات المحلية وتقديم الفيديو مع مزامنة الشفاه. هذا يضمن أن يكون محتوى التدريب الخاص بك متاحًا للمتعلمين في جميع أنحاء العالم.

هل يمكن تحديث فيديوهات التدريب بالذكاء الاصطناعي بعد نشرها؟

بالتأكيد. أدوات الذكاء الاصطناعي، واللوائح، وأفضل الممارسات تتغيّر بسرعة. HeyGen يتيح لك تحديث محتوى التدريب على الذكاء الاصطناعي في أي وقت بدون الحاجة إلى إعادة التصوير. هذا يساعد فرقك على البقاء مواكبة للسياسات، وسير العمل، وإرشادات الذكاء الاصطناعي المتطوّرة.

ما مدى سرعة النظام في إنشاء فيديوهات تدريبية بالذكاء الاصطناعي؟

تستغرق عملية الإنشاء عادةً بضع دقائق فقط. حتى وحدات التدريب الطويلة يمكن إنتاجها بسرعة، مما يساعد الفرق على تحديث المحتوى أو توسيعه دون تأخير.

ما مدى جدوى HeyGen من حيث التكلفة لبرامج التدريب على الذكاء الاصطناعي؟

إنتاج الفيديو التقليدي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يتطلّب غالبًا خبراء محتوى أمام الكاميرا، واستوديوهات مخصّصة، وفِرق مونتاج. HeyGen تقلّل هذه التكاليف من خلال استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل النص إلى فيديو، مع الاستمرار في إنتاج محتوى احترافي يحمل هوية علامتك التجارية ويمكن توسيعه على مستوى مؤسستك بالكامل. فعّلمزاياالفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّمة مع باقات تبدأ من $49 شهريًا.

هل أحتاج إلى خبرة في مونتاج الفيديو لاستخدام هذه الأداة؟

لا تحتاج إلى أي خبرة في المونتاج. يتولى الذكاء الاصطناعي تلقائياً السرد والتوقيت والعناصر البصرية والمزامنة. يمكنك البدء في إنشاء أول فيديو تدريبي لك فوراً من خلال HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
CTA background