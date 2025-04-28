وسّع إنتاج المحتوى، ووفر الوقت، وأنشئ فيديوهات احترافية للتعريف بالموظفين الجدد والامتثال والتعلّم، بدون عناء الإنتاج التقليدي.
تعرّف على أداة إنشاء فيديوهات تدريبية مجانية بالذكاء الاصطناعي
حوّل أي نص أو مادة تدريبية إلى فيديو تدريب واقعي بالذكاء الاصطناعي. مع منصتنا، يمكنك إنشاء فيديوهات احترافية في دقائق معدودة فقط، بدون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو ممثلين. سواء كان ذلك لإعداد الموظفين الجدد، أو المحتوى التعليمي، أو التدريب على الامتثال، لم يكن إنشاء فيديوهات تدريب عالية الجودة أسهل من قبل.
ابدأ برفع عرضك التقديمي أو ملف PDF أو مواد التدريب النصية مباشرة إلى المنصة. سيقوم الذكاء الاصطناعي فورًا بمعالجة المحتوى الخاص بك وتجهيزه للسرد بالفيديو والعناصر البصرية.
اختر من مجموعة واسعة من الأفاتارات الواقعية المصممة لتمثيل محتوى التدريب الخاص بك. هذه الأفاتارات قادرة على إيصال رسالتك بطريقة تلامس المتعلمين
بمجرد إنشاء الفيديو، يمكنك ضبط نبرة الصوت، والصوت نفسه، وحركات الأفاتار ليتوافق مع احتياجات التدريب لديك. خصّص الألوان والشعارات وحتى موسيقى الخلفية للحصول على تجربة مخصّصة تناسبك.
انقر على "Generate"، وخلال دقائق سيكون فيديو التدريب الاحترافي عالي الجودة جاهزًا. يمكنك تنزيله ومشاركته على أي منصة، أو دمجه مباشرة في نظام إدارة التعلّم (LMS) الخاص بك.
مزايا وفوائد مُنشئ فيديوهات التدريب بالذكاء الاصطناعي
مع مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذا، ستحصل على كل ما تحتاج إليه لإنشاء فيديوهات تدريبية احترافية وجذابة بسرعة وسهولة. إليك لماذا تُعد هذه المنصة خيارك الأفضل لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي:
أفاتارات قابلة للتخصيص
اختر من بين أكثر من 1,100 أفاتار فائق الواقعية، أو أنشئ أفاتار يعكس شخصيتك أو هوية علامتك التجارية. يقدّم كل أفاتار حركات طبيعية وتعبيرات واقعية، ليجعل فيديوهاتك تبدو أصيلة وجذابة.
قدرات متعددة اللغات
ترجم النص الخاص بك إلى أكثر من 175 لغة بصوت طبيعي يشبه الصوت البشري. تفاعل مع المتعلمين حول العالم وخصّص فيديوهاتك بما يناسب الثقافات والمناطق المختلفة.
لا حاجة إلى كاميرات أو استوديوهات
تخطَّ الأجهزة باهظة الثمن وجلسات التصوير الطويلة. ما عليك سوى رفع النص والصورة، وأنشئ فيديوك في دقائق بينما يتولى الذكاء الاصطناعي كل التفاصيل التقنية
إنتاج فيديو سريع
أنشئ مقاطع تدريب عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي في دقائق، مما يجعلها مثالية للشركات وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى توسيع إنتاج المحتوى بكفاءة.
مولّد فيديوهات تدريبية بالذكاء الاصطناعي يحوّل النصوص والوثائق والعروض التقديمية إلى فيديوهات تدريب احترافية باستخدام أفاتارات واقعية ومزامنة طبيعية للصوت مع حركة الشفاه. يوفّر عليك التصوير والمونتاج وكل خطوات الإنتاج اليدوية. الشركات وصنّاع المحتوى قاموا بالفعل بـإنشاء فيديوهات 135,807,118 فيديو باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.
كل ما عليك هو رفع النص أو مواد التدريب، اختيار أفاتار، وترك الذكاء الاصطناعي ينشئ فيديو كاملاً يتضمن التعليق الصوتي، وحركات الجسد، والترجمة النصية. يمكنك تخصيص الهوية البصرية، والنبرة، والعناصر المرئية خلال دقائق. تحتاج مساعدة في كتابة النصوص؟ جرّبمولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
نعم. يمكنك رفع صورتك الشخصية وتسجيل صوتك لإنشاء فيديوهات تعليمية مخصّصة بأسلوب المدرّب. يمكنك أيضًا الاختيار من بين مئات من الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي وخيارات الأصوات الطبيعية بالذكاء الاصطناعي. منصّتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 من الأفاتارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أفاتارلصنّاع المحتوى والشركات.
بالتأكيد. تستخدمه الشركات لإنشاء وحدات الإعداد للموظفين الجدد، وتحديثات الامتثال، والجولات التعريفية بالمنتجات، وفيديوهات التواصل الداخلي. لمقاطع الفيديو بأسلوب المقدم، يمكنك أيضًا استكشاف أداة المتحدث بالذكاء الاصطناعي.
نعم. المنصّة تدعم أكثر من 175 لغة ولهجة، بما في ذلك اللكنات المحلية وتقديم الفيديو مع مزامنة الشفاه. هذا يضمن أن يكون محتوى التدريب الخاص بك متاحًا للمتعلمين في جميع أنحاء العالم.
بالتأكيد. أدوات الذكاء الاصطناعي، واللوائح، وأفضل الممارسات تتغيّر بسرعة. HeyGen يتيح لك تحديث محتوى التدريب على الذكاء الاصطناعي في أي وقت بدون الحاجة إلى إعادة التصوير. هذا يساعد فرقك على البقاء مواكبة للسياسات، وسير العمل، وإرشادات الذكاء الاصطناعي المتطوّرة.
تستغرق عملية الإنشاء عادةً بضع دقائق فقط. حتى وحدات التدريب الطويلة يمكن إنتاجها بسرعة، مما يساعد الفرق على تحديث المحتوى أو توسيعه دون تأخير.
إنتاج الفيديو التقليدي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يتطلّب غالبًا خبراء محتوى أمام الكاميرا، واستوديوهات مخصّصة، وفِرق مونتاج. HeyGen تقلّل هذه التكاليف من خلال استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل النص إلى فيديو، مع الاستمرار في إنتاج محتوى احترافي يحمل هوية علامتك التجارية ويمكن توسيعه على مستوى مؤسستك بالكامل. فعّلمزاياالفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّمة مع باقات تبدأ من $49 شهريًا.
لا تحتاج إلى أي خبرة في المونتاج. يتولى الذكاء الاصطناعي تلقائياً السرد والتوقيت والعناصر البصرية والمزامنة. يمكنك البدء في إنشاء أول فيديو تدريبي لك فوراً من خلال HeyGen Signup.
