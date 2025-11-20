أنشئ فيديوهات تسويقية أسرع 3 مرات من الإنتاج التقليدي
إطلاق المنتجات، محتوى السوشيال، الإعلانات الإبداعية، قصص العملاء — أنشئ فيديوهات تسويقية احترافية في دقائق بدون استوديوهات أو فرق تصوير أو انتظار للمواهب. وسّع نطاق محتواك عبر كل القنوات وكل اللغات من مصدر واحد.
- حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
مشكلة التسويق
اكتشف كيف توسّع فرق التسويق المشابهة لفريقك إنشاء المحتوى وتدفع النمو باستخدام منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
أزمة محتوى التسويق
جدول المحتوى الخاص بك لا يهدأ. إطلاقات المنتجات تحتاج إلى فيديوهات. قنوات التواصل الاجتماعي تتطلّب محتوى يومياً. الحملات تحتاج إلى مواد إبداعية محلية لكل سوق. لكن إنتاج الفيديو التقليدي يعني حجز استوديوهات، وتنسيق المواهب، والانتظار لأسابيع من أجل المونتاج — مع استنزاف ميزانيتك في جلسة تصوير واحدة. وبحلول الوقت الذي يصبح فيه المحتوى جاهزاً، تكون اللحظة قد انتهت. منافسوك ينشرون فيديوهات يومياً بينما أنت ما زلت في مرحلة ما قبل الإنتاج. أما طلب حضور الإدارة للتصوير أمام الكاميرا؟ فاستعد لكابوس جدولة المواعيد.
حل HeyGen
HeyGen تحوّل فريق التسويق لديك إلى محرّك متكامل لإنتاج الفيديو. اكتب نص الفيديو بنفسك — أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئه من الموجز — ثم اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي، وأنشئ فيديو احترافيًا في دقائق.عروض المنتجات التوضيحية، فيديوهات الشرح، محتوى السوشيال، وإعلانات إبداعية — كل ذلك بدون كاميرات أو استوديوهات أو تنسيق مع المواهب. تحتاج الحملة نفسها في 12 سوقًا مختلفًا؟ ترجم إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. أنشئ الفيديو بالسرعة التي يتطلّبها جدول حملاتك التسويقية.
كل ما تحتاجه فرق التسويق لإنشاء المحتوى على نطاق واسع
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكاراً.
إنتاج فيديو سريع
انتقل من الموجز إلى فيديو مكتمل في دقائق، وليس أسابيع. لا حجوزات استوديو، ولا جدولة للمواهب، ولا طوابير في مرحلة ما بعد الإنتاج. فريق التسويق لديك يتحكم في سير العمل بالكامل — من توليد الفكرة حتى التصدير — دون أي اعتماد على جهات خارجية.
• أنشئ فيديوهات في دقائق
• لا حاجة إلى استوديو أو معدات
• تحكّم إبداعي كامل داخل شركتك
تصدير متعدد القنوات
فيديو واحد، بكل الصيغ. صدّر بصيغة 16:9 لـ YouTube، و9:16 لـ TikTok وReels، و1:1 لخلاصة Instagram. توقّف عن إعادة إنشاء المحتوى لكل منصة — أنشئه مرة واحدة، وصدّره إلى كل مكان.
• نسب أبعاد 16:9، 9:16، 1:1
• مُحسَّن لكل منصة
• تصدير دفعي لزيادة الكفاءة
توطين الحملات العالمية
أطلق الحملات على مستوى العالم بدون الحاجة إلى إنتاجات منفصلة لكل سوق.ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي تعمل على تكييف المحتوى الإبداعي الخاص بك إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. حملتك الموجّهة للسوق الألماني ستبدو ألمانية حقيقية، وليست مجرد دبلجة.
• استنساخ الصوت يحافظ على صوت العلامة التجارية
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• مصدر واحد، توزيع عالمي
محتوى بأسلوب UGC
محتوى يبدو حقيقيًا بدون الحاجة للتنسيق مع المؤثرين. أنشئ فيديوهات بأسلوب UGC تبدو طبيعية في خلاصات السوشيال ميديا — بصيغ الشهادات، وتفاعلات المنتجات، ومحتوى الحديث المباشر أمام الكاميرا الذي يحقق نتائج.
• أنماط أفاتار متنوّعة
• إلقاء طبيعي وغير متكلّف
• التوسّع دون تكاليف المؤثرين
اتساق العلامة التجارية
ثبّت هويتك البصرية في كل فيديو. تضمن Brand Kit الالتزام بالألوان والخطوط والشعارات واختيارات الأفاتار المعتمدة. Brand Glossary يضمن نطق أسماء المنتجات والعبارات التسويقية بشكل صحيح في كل مرة، ومن قِبل كل فرد في الفريق.
• أصول العلامة التجارية مركزية في مكان واحد
• عناصر تحكم في النطق
• مخرجات متسقة على مستوى الفريق
فيديو مخصص على نطاق واسع
حوّل فيديو واحد إلى آلاف النسخ المخصّصة. المتغيّرات الديناميكية تتيح لك تخصيص الأسماء والشركات والتفاصيل من أجل تواصل مخصّص يزيد التفاعل بدون الحاجة لإنتاج يدوي لكل مستلم.
• حقول تخصيص ديناميكية
• الإنشاء على دفعات
• استهداف كل مشاهد على حدة
من الموجز إلى فيديو منشور في 3 خطوات
ابدأ برسالتك
الصق النص الذي تريد استخدامه، أو ارفع موجزًا، أو دع مُنشئ النصوص بالذكاء الاصطناعي ينشئ محتوى بناءً على أهداف حملتك. لا مزيد من مشكلة الصفحة الفارغة — ابدأ من موادك التسويقية الحالية.
اختر أسلوبك الإبداعي
اختر من بين أكثر من 200 أفاتار بالذكاء الاصطناعي متنوع يناسب علامتك التجارية وجمهورك. حدّد الأصوات والخلفيات والأنماط البصرية. أو أنشئ نسخة مطابقة من المتحدث باسمك لضمان حضور ثابت للعلامة التجارية عبر كل المحتوى.
إنشاء وتوزيع
اضغط على «إنشاء». خلال دقائق، يصبح لديك فيديو تسويقي احترافي. صدّره بجميع نسب الأبعاد لكل قناة. تحتاج إلى وصول عالمي؟ ترجم إلى أي لغة بنقرة واحدة. أنشئ المحتوى بسرعة تناسب جدولك التسويقي.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التسويق
فيديوهات إطلاق المنتجات
انشر محتوى الإطلاق في اليوم الأول، وليس في اليوم الثلاثين. فيديوهات منتج تشرح المزايا، وتُبرز القيمة، وتزيد من تبنّي المنتج — تُنتَج في ساعات، وليس أسابيع. حدّثها فورًا عند تغيّر الخصائص.
حالة استخدام: أنشئ فيديوهات إعلان عن المنتج لموقعك الإلكتروني والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في وقت واحد في يوم الإطلاق.
محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
زوّد الخوارزمية بالمحتوى دون إنهاك فريقك. محتوى يومي لوسائل التواصل عبر TikTok وInstagram وLinkedIn وYouTube بجودة ثابتة ووقت إنتاج أقل بكثير.
حالة استخدام: أنشئ محتوى فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي لأسبوع كامل في جلسة واحدة بعد الظهر.
الإبداع الإعلاني
اختبر المزيد من الأفكار لتصل إلى الأفضل بشكل أسرع. أنشئ نسخاً متعددة من الإعلانات لاختبارات A/B بدون جلسات تصوير منفصلة لكل نسخة إبداعية. خطافات مختلفة، أفاتارات مختلفة، زوايا مختلفة — كل ذلك من خلال سير عمل واحد.
حالة استخدام: أنشئ 10 نسخ مختلفة من إعلان واحد لاختبار الأداء الإبداعي في نفس الوقت الذي يستغرقه إنتاج إعلان تقليدي واحد.
النتيجة الموثوقة: شركة Attention Grabbing Media قلّصت وقت الإنتاج من 3 أيام إلى بضع ساعات مع التوسّع إلى أكثر من 10 لغات جديدة.
آراء العملاء
إثبات اجتماعي على نطاق واسع. أنشئ محتوى على شكل شهادات عملاء يعزّز الثقة، من دون الحاجة لتنسيق مواعيد العملاء أو إدارة ترتيبات التصوير.
حالة الاستخدام: إنتاج فيديوهات قصص العملاء التي تبرز حالات الاستخدام والنتائج عبر مختلف الصناعات.
محتوى الشرح والإرشادات العملية
ساعد العملاء على فهم منتجك من خلال فيديوهات الشروحات التعليمية ومواد التوضيح. حدّث المحتوى فورًا عندما يتغيّر منتجك — دون الحاجة إلى إعادة التصوير.
حالة استخدام: أنشئ مكتبة من فيديوهات شرح المزايا تبقى مواكبة لكل تحديث على المنتج.
حملات التسويق العالمية
نفس الحملة لكل الأسواق. خصّص المواد الإبداعية للجمهور الدولي بدون الحاجة لميزانيات إنتاج منفصلة لكل منطقة.
حالة استخدام: إطلاق حملات ترويجية للمنتج في 12 سوقًا في الوقت نفسه باستخدام فيديو إبداعي باللغة المحلية.
النتيجة الموثوقة: Vision Creative Labs ساعدت عملاءها على الانتقال من إنتاج 1-2 فيديو سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً باستخدام HeyGen.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي للتسويق؟
يستخدم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات تسويقية احترافية بدون متطلبات الإنتاج التقليدية. تجمع HeyGen بين أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وتوليد الصوت، والتحرير الآلي لتحويل النصوص إلى محتوى فيديو مصقول — بدون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو فرق تصوير. يمكن لفرق التسويق إنتاج فيديوهات للمنتجات، ومحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي، وإعلانات إبداعية في دقائق بدلًا من أسابيع.
كيف يمكنني إنشاء فيديوهات تسويقية بدون فريق إنتاج؟
اكتب النص الذي تريده أو دع HeyGenمولّد النصوص بالذكاء الاصطناعيينشئه انطلاقًا من الموجز الذي تقدّمه. اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي ليكون المقدم على الشاشة، وحدد الصوت والأسلوب البصري، ثم أنشئ الفيديو. تستغرق العملية كلها بضع دقائق فقط ولا تحتاج إلى أي خبرة في الإنتاج. ولضمان اتساق الهوية التجارية،استنسخ المتحدث الرسمي باسمكحتى يتمكن التوأم الرقمي الخاص به من تمثيل علامتك التجارية عبر كل المحتوى.
هل يمكنني إنشاء فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي لعدة منصات؟
نعم — يتيح لك HeyGen التصدير بعدة نسب أبعاد من مشروع واحد. أنشئ الفيديو مرة واحدة، ثم صدّره بنسبة 16:9 لـ YouTube، و9:16 لـ TikTok وInstagram Reels، و1:1 لمنشورات خلاصة Instagram. لن تحتاج إلى إعادة إنشاء المحتوى لكل منصة أو إدارة عدة سير عمل إنتاج مختلفة.
كيف يعمل فيديو التسويق متعدد اللغات؟
أنشئ فيديو التسويق الخاص بك بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تشمل الترجمة استنساخ الصوت (حتى يبدو صوت علامتك التجارية طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (حتى تتطابق حركة الفم مع الصوت المترجم). أطلق حملات عالمية انطلاقًا من فيديو واحد فقط كمصدر.
هل يمكنني إنشاء محتوى بأسلوب UGC باستخدام HeyGen؟
نعم — يمكنك إنشاء محتوى بأسلوب UGC باستخدام HeyGen. أنشئ فيديوهات تبدو طبيعية في خلاصات السوشيال ميديا بأنماط أفاتار متنوعة وإلقاء غير متكلّف.
كيف أحافظ على اتساق الهوية التجارية عبر جميع الفيديوهات؟
استخدم Brand Kit للحفاظ على الألوان والخطوط والشعارات واختيارات الأفاتار المعتمدة. Brand Glossary يضمن نطق أسماء المنتجات والعبارات التسويقية بشكل صحيح في كل مرة.
هل يمكنني تخصيص مقاطع الفيديو لكل مشاهد على حدة؟
نعم. HeyGen يدعم التخصيص الديناميكي باستخدام حقول متغيّرة للأسماء والشركات والتفاصيل المخصّصة. أنشئ قالبًا واحدًا ثم أنشئ آلاف النسخ المخصّصة لـالتسويق القائم على الحسابات، أو تواصل المبيعات، أو حملات تفاعل العملاء. استخدمت Videoimagem هذا الأسلوب لإنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصّص لشركة AB InBev.
ما مدى سرعة إنشاء فيديوهات تسويقية؟
يمكن لـ HeyGen إنشاء فيديوهات تسويقية في دقائق. معظم الفيديوهات القصيرة (30 ثانية إلى دقيقتين) تُنتَج في وقت قصير جداً، بينما تستغرق الفيديوهات الأطول وقتاً أكثر قليلاً حسب التعقيد.
كيف تقارن HeyGen مع إنتاج الفيديو التقليدي؟
إنتاج فيديوهات التسويق بالطريقة التقليدية يتطلّب تنسيق المواهب، وحجز الاستوديو، وأيام تصوير، ومونتاج بعد التصوير — عادةً من 2 إلى 4 أسابيع وتكلفة بين 5,000 و20,000 دولار أو أكثر لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء جودة مماثلة في دقائق وبجزء بسيط من التكلفة. عندما تتغيّر الحملات أو يحتاج المحتوى إلى تحديث، تقوم بإعادة الإنشاء بدلًا من إعادة التصوير. فرق التسويق تشير إلى إنشاء محتوى أسرع بمعدل 3 مرات وتكاليف إنتاج أقل بشكل كبير.
هل يمكن لفريق التسويق بالكامل استخدام HeyGen؟
نعم. HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمديري التسويق ومنشئي المحتوى والمصممين التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة عناصر الهوية المعتمدة للجميع. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الصلاحيات، ومتابعة الاستخدام، وضمان اتساق الهوية عبر كل ما تنتجه الفرق.
ما أنواع فيديوهات التسويق التي يمكنني إنشاؤها؟
تدعم HeyGen تقريبًا كل أنواع فيديوهات التسويق: إطلاق المنتجات، فيديوهات الشرح، محتوى السوشيال ميديا، الإعلانات الإبداعية، شهادات العملاء، فيديوهات الشرح «How-to»، إعلانات الشركة، الترويج للفعاليات، محتوى الفيديو للبريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير. إذا كان بإمكانك كتابة النص، يمكن لـ HeyGen إنتاج الفيديو به — بأي لغة، ولأي قناة.
هل محتوى التسويق الخاص بي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وعند التخزين. لفرق التسويق في المؤسسات التي تتعامل مع مواد حملات حساسة أو معلومات عن منتجات غير مُعلنة بعد، توفّر HeyGen مساحات عمل مخصّصة مع تكامل SSO وإدارة مركزية لحقوق الوصول. نحن لا ندرّب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا على محتواك.
قصص العملاء
- وسائط لافتة للانتباه: إنتاج أسرع بمقدار 3 مرات
- Vision Creative Labs: من 50 إلى 60 فيديو يوميًا
- فيديو وصورة: تفاعل أعلى 3 مرات
- HubSpot: فيديو بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
- أوجيلفي: حملات مخصّصة
- Publicis Groupe: نطاق عالمي
- Advantive: إنشاء محتوى أسرع بنسبة 50%
- Coursera: تعريب الفيديو
- Workday: التوطين في دقائق
