أنشئ فيديوهات سوشيال ميديا بالذكاء الاصطناعي
حوّل أفكارك إلى فيديوهات تواصل اجتماعي جذّابة في دقائق. بدون تصوير، وبدون الحاجة إلى مهارات مونتاج. أنشئ محتوى احترافيًا لـ Instagram وTikTok وLinkedIn وYouTube باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تتحدث بأكثر من 175 لغة. انشر أكثر، وقلّل التوتر.
- حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
مشكلة التسويق
اكتشف كيف توسّع فرق التسويق المشابهة لفريقك إنشاء المحتوى وتدفع النمو من خلال منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
دوّامة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
التوسّع يعني توظيف مزيد من صنّاع المحتوى أو الوكالات بتكاليف ترتفع بسرعة. محتوى بعدة لغات لجمهور عالمي؟ هذا يتطلّب جلسات تصوير منفصلة أو الدبلجة بتكلفة عالية. فريقك يعرف أن الفيديو يحقق تفاعلًا أعلى بـ10 مرات من المنشورات الثابتة، لكن عنق الزجاجة في الإنتاج يجعلك عالقًا مع صور ورسومات فقط وتكتفي بالأمل في تحقيق نتائج جيدة.
حل HeyGen
من HeyGen أداة إنشاء الفيديوهات الاجتماعية تحوّل السكربتات إلى محتوى يجذب الانتباه في دقائق. اكتب ما تريد قوله، واختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي يناسب علامتك التجارية، وأنشئ فيديوهات جاهزة للنشر على المنصات. لا تحتاج إلى كاميرا أو استوديو أو مونتاج. هل تحتاج إلى نفس الرسالة لـ Instagram Reels وTikTok وLinkedIn وYouTube Shorts؟ أنشئها مرة واحدة، وصدّرها تلقائياً إلى جميع الصيغ.
تتوسّع إلى أسواق جديدة؟ ترجم أفضل المحتويات أداءً لديك إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. سيتحدث الأفاتار الخاص بك الإسبانية والماندرين والألمانية والعربية بطلاقة من دون إعادة تسجيل. حدّث رسالتك عندما تتغيّر التوجهات، أو تتبدّل المنتجات، أو تتحوّل الحملات. ما كان يستغرق من فريقك أسبوعين أصبح يستغرق عشر دقائق فقط.
كل ما تحتاجه فرق وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء المحتوى على نطاق واسع
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكاراً.
إنتاج فيديو سريع
انتقل من الموجز إلى فيديو مكتمل في دقائق بدلًا من أسابيع. لا حجوزات استوديو، ولا جدولة للمواهب، ولا طوابير في مرحلة ما بعد الإنتاج. فريق التسويق لديك يتحكم في سير العمل بالكامل — من توليد الفكرة حتى التصدير — دون أي اعتماد على جهات خارجية.
• أنشئ فيديوهات في دقائق
• لا حاجة إلى استوديو أو معدات
• تحكّم إبداعي كامل داخل شركتك
مقدّمو عروض أفاتار بالذكاء الاصطناعي
صوت علامتك التجارية، يُقدَّم بثبات في كل فيديو. اختر من بين أكثر من 120 أفاتار فيديو بالذكاء الاصطناعي متنوع، بما في ذلك الأساليب الاحترافية، وغير الرسمية، والحيوية، والقيادية التي تعكس شخصية علامتك التجارية. لن تحتاج بعد الآن إلى تنسيق مواعيد المواهب، أو التفاوض على حقوق الاستخدام، أو القلق بشأن مقدّمي العروض الذين يرحلون. الأفاتار الخاص بك متاح دائمًا، ومتوافق دائمًا مع هوية علامتك التجارية، وجاهز دائمًا للتسجيل.
• أكثر من 120 أفاتار متنوع يغطي مختلف الأعمار والأنماط والخلفيات العرقية
• إنشاء أفاتارات مخصّصة من الصور للحفاظ على اتساق الهوية البصرية للعلامة التجارية
• عدّة أفاتارات لأنواع محتوى مختلفة أو لفئات جماهيرية متنوّعة
استنساخ الصوت والترجمة
وسّع نطاق الوصول إلى جماهير عالمية دون الحاجة إلى توظيف منشئي محتوى متعددي اللغات. أنشئ فيديوك باللغة الإنجليزية، ثم ترجمه إلى الإسبانية أو البرتغالية أو الهندية أو اليابانية أو أي من أكثر من 175 لغة أخرى، مع استنساخ صوت يبدو طبيعيًا وليس مجرد دبلجة. تعمل تقنية مزامنة الشفاه على مطابقة حركة الفم مع الصوت المترجم، بحيث يتحدث الأفاتار الخاص بك بطبيعية في كل لغة. فيديو واحد، وأسواق غير محدودة.
تمتد هذه القدرات متعددة اللغات إلى ما هو أبعد من تسويق وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم المؤسسات أيضًا تقنية الترجمة من HeyGen في مقاطع فيديو تدريبية متعددة اللغات، مما يمكّن الشركات العالمية من تدريب الموظفين بلغاتهم الأم مع الحفاظ على اتساق الرسائل الخاصة بالعلامة التجارية على مستوى العالم.
• أكثر من 175 لغة مع توليد صوت طبيعي
• استنساخ الصوت يحافظ على صوت العلامة التجارية عبر اللغات
• مزامنة الشفاه لتقديم محتوى أصيل في كل سوق
إنشاء فيديو من النص
لا تمتلك خبرة في مونتاج الفيديو؟ لا مشكلة. اكتب النص أو النقاط الرئيسية التي تريد قولها، وHeyGen يتولى كل شيء آخر. يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بضبط الإيقاع، وإضافة التوقفات المناسبة، وتوقيت رسالتك بدقة. طويل جداً على Instagram؟ أداة تحسين المنصّة تقترح تعديلات. تحتاج إلى جملة جذّابة في أول 3 ثوانٍ؟ القوالب المدمجة توضح لك ما الذي ينجح.
• توقيت وإيقاع نص مدعومان بالذكاء الاصطناعي
• توصيات نصوص مخصّصة لكل منصة
• عناصر تحكم في تركيز الصوت والعاطفة
تكامل حزمة الهوية البصرية للعلامة التجارية
ثبّت هويتك البصرية في كل فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. حمّل شعارك، وألوان علامتك التجارية، والخطوط، والرسومات المعتمدة مرة واحدة فقط. بعد ذلك يحافظ كل فيديو على الاتساق تلقائياً. يضمن Brand Glossary نطق أسماء المنتجات، ومصطلحات الشركة، والعبارات الأساسية بشكل صحيح في كل مرة. أول فيديو يتولاه المتدرّب عندك سيبدو مصقولاً مثل فيديو مدير الإبداع لديك.
• أصول علامة تجارية مركزية للفريق بالكامل
• تطبيق تلقائي للشعار والألوان
• التحكّم في نطق المصطلحات الخاصة بالعلامة التجارية
إنشاء فيديوهات بالجملة
تريد إطلاق حملة عبر 50 منتجًا؟ أنشئ 50 فيديو. ضع النصوص الخاصة بك في معالج الدُفعات من HeyGen وأنشئ تقويم محتوى كامل في جلسة واحدة. أفاتارات مختلفة، وخلفيات مختلفة، ونفس الجودة الاحترافية دون قضاء 50 يومًا في الإنتاج. وسّع حجم إنتاج المحتوى ليتماشى مع طموحاتك، لا مع حجم فريقك.
• أنشئ عدة فيديوهات من ملف CSV أو من رفع دفعة واحدة
• امزج ووفّق بين الأفاتارات والخلفيات والأنماط
• تصدير حملات كاملة جاهزة للجدولة
من الموجز إلى فيديو منشور في 3 خطوات
اكتب النص الخاص بك
اكتب ما تريد قوله، أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئ المحتوى انطلاقًا من موجز منتجك أو مقالك أو أهداف حملتك. لا حاجة لجهاز تلقين. لا حاجة لحفظ النصوص. فقط الرسالة التي تريد أن يسمعها جمهورك. أداة تحسين النص في HeyGen تقترح تعديلات لزيادة التفاعل استنادًا إلى أفضل الممارسات لكل منصة.
اختر مظهرك
اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي يناسب محتواك: أفاتار احترافي لقيادة الرأي، حيوي لإطلاق المنتجات، وودود لسرد قصة العلامة التجارية. اختر خلفية (استوديو، مكتب، خارجية، أو مخصّصة) وأضف شعارك. شاهد معاينة فورية لتعرف بالضبط كيف سيبدو الفيديو قبل إنشائه.
أنشئ وانشر
اضغط على «إنشاء». خلال 2-5 دقائق سيكون لديك فيديو جاهز ومُحسَّن لكل منصة تحتاجها. حمّله بصيغ مناسبة لـ Instagram Reels وTikTok وLinkedIn وYouTube Shorts وFacebook، وكلها من نفس المصدر. حدّد موعد النشر في أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك أو انشره فورًا. أصبح ملء جدول محتوى السوشيال ميديا أسهل بكثير الآن.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التسويق
فيديوهات إطلاق المنتجات
انشر محتوى الإطلاق في اليوم الأول، وليس في اليوم الثلاثين. فيديوهات منتج تشرح المزايا، وتُبرز القيمة، وتزيد من تبنّي المنتج — تُنتَج في ساعات، وليس أسابيع. حدّثها فورًا عند تغيير الخصائص.
حالة استخدام: أنشئ فيديوهات إعلان عن المنتج لموقعك الإلكتروني والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في الوقت نفسه يوم الإطلاق.
محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
زوّد الخوارزمية بالمحتوى دون إنهاك فريقك. محتوى يومي لوسائل التواصل عبر TikTok وInstagram وLinkedIn وYouTube بجودة ثابتة ووقت إنتاج أقل بكثير.
حالة استخدام: أنشئ محتوى فيديو لمنصات التواصل الاجتماعي لأسبوع كامل في جلسة واحدة بعد الظهر.
الإبداع الإعلاني
اختبر المزيد من الأفكار وابحث عن الأفضل بشكل أسرع. أنشئ إصدارات مختلفة من الإعلانات لاختبارات A/B بدون جلسات تصوير منفصلة لكل نسخة إبداعية. خطافات مختلفة، وأفاتارات مختلفة، وزوايا مختلفة — كل ذلك من خلال سير عمل واحد.
حالة استخدام: أنشئ 10 نسخ مختلفة من إعلان واحد لاختبار الأداء الإبداعي في نفس الوقت الذي يستغرقه إنتاج إعلان تقليدي واحد.
النتيجة الموثوقة: شركة Attention Grabbing Media قلّصت وقت الإنتاج من 3 أيام إلى بضع ساعات، مع التوسّع إلى أكثر من 10 لغات جديدة.
آراء العملاء
إثبات اجتماعي على نطاق واسع. أنشئ محتوى على شكل شهادات عملاء يعزّز الثقة دون الحاجة لتنسيق مواعيد العملاء أو إدارة ترتيبات التصوير.
حالة استخدام: إنتاج فيديوهات قصص العملاء التي تبرز حالات الاستخدام والنتائج عبر مختلف الصناعات.
محتوى الشرح ودروس كيفية التنفيذ
ساعد العملاء على فهم منتجك من خلال فيديوهات الشروحات التعليمية ومواد التوضيح. حدّث المحتوى فورًا عندما يتغيّر منتجك — دون الحاجة إلى إعادة التصوير.
حالة استخدام: أنشئ مكتبة من فيديوهات شرح المزايا تبقى محدَّثة مع كل تحديث للمنتج.
حملات التسويق العالمية
نفس الحملة في كل الأسواق. خصّص المواد الإبداعية للجمهور الدولي بدون الحاجة لميزانيات إنتاج منفصلة لكل منطقة.
حالة استخدام: إطلاق حملات ترويجية للمنتج في 12 سوقًا في الوقت نفسه باستخدام فيديو إبداعي باللغة المحلية.
النتيجة الموثوقة: Vision Creative Labs ساعدت عملاءها على الانتقال من إنتاج 1-2 فيديو سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً باستخدام HeyGen.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي؟
تستخدم فيديوهات السوشيال ميديا بالذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى فيديو يضم أفاتارات بالذكاء الاصطناعي (مقدّمين رقميين) وأصواتًا اصطناعية. بدلًا من التصوير بالكاميرات والمعدات والاستعانة بمقدّمي محتوى بشريين، تكتب نص السكربت، ويتولى الذكاء الاصطناعي إنشاء فيديو جاهز مع مقدّم يوصّل رسالتك. أداة HeyGen لإنشاء فيديوهات السوشيال ميديا تنتج محتوى مُحسَّنًا لـ Instagram وTikTok وLinkedIn وYouTube وغيرها من المنصات، وجاهزًا للنشر مباشرة بدون الحاجة إلى تعديل.
هل يمكنني إنشاء فيديوهات لإنستجرام وتيك توك ولينكدإن باستخدام أداة واحدة؟
نعم، هذا بالضبط ما صُمّم HeyGen من أجله. أنشئ فيديو واحداً فقط، ثم صدّره في عدة تنسيقات في الوقت نفسه: عمودي 9:16 لـ Instagram Reels وTikTok، مربّع 1:1 لخلاصة Instagram، وأفقي 16:9 لـ YouTube وLinkedIn. يتم تحسين كل تصدير وفقاً لمواصفات كل منصة، بما في ذلك الأبعاد المناسبة، وحجم الملف، وطريقة تنسيق العناوين النصية. لن تحتاج إلى أي إعادة تنسيق أو تغيير في المقاسات يدوياً.
كم يستغرق إنشاء فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي؟
معظم فيديوهات السوشيال تُنشأ في خلال 2-5 دقائق، حسب الطول ودرجة التعقيد. فيديو Instagram Reel مدته 60 ثانية يستغرق عادةً 2-3 دقائق للإنشاء. كتابة النص الخاص بك قد تستغرق 5-10 دقائق. من الفكرة إلى فيديو جاهز للنشر: أقل من 15 دقيقة إجمالًا. قارن ذلك بإنتاج الفيديو التقليدي (أيام أو أسابيع) أو حتى المونتاج اليدوي (1-2 ساعة لكل فيديو).
هل يمكنني إنشاء فيديوهات بعدة لغات لجمهور عالمي؟
نعم. تدعم HeyGen أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. أنشئ فيديوك بلغتك الأساسية (الإنجليزية، الإسبانية، إلخ)، ثم اضغط على «ترجمة» لإنشاء نسخ بالفرنسية، والألمانية، واليابانية، والعربية، والهندية، والبرتغالية، وأكثر من 170 لغة أخرى.استنساخ الصوتيضمن أن تبدو كل لغة طبيعية وليست آلية. مزامنة الشفاه تطابق حركة الفم مع الصوت المترجم، بحيث يتحدث الأفاتار الخاص بك بشكل واقعي في كل لغة.
هل يمكنني تخصيص أفاتارات الذكاء الاصطناعي لتتوافق مع هوية علامتي التجارية؟
نعم. اختر من بين أكثر من 120 أفاتار متنوع جاهز، أو أنشئ أفاتار مخصصًا من صور يعكس الهوية البصرية الخاصة بعلامتك التجارية. حمّل صورًا تُظهر الأسلوب المطلوب، والعرق، والفئة العمرية، والجنس. تقوم HeyGen بإنشاء أفاتار فريد للاستخدام الحصري الخاص بك. ولأعلى مستوى من الاتساق للعلامة التجارية، يمكنك استنساخ نفسك أو أحد أعضاء فريقك لإنشاء توأم رقمي يمثّل شركتك في كل المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي.
هل تبدو مقاطع الفيديو وكأنها مُنشأة بالذكاء الاصطناعي أو مزيفة؟
أحدث أفاتارات HeyGen تتميّز بجودة فوتوغرافية مع حركات وتعابير طبيعية ومزامنة شفاه تجعل معظم المشاهدين غير قادرين على التمييز بينها وبين اللقطات الحقيقية. ومع ذلك، تختار العديد من العلامات التجارية تبنّي الطابع الجمالي للذكاء الاصطناعي. فهو مميّز ومتّسق ويعبّر بوضوح عن كونه مُنشأً بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت تريد أفاتارات شديدة الواقعية أو بأسلوب تصميمي خاص، فكلا الخيارين متاحان ويحققان أداءً جيداً على منصات التواصل الاجتماعي.
كيف تعمل الترجمات النصية والترجمة المصاحبة؟
يتم إنشاء الترجمات النصية التلقائية مباشرة عند إنشاء الفيديو الخاص بك. تتزامن الترجمات بدقة مع الصوت، وتتضمّن علامات الترقيم الصحيحة، وتُبرز الكلمات المفتاحية للتأكيد. يمكنك تخصيص نمط الترجمات، بما في ذلك الخط، والحجم، واللون، والموقع، والحركة، بما يتوافق مع أفضل ممارسات المنصات أو إرشادات علامتك التجارية. تتوفر الترجمات في جميع اللغات المدعومة البالغ عددها أكثر من 175 لغة لمقاطع الفيديو المترجمة.
ما مدى سرعة إنشاء فيديوهات تسويقية؟
تدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة لتناسب تصميم برنامج التدريب الخاص بك. تعمل معظم وحدات الامتثال بشكل فعّال في نطاق من 3 إلى 10 دقائق لأساليب التعلم المصغّر، لكن يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. ولبرامج التدريب الممتدة (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضَّل تقسيم المحتوى إلى فصول أو وحدات منفصلة لتحسين تفاعل المتعلّمين وسهولة تتبّع التقدّم.
كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي؟
إنتاج فيديوهات التسويق بالطريقة التقليدية يتطلّب تنسيق المواهب، وحجز الاستوديو، وأيام تصوير، ومونتاج بعد التصوير — عادةً من 2 إلى 4 أسابيع وتكلفة بين 5,000 و20,000 دولار أو أكثر لكل فيديو مكتمل. HeyGen ينشئ جودة مماثلة في دقائق وبجزء بسيط من التكلفة. عندما تتغيّر الحملات أو يحتاج المحتوى إلى تحديث، تعيد إنشاء الفيديو بدلاً من إعادة التصوير. فرق التسويق تشير إلى إنشاء محتوى أسرع بـ3 مرات وتكاليف إنتاج أقل بشكل كبير.
هل يمكن لعدة أعضاء من الفريق التعاون في إنشاء فيديوهات السوشيال ميديا؟
نعم.HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لفريق السوشيال ميديا والمصممين وصنّاع المحتوى التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على الأفاتارات المعتمدة، وعناصر الهوية البصرية، والنصوص، والقوالب متاحة للجميع. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الصلاحيات، ومراجعة المحتوى قبل النشر، وتتبع أي عضو في الفريق أنشأ أي فيديو.
هل يمكنني استخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات تدريب الموظفين؟
نعم. رغم أن HeyGen متميّز في إنشاء محتوى اجتماعي يجذب الانتباه أثناء التمرير، فإن العديد من المؤسسات تستخدم المنصّة أيضًا في فيديوهات التدريب الداخلية. فالأفاتارات بالذكاء الاصطناعي، ودعم اللغات المتعدّدة، وسرعة إنشاء الفيديوهات تعمل جميعها بكفاءة لكلٍّ من التسويق الخارجي واحتياجات التعلّم والتطوير الداخلية (L&D).
هل يمكنني إضافة موسيقى أو مؤثرات صوتية أو صوتي الخاص؟
نعم على الثلاثة جميعًا. يتضمّن HeyGen مكتبة من مقاطع الموسيقى الخلفية المرخَّصة للاستخدام التجاري في فيديوهات السوشيال ميديا. يمكنك أيضًا رفع ملفاتك الصوتية الخاصة، بما في ذلك موسيقى العلامة التجارية، والمؤثرات الصوتية، أو تسجيلات الصوت. بعض المستخدمين ينشئون فيديوهات هجينة: أفاتار بالذكاء الاصطناعي للعرض المرئي، لكن مع تسجيل صوتهم هم للصوت. أو يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للمحتوى الرئيسي وإضافة موسيقاك فوقه للحفاظ على هوية علامتك التجارية.
توقّف عن الانتظار لأسابيع على محتوى يفترض أن يُنشر غدًا. أنشئ فيديوهات تسويقية احترافية في دقائق، وخصّصها للأسواق العالمية فورًا، ووسّع إنتاج المحتوى دون الحاجة لتوسيع فريقك أو ميزانيتك. انضم إلى فرق التسويق في HubSpot وOgilvy وPublicis التي غيّرت طريقة إنشاء المحتوى لديها.
