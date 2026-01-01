Attention Grabbing Media® (AGM) هي وكالة تسويق متكاملة الخدمات مكرّسة لمساعدة الشركات على النمو من خلال استراتيجيات مبتكرة تعزّز الإيرادات وتوسّع الحضور في السوق. وبفضل تخصصها في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني، بنت AGM سجلًا حافلًا بالإنجازات. ومن أبرز نجاحاتها عملها مع NaturalSlim®، وهي علامة تجارية في مجال الصحة والعافية أسسها مانويل سواريز ووالده فرانك سواريز.



نمت العلامة التجارية بشكل كبير ولديها أكثر من 10 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى خبرة AGM. ومن أجل توسيع انتشار NaturalSlim® إلى ما بعد جمهورها الراسخ في أمريكا اللاتينية، لجأت AGM إلى تقنية الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لتجاوز تحديات التوطين، وتبسيط سير العمل، وتعزيز حملات العملاء.

تجاوز تحديات التوطين

كان توسيع انتشار NaturalSlim في الأسواق الأوروبية والناطقة بالإنجليزية تحديًا من نوع خاص. كان فرانك سواريز، وجه NaturalSlim، معروفًا بفيديوهاته التعليمية عن الصحة والتمثيل الغذائي. هذه الفيديوهات كانت عنصرًا أساسيًا في بناء ثقة الجمهور، لكنها كانت في الغالب باللغة الإسبانية.

قال جيمي ستيرنز، المدير الإبداعي الأول في AGM: "سماع الكلام مباشرة من فم الشخص نفسه يختلف تمامًا، فهناك يتكوّن شعور المعرفة والإعجاب والثقة."

الأساليب التقليدية للترجمة، مثل النصوص المكتوبة فوق الفيديو، كانت تفتقر إلى المصداقية اللازمة للتفاعل بفعالية مع جماهير جديدة. أدوات مثل Google Translate وChatGPT كانت غير ثابتة في الجودة، وتحتاج إلى تدقيق لغوي مكثّف، مما أدى إلى إبطاء عملية الإنتاج. قال جيمي: "استغرق منا الأمر ثلاثة أيام فقط لإخراج فيديو مدته ثماني دقائق".

تمكين ترجمة سلسة وتعزيز التفاعل

اعتمدت AGM على تقنية الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لمعالجة هذه التحديات. وبعد أن جذبتها الأفاتارات المبتكرة في البداية، أدركت AGM سريعًا أن قدرات المنصّة في الترجمة هي العامل الحقيقي الذي يُحدث الفارق. وتذكّر جيمي قائلًا: "عندما عرضتها على مانويل، أدرك فورًا الإمكانات الموجودة فيها وقال: لنبدأ في تجربتها".

أتاح HeyGen لشركة AGM ترجمة مكتبة المحتوى الضخمة الخاصة بـ NaturalSlim إلى أكثر من 10 لغات جديدة، بما في ذلك الروسية والبرتغالية والفرنسية والألمانية. حافظت الترجمات على صوت فرانك سواريز ونبرته وهيئته، وهو ما كان ضروريًا للحفاظ على أصالة رسالته.

قال جيمي: "القدرة على الحفاظ على الشَّبه، والصوت، وكل شيء — حتى الأفاتارات المتحركة — هي ما يميّز HeyGen." وأضاف: "لقد منحتنا القدرة على الوصول العالمي من خلال خدمات ترجمة تبدو طبيعية، وليست مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي."

بالإضافة إلى خدمات الترجمة، استخدمت AGM أفاتارات HeyGen لإنشاء محتوى جذاب على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه «thumb-stoppers»، كما وصفها جيمي، لفتت انتباه المشاهدين وزادت التفاعل. هذا المزيج من الترجمة والعناصر البصرية اللافتة ساعد AGM في تقديم NaturalSlim وعملاء آخرين إلى أسواق عالمية جديدة مع الحفاظ على هوياتهم التجارية المميزة.

توسيع نطاق انتشار NaturalSlim

أدوات HeyGen حسّنت بشكل كبير كفاءة سير العمل في AGM ونتائج العملاء. الترجمات ذات الصوت الطبيعي ألغت الحاجة إلى المراجعة اللغوية المكثفة والاعتماد على مترجمين من جهات خارجية، مما مكّن AGM من إنتاج المحتوى ونشره بسرعة أكبر، وقلّل زمن إنتاج الفيديو من ثلاثة أيام إلى بضع ساعات.

كانت النتائج فارقة بشكل كبير. نجحت NaturalSlim في توسيع نطاق حضورها إلى الأسواق الأوروبية، والوصول إلى ملايين العملاء المحتملين. المحتوى الموطّن انسجم مع الجمهور، وعزّز الثقة ورفع مستويات التفاعل. قال جيمي: "The branding is just insane" معبّرًا عن تأثير الوصول إلى جماهير جديدة من خلال الفيديوهات التعليمية لفرانك سواريز. كما أن قابلية التوسّع المتقدّمة في أدوات HeyGen مكّنت AGM من إعادة توظيف المحتوى بعدة لغات دون زيادة في الموارد.

تُبرز الشراكة بين AGM وHeyGen قوة الذكاء الاصطناعي في التسويق العالمي. من خلال الاستفادة من أدوات الترجمة والأفاتار من HeyGen، تمكّنت AGM من تجاوز تحديات التوطين الكبيرة، وتوسيع نطاق وصول عملائها، وتبسيط سير العمل لديها. ومع استمرار AGM في الابتكار واستكشاف استخدامات جديدة لتقنيات HeyGen، تتمتع الوكالة بموقع قوي يمكّنها من وضع معايير جديدة في التسويق الرقمي ومساعدة عملائها على الازدهار في عالم مترابط.