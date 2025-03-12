إذا لم تستطع قوله، فغنِّه

تُعد Ogilvy واحدة من أبرز وكالات الإعلان في العالم، وقد ظلت على مدار أكثر من 75 عامًا تصنع تأثيرًا حقيقيًا للعلامات التجارية من خلال أفكار أيقونية تغيّر الثقافة وتضيف قيمة. وقد استعانت Milka، إحدى أشهر وأكثر علامات الشوكولاتة المحبوبة، بوكالة Ogilvy لإطلاق حملة تتمحور حول حقيقة أن 48% من جيل Z يشعرون بعدم الارتياح عند التعبير عن مشاعرهم.

لمساعدة الشباب على التعبير عن مشاعرهم، استلهمت Ogilvy وMilka الفكرة من مثل هولندي قديم يقول: "إذا لم تستطع أن تقولها، فغنِّها". لذلك تعاونوا مع Snelle، أحد أشهر مغني الراب الهولنديين لدى جيل Z، لإطلاق الحملة "Let Snelle Sing It for You". في غضون دقائق، يمكن لأي شخص إنشاء أغنية مخصّصة باستخدام صوته ومظهره وأسلوبه الفريد في الكتابة. كل ما عليهم فعله هو شراء لوح شوكولاتة Milka، ومسح الكود، وكتابة مشاعرهم.

استخدمت الحملة ثلاث منصّات للذكاء الاصطناعي. تقوم OpenAI بإنشاء كلمات الأغاني بأسلوب Snelle المميّز، وتقوم Uberduck باستنساخ صوته، بينما تنتج HeyGen فيديوهات واقعية مع مزامنة شفاه دقيقة. معًا، يصنعون تجربة جذّابة، شخصية، ومؤثرة.