لديك مئات التقييمات ذات الخمس نجوم لكن صفر من شهادات الفيديو. العملاء يحبون منتجك لكنهم لا يسجّلون فيديوهات. إما خجولين أمام الكاميرا، أو مشغولين جدًا، أو قلقين بشأن الخصوصية. القلّة التي توافق لا تلتزم حتى النهاية. إنتاج الفيديو الاحترافي يكلّف بين 2,000 و5,000 دولار لكل شهادة. الفيديوهات التي يصوّرها العملاء بأنفسهم تأتي بإضاءة سيئة، وصوت رديء، وخلفيات مشتّتة للانتباه. قضيت أسابيع في تنسيق المواعيد وفي النهاية حصلت على لقطات غير صالحة للاستخدام. في المقابل، منافسوك لديهم فيديوهات شهادات عملاء في كل صفحة، وأنت تعرف أن شهادات الفيديو تحقق معدلات تحويل أعلى بثلاث مرات من النصوص. محتوى الشهادات المحدود لديك لا يواكب احتياجات التسويق. كل صفحة هبوط تحتاج إلى دليل اجتماعي. كل صفحة منتج تحتاج إلى مصداقية. كل محادثة مبيعات تحتاج إلى إثبات. لكن مكتبة الشهادات لديك تحتوي على ثلاثة فيديوهات قديمة من عام 2019.

تحوّل HeyGen تقييمات عملائك المكتوبة إلى شهادات فيديو احترافية بدون الحاجة إلى تصوير العملاء. انسخ النص من تقييمات Google أو Trustpilot أو الاستبيانات أو رسائل البريد الإلكتروني من العملاء. اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي يناسب الفئة الديموغرافية لعملائك وأنشئ فيديوهات شهادات حقيقية في دقائق.

تحتاج إلى 50 فيديو شهادة عملاء؟ أنشئها في فترة بعد الظهر من مكتبة المراجعات لديك. تتوسع عالميًا؟ ترجم الشهادات إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه باستخدام حملات فيديو محلية. هل غيّر العميل الشركة أو المنصب؟ عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو فورًا. هل هناك مخاوف تتعلق بالخصوصية؟ تحمي الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي هوية العميل مع تقديم شهادات حقيقية.