أنشئ فيديوهات إطلاق منتجات تعزّز المبيعات
حوّل إطلاقات المنتجات إلى محتوى فيديو يدرّ الإيرادات. أنشئ في دقائق فيديوهات إعلانية احترافية لـ Instagram وLinkedIn وYouTube وTikTok، بدون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير أو مهارات مونتاج.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
مشكلة التسويق
اطّلع على كيفية تمكّن فرق التسويق المشابهة لفريقك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
عنق الزجاجة في إطلاق المنتج
منتجك جاهز. تاريخ الإطلاق محدد. لكن فيديو الإعلان غير جاهز. تنسيق عملية إنتاج الفيديو يعني حجز المواهب، واستئجار المعدات، والانتظار لأسابيع من أجل المونتاج. بحلول الوقت الذي تتم فيه الموافقة على الفيديو، يكون المنافسون قد جذبوا انتباه السوق بالفعل.
توسيع نطاق العمل عبر مجموعة منتجاتك يضاعف هذه المشكلات. وجود عشرين رقم SKU جديدًا يعني عشرين جلسة تصوير فيديو منفصلة بتكلفة 5,000$ لكل واحد منها. الوكالات تقدّر مدة 4-6 أسابيع لكل فيديو. مدراء المنتجات لا يمكنهم الانتظار كل هذه المدة. ميزانيات التسويق لا يمكنها التمدد إلى هذا الحد. وعندما تتغيّر مواصفات المنتج قبل الإطلاق، تضطر للبدء من الصفر.
حل HeyGen
HeyGenأداة إنشاء فيديوهات إطلاق المنتجات تحوّل موجز منتجك إلى فيديوهات إعلان احترافية خلال دقائق. اكتب وصف منتجك، واختر مقدّم أفاتار بالذكاء الاصطناعي، وأنشئ محتوى جاهزًا للإطلاق بدون كاميرات أو استوديوهات. يتم تصدير فيديوهاتك تلقائيًا بكل الصيغ: عمودي لـ Instagram وTikTok، مربّع لمنصات التواصل الاجتماعي، وأفقي لـ YouTube.
تطلق خمسين منتجًا؟ أنشئ خمسين فيديو في جلسة واحدة باستخدام الإنشاء بالجملة. إطلاق عالمي؟ ترجم فيديو الإعلان الخاص بك إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. تغيّرت مواصفات المنتج؟ عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو خلال خمس دقائق. يظل محتوى الإطلاق محدّثًا دون تأخيرات في الإنتاج أو إعادة تصوير مكلفة.
كل ما تحتاجه فرق التسويق لإنشاء المحتوى على نطاق واسع
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكاراً.
قدرات إطلاق منتجات متعددة
أطلق كتالوج منتجاتك بالكامل باستخدام محتوى فيديو. تتيح لك أداة الإنشاء بالجملة من HeyGen إنتاج فيديوهات إعلانية لعدد غير محدود من رموز SKUs من خلال رفع ملف CSV واحد فقط. تحصل فئات المنتجات المختلفة على مقدّمين مختلفين مع الحفاظ على هوية علامة تجارية متسقة عبر مجموعتك الكاملة.
فيديوهات إطلاق محسّنة للمنصات
أنشئ مرة واحدة، وانشر في كل مكان. صدّر الفيديو بنسبة عمودية 9:16 لـ Instagram وTikTok، ومربعة 1:1 لخلاصات السوشيال ميديا، وأفقية 16:9 لـ YouTube وLinkedIn. لا حاجة لتغيير المقاسات يدويًا. كل تنسيق يحافظ على جودة احترافية مع تأطير مناسب.
إطلاقات عالمية متعددة اللغات
أطلق حملتك في جميع الأسواق في الوقت نفسه. ترجم فيديو الإعلان الخاص بك إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ صوت يبدو طبيعيًا. تعمل تقنية مزامنة الشفاه على مطابقة حركة الفم مع الصوت المترجم. خصّص التفاصيل الإقليمية مثل الأسعار وتوافر المنتج في كل سوق.
مقدّمو عروض منتجات فيديو الأفاتار بالذكاء الاصطناعي
اختر من بين أكثر من 120 أفاتار متنوع بالذكاء الاصطناعي أو أنشئ أفاتارات مخصّصة من الصور. مقدّمون متمكّنون تقنياً لإطلاقات البرمجيات. وجوه ودودة لمنتجات المستهلكين. أفاتارات بأسلوب تنفيذي لإعلانات الأعمال بين الشركات (B2B). أفاتارك متاح دائماً ويقدّم الرسالة بشكل متقن في كل مرة.
إطلاق قوالب الفيديو
قوالب جاهزة لسيناريوهات إطلاق المنتجات الشائعة. إطلاق ميزة جديدة في السوفت وير. تقديم خط منتجات جديد. إصدار نسخة محدودة. الكشف عن مجموعة موسمية. اختر القالب، أضف تفاصيل المنتج، وأنشئ الفيديو.
تحديثات الإطلاق الفورية
تغيّرت مواصفات المنتج؟ تم تحديث التسعير؟ عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو خلال دقائق. لا حاجة لإعادة التصوير، ولا تأخيرات في الإنتاج. جرّب أساليب مختلفة للرسائل التسويقية. نفّذ اختبار A/B لمعرفة أي سردية للمنتج تتفاعل معها الجماهير بشكل أفضل.
من الموجز إلى فيديو منشور في 3 خطوات
أدخل تفاصيل المنتج
اكتب وصف منتجك، وأهم المزايا، والأسعار، وتفاصيل التوفر. أو ارفع ملخصات المنتجات أو البيانات الصحفية الموجودة لديك. في حال إطلاق عدة منتجات معًا، ارفع ملف CSV يحتوي على كل تفاصيل رموز SKU لإنشاء المحتوى دفعة واحدة.
صمّم فيديو الإطلاق الخاص بك
اختر مقدّم أفاتار بالذكاء الاصطناعي يناسب فئة منتجك. اختر إعداد الخلفية. أضف صور المنتج، والشعارات، وألوان الهوية البصرية لعلامتك التجارية. شاهد معاينة دقيقة لكيف سيبدو فيديو الإعلان الخاص بك.
إنشاء وتوزيع
اضغط على «إنشاء». خلال دقائق، يصبح لديك فيديو تسويقي احترافي. صدّره بكل نسب الأبعاد لكل القنوات. تحتاج إلى وصول عالمي؟ ترجم إلى أي لغة بنقرة واحدة. أنشئ المحتوى بسرعة تناسب جدولك التسويقي.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التسويق
إطلاق منتجات البرمجيات و SaaS
أعلن عن الميزات الجديدة، والتحديثات الرئيسية، وإطلاقات المنصّة من خلال فيديوهات توضح ما هو جديد. تحصل المنتجات التقنية على شروحات واضحة مع تسجيلات شاشة تُظهر الميزات أثناء العمل.
إطلاق منتجات التجارة الإلكترونية والمنتجات الاستهلاكية
أطلق مجموعات جديدة أو منتجات موسمية أو إصدارات محدودة باستخدام فيديوهات جذابة للكشف عن المنتجات. أنشئ فيديوهات فردية لكل رقم SKU أو فيديوهات شاملة لكل مجموعة.
إطلاق حلول B2B والمؤسسات
قدّم حلول B2B الجديدة من خلال فيديوهات إعلانية احترافية. تعرض الأفاتارات بأسلوب تنفيذي عروض القيمة بوضوح لصنّاع القرار.
إطلاق تطبيق الموبايل
زد عدد التحميلات باستخدام فيديوهات إطلاق التطبيق التي تبرز أهم المزايا. أنشئ مرة واحدة لتحصل على معاينات لمتجر التطبيقات، ومواد تشويقية لوسائل التواصل الاجتماعي، وفيديوهات لصفحات الهبوط من نفس المحتوى.
إطلاق الأجهزة والمنتجات المادية
اعرض المنتجات المادية من خلال فيديوهات تجمع بين مقدّم بالذكاء الاصطناعي وتصوير احترافي للمنتج. اشرح المزايا ووضّح حالات الاستخدام من دون الحاجة إلى جلسات تصوير معقّدة للمنتج.
إصدارات محدودة وإطلاقات حصرية
اصنع إحساسًا بالعجلة حول المنتجات ذات الإصدارات المحدودة. تبرز فيديوهات الإطلاق عنصر الندرة، وتعرض العناصر الفريدة، وتدفع إلى اتخاذ إجراء فوري قبل نفاد المخزون.
نتيجة موثوقة: Vision Creative Labs ساعدت عملاءها على الانتقال من إنتاج 1-2 فيديو سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً باستخدام HeyGen.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتدفع النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي فيديوهات إطلاق المنتجات؟
فيديوهات إطلاق المنتجات هي فيديوهات تسويقية تُعلن عن المنتجات الجديدة وتقدّمها. تعرض المزايا، وتشرح الفوائد، وتبني حماسًا حول الإصدارات الجديدة. HeyGen تتيح لك إنشاء فيديوهات احترافيةإعلان عن منتج جديدباستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصوت بدون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات.
كيف يمكنني إنشاء فيديو إطلاق منتج بدون تصوير؟
اكتب تفاصيل منتجك داخل HeyGen. اختر مقدّم أفاتار بالذكاء الاصطناعي. حدّد الأسلوب البصري وأضف عناصر الهوية البصرية لعلامتك التجارية. اضغط على «إنشاء» ليقوم HeyGen بإنشاء فيديو إعلان منتج جاهز خلال دقائق. لا تحتاج إلى كاميرات أو مهارات مونتاج.
ما المدة المناسبة لفيديو إطلاق المنتج؟
Instagram وTikTok: من 15 إلى 45 ثانية. LinkedIn: من 45 إلى 90 ثانية. YouTube: من 60 إلى 180 ثانية. الموقع الإلكتروني: من 60 إلى 90 ثانية. مقاطع الفيديو الأقصر تحقق معدلات إكمال أعلى على منصات التواصل الاجتماعي.
هل يمكنني ترجمة فيديوهات إطلاق المنتجات لإطلاقات عالمية؟
نعم. أنشئ فيديوك بلغتك الأساسية، ثم ترجمه إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. أطلقه في الوقت نفسه في كل سوق بمحتوى باللغة المحلية.
ماذا لو تغيّرت تفاصيل المنتج قبل الإطلاق؟
عدّل النص بالمعلومات المحدَّثة وأعد إنشاء الفيديو خلال دقائق، بدون الحاجة إلى إعادة التصوير. كثير من فرق المنتجات تنشئ فيديوهات أولية مبكرًا، ثم تُحدِّثها بالتفاصيل النهائية قبل الإطلاق مباشرة.
هل يمكنني عرض منتجي الفعلي في الفيديو؟
نعم. حمّل صور المنتجات ولقطات الشاشة أو تسجيلات العرض التجريبي. اجمع بين مقدّم الأفاتار بالذكاء الاصطناعي وموادك البصرية الخاصة بالمنتج لتحصل على قصة متكاملة لمنتجك بالفيديو.
هل يمكنني تخصيص مقاطع الفيديو لكل مشاهد على حدة؟
نعم. HeyGen يدعم التخصيص الديناميكي باستخدام حقول متغيّرة للأسماء والشركات والتفاصيل المخصّصة. أنشئ قالبًا واحدًا ثم أنشئ آلاف النسخ المخصّصة لـالتسويق القائم على الحسابات، أو تواصل المبيعات، أو حملات تفاعل العملاء. استخدمت Videoimagem هذا الأسلوب لإنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصّص لشركة AB InBev.
ما مدى سرعة إنشاء فيديوهات تسويقية؟
تدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة لتناسب تصميم برنامج التدريب الخاص بك. تعمل معظم وحدات الامتثال بشكل فعّال ضمن نطاق من 3 إلى 10 دقائق لأساليب التعلم المصغّر، لكن يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. ولبرامج التدريب الممتدة (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضَّل تقسيم المحتوى إلى فصول أو وحدات منفصلة لتحسين تفاعل المتعلّمين وسهولة تتبّع التقدّم.
كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي؟
إنتاج فيديوهات التسويق بالطريقة التقليدية يتطلّب تنسيق المواهب، وحجز الاستوديو، وأيام تصوير، ومونتاج بعد التصوير — عادةً من 2 إلى 4 أسابيع وتكلفة بين $5,000 و$20,000 أو أكثر لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء جودة مماثلة في دقائق وبجزء بسيط من التكلفة. عندما تتغيّر الحملات أو يحتاج المحتوى إلى تحديث، تقوم بإعادة الإنشاء بدلًا من إعادة التصوير. فرق التسويق تشير إلى إنشاء محتوى أسرع بمعدل 3 مرات وتكاليف إنتاج أقل بشكل كبير.
كيف تقارن HeyGen بالاستعانة بوكالة إنتاج فيديو؟
الوكالات التقليدية تكلّف بين 5,000 و15,000 دولار لكل فيديو مع جداول زمنية من 2 إلى 4 أسابيع. HeyGen يقدّم جودة مماثلة في دقائق وبجزء بسيط من التكلفة، مع عدد غير محدود من الفيديوهات والتعديلات.
هل يناسب الفيديو بالذكاء الاصطناعي كلاً من التسويق والتدريب؟
بالتأكيد. تستخدم العديد من المؤسسات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من التسويق الخارجي ومبادرات التعلم الداخلي، بما في ذلك حملات الفيديو المترجمة محلياً للوصول إلى الجماهير في مناطق مختلفة.
استكشف المزيد من الحلول
Use Cases
Tools
قصص العملاء
- وسائل إعلام لافتة للانتباه: إنتاج أسرع 3 مرات
- Vision Creative Labs: 50-60 فيديو يوميًا
- Videoimagem: تفاعل أعلى بمقدار 3 مرات
- HubSpot: فيديو بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
- Ogilvy: حملات مخصّصة
- Publicis Groupe: نطاق عالمي
- Advantive: إنشاء محتوى أسرع بنسبة 50%
- Coursera: توطين الفيديو
- Workday: التوطين في دقائق
ابدأ في إنشاء فيديوهات تسويقية اليوم
توقّف عن الانتظار لأسابيع على محتوى يفترض أن يُنشر غداً. أنشئ فيديوهات تسويقية احترافية في دقائق، وخصّصها للأسواق العالمية فوراً، ووسّع إنتاج المحتوى دون الحاجة إلى توسيع فريقك أو ميزانيتك. انضم إلى فرق التسويق في HubSpot وOgilvy وPublicis التي غيّرت طريقة إنشاء المحتوى لديها.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- لا تحتاج إلى أي خبرة في الإنتاج
- إلغاء في أي وقت