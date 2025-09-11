Vision Creative Labs هي شركة عالمية رائدة في إنشاء فيديوهات الأفاتار، تمكّن الشركات المالية من التواصل على نطاق واسع عبر الفيديو، وتحقيق تفاعل أكبر، وزيادة العائد على الاستثمار. رأى روجر هيرست، الشريك المؤسِّس، مشكلة جوهرية في الاتصالات المالية: فجوة بين صنّاع الفيديو وصناعة التمويل. وقال روجر: "المتخصصون في التمويل يريدون الفيديو، لكنهم غالبًا لا يعرفون كيف يصنعونه، وفي المقابل، المبدعون غالبًا لا يفهمون التمويل".

مع التركيز على إنتاج محتوى جذّاب على نطاق واسع لشركات التمويل والتمويل اللامركزي، جمع روجر وشريكه المؤسِّس داميان هورنر بين خبرتهما في فهم السوق والرؤية الإبداعية. معًا، انطلقا للارتقاء بسرد القصص في الفيديو المالي، وتحويل الموضوعات الجافة والمليئة بالبيانات إلى حكايات تتواصل مع المتخصصين والجمهور العام على حد سواء.

لكن إنشاء هذا المحتوى على نطاق واسع كان يمثل تحديًا. كان العملاء يحتاجون إلى مئات، وأحيانًا آلاف مقاطع الفيديو سنويًا، غالبًا ما تكون مخصّصة أو مكيّفة محليًا، ويريدونها بسرعة. HeyGen غيّرت قواعد اللعبة.

إطلاق القدرة على التوسّع دون التفريط في الجودة

قبل HeyGen، واجهت Vision Creative Labs عنق زجاجة أساسيًا: كان عملاؤهم يريدون المزيد من محتوى الفيديو، لكن تكاليف الإنتاج المرتفعة جعلت ذلك غير ممكن. اضطر كثيرون إلى الاكتفاء بإنتاج فيديو واحد أو اثنين فقط في السنة، غير قادرين على توسيع رسائلهم دون تجاوز الميزانيات. قال روجر: "الشيء الرائع في الذكاء الاصطناعي هو قدرته على توسيع نطاق إنتاج الفيديو".

قدّم HeyGen مستوى جديداً من المرونة لـ Vision Creative Labs، مما أتاح لهم تحويل مواد العملاء مثل تقارير الأبحاث وملفات PDF وحتى رسائل البريد الإلكتروني الداخلية إلى محتوى فيديو جذاب. وكان الاختراق الحقيقي هو مدى سهولة وكفاءة تنفيذ ذلك. أصبح بإمكان العملاء أن يكونوا صوت منتجاتهم بأنفسهم، من خلال تقديم فيديوهات أصيلة واحترافية دون أعباء الوقت أو التكلفة التقليدية. قال روجر: "قبل HeyGen، لم يكن ذلك ممكناً من دون فرق إنتاج ضخمة وتكاليف كبيرة".

أصبحت بساطة وسرعة HeyGen نقطة قوة في البيع. مع مجهود بسيط، أصبح بإمكان Vision Creative Labs الآن إنتاج عشرات مقاطع الفيديو عالية الجودة يوميًا من جلسة تصوير واحدة فقط. هذا القابلية للتوسّع حوّلت الفيديو إلى أداة تواصل يومية عملية للعملاء الذين كانوا يرونه سابقًا مستهلكًا للموارد بشكل مبالغ فيه.

كانت إحدى اللحظات البارزة عندما استخدم روجر HeyGen لإنشاء توأم رقمي لنفسه. قال: "كان لدينا سلسلة بعنوان 'The Man from Macro' وأدركت أنني أستطيع الاستمرار في إنتاج هذه الحلقات من أي مكان — على الشاطئ، وكأس تيكيلا في يدي. كانت تلك هي اللحظة السحرية."

قدرات الترجمة في HeyGen فتحت آفاقًا عالمية جديدة. ولأول مرة، أصبح بإمكان Vision Creative Labs استخدام نص فيديو واحد وتقديمه بكفاءة عبر عدة مناطق. هذا مكّن العملاء من تعظيم انتشار أبحاثهم ورؤاهم دون الحاجة إلى إعادة التسجيل أو الترجمة يدويًا.

تحرير التكاليف وتحسين الكفاءة وإطلاق الطاقة الإبداعية

منذ تطبيق HeyGen، زادت Vision Creative Labs إنتاجها بشكل كبير دون التضحية بالجودة أو مستوى التحكم.

محتوى على نطاق واسع : مكّن العملاء من الانتقال من إنتاج 1–2 فيديو سنويًا إلى 50–60 فيديو يوميًا باستخدام الأفاتارات والمحتوى المكتوب نصيًا.

: مكّن العملاء من الانتقال من إنتاج 1–2 فيديو سنويًا إلى 50–60 فيديو يوميًا باستخدام الأفاتارات والمحتوى المكتوب نصيًا. انتشار متعدد اللغات : الاستفادة من الترجمة في HeyGen للوصول إلى جماهير عالمية من مصدر واحد.

: الاستفادة من الترجمة في HeyGen للوصول إلى جماهير عالمية من مصدر واحد. كفاءة إبداعية: أتاح وقتًا أكبر لسرد القصص الاستراتيجي من خلال إزالة العوائق اللوجستية في الإنتاج.

كانت ردود الفعل من العملاء والزملاء إيجابية بشكل كبير. قلت لأصدقائي وأنا أريهم فيديو: "هذا أفاتاري"، فاندهشوا وسألوا: "أنت لم تقم بتصوير هذا؟" عندها أدركوا أن الإمكانات هائلة.

الأهم من ذلك أن المنصّة أطلقت العنان للطاقة الإبداعية. مع إزالة عوائق الإنتاج، أصبح بإمكان Roger التركيز بالكامل على صياغة سرديات تسويقية جذّابة من أي مكان. ما كان يتطلّب في السابق استوديو متكامل يمكن الآن تنفيذه من سيارة أو على الشاطئ أو من أي مكان في العالم، مع توفير حرية إبداعية لا مثيل لها.

ما نصيحته للمبتدئين؟ "جرّب كل شيء. ابدأ بصورة بسيطة لنفسك، استخدم وظيفة الترجمة، واعرضها على الأصدقاء. تكون الاستجابة دائمًا نفسها: 'هل هذا أنت فعلًا؟'"

تتيح HeyGen لشركة Vision Creative Labs التوسّع بذكاء، وخدمة العملاء حول العالم، مع الحفاظ على سرد القصص في صميم كل رسالة مالية.