كيف استخدمت Publicis Groupe منصة HeyGen لتخصيص 100,000 رسالة شكر

الصناعة:المؤسسات
القسم:التعريب
الموقع:🌍 باريس، فرنسا
تأسست Publicis Groupe في عام 1926، وهي الآن ثاني أكبر مجموعة اتصالات في العالم، وقائدة في مجالات التسويق والاتصال والتحول الرقمي للأعمال. في كل عام، يبذل فريق الإدارة العليا أقصى ما لديه ويُعدّ فيديو احتفاليًا لشكر الموظفين.

بالنسبة لشركة Publicis Groupe، كان عام 2023 عامًا مليئًا بالإنجازات غير المسبوقة. حققت أرقامًا مالية قياسية، وكانت السهم الأفضل أداءً بين شركات الوكالات، مع زيادة قدرها 41% في سعر السهم. وكان أيضًا عام ثورة الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح أداة قوية بشكل لافت عندما تُوجَّه بالإبداع البشري. لذلك كان من الطبيعي أن يستخدموا الذكاء الاصطناعي لصناعة أفضل رسائل الشكر على الإطلاق.

باستخدام فيديو الأفاتار من HeyGen، وOpenAI، وAzure، وElevenLabs، وأدوات أخرى، أنشأت Publicis Groupe أفاتاراً رقمياً لمديرها التنفيذي Arthur Sadoun، وأرسلت 100,000 رسالة شكر لكل موظف. كان كل فيديو مُخصّصاً للاحتفاء باهتمامات كل شخص وشغفه. هذا المشروع غيّر إلى الأبد الطريقة التي تنظر بها Publicis Groupe إلى دور الذكاء الاصطناعي في الإبداع. لم يكن الأمر متعلقاً بالتقنية فقط، بل كان يتعلق بجعل كل شخص يشعر بأنه مُقدَّر ومَرئي.

