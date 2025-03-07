على مدى أكثر من أربعة عقود، Videoimagem كانت في طليعة إنتاج الفيديوهات المؤسسية في البرازيل. وقد بنت الوكالة سمعة قوية في إنشاء محتوى عالي الجودة لأغراض التدريب، والاتصالات الداخلية، وإطلاق المنتجات، والقمم والمؤتمرات المؤسسية. ومع تطوّر توقعات العملاء، أدركت Videoimagem تزايد الطلب على محتوى أكثر تخصيصًا وتفاعلية وقابلية للتوسع.

في البداية، استخدمت الوكالة أدوات فيديو أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مخصص، لكنها واجهت قيودًا في جودة الأفاتار، وواقعية الصوت، وقابلية التوسع. هذه القيود حدّت من قدرتهم على تقديم فيديوهات عالية الجودة وجذابة تلبي متطلبات العملاء.

كانت Videoimagem بحاجة إلى إنتاج محتوى فيديو مخصص على نطاق واسع مع ضمان تجربة سلسة لعملائها، لذلك لجأت إلى HeyGen.

إطلاق حملات فيديو مخصّصة لشركة AB InBev باستخدام HeyGen

استخدمت Videoimagem منصة HeyGen لإطلاق حملات فيديو مخصّصة لصالح AB InBev، مع استهداف محدد لعملاء تطبيقي BEES وZé Delivery. هدفت هذه الحملات إلى تعميق علاقة الشركة بالعملاء من خلال محتوى مخصص وجذّاب يضمّ مشاهير برازيليين.

بالنسبة لتطبيق BEES التابع لشركة AB InBev، الذي يربط الشركة بعملائها من قطاع الأعمال مثل الحانات والسوبرماركت، أنتجت Videoimagem أكثر من 50,000 فيديو مخصص. تضمنت هذه الفيديوهات محتوى ترويجياً مصمماً خصيصاً، حيث يُخاطَب العملاء بأسمائهم ويُعرَض لهم محتوى يتوافق مع سجل مشترياتهم.

في حملة Zé Delivery التي استهدفت المستهلكين الأفراد، استخدمت Videoimagem أفاتارات لنجوم كرة قدم سابقين مشهورين يمثّلون أكبر أندية ريو دي جانيرو. هذه الفيديوهات المخصّصة احتفت بفرق العملاء الرياضية المفضّلة، مما خلق رابطًا عاطفيًا قويًا. قال ماتياس: "سمعنا منهم… أن مستوى التفاعل يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنةً بالحملة من دون الفيديو المخصّص". ومع إنتاج أكثر من 3,000 فيديو في البداية، أظهرت الحملة إمكانات هائلة للتوسّع.

تمكين Videoimagem من توسيع إنتاج الفيديوهات المخصّصة

قدّم نظام HeyGen المتقدّم لتخصيص الفيديو الحل الأمثل. من خلال دمج واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بـ HeyGen، حسّنت Videoimagem عملية إنتاج الفيديو لديها باستخدام أفاتارات واقعية وإمكانات استنساخ صوت نابضة بالحياة، وهي عناصر كانت ضرورية لتحقيق مستويات التفاعل العالية التي يطلبها عملاؤهم. كما أوضح ماتياس آيشباوم، الشريك في Videoimagem، قائلاً: "جودة الأفاتار أفضل بكثير من الخيارات التي استخدمناها أو رأيناها"، في إشارة إلى المزايا المتفوّقة للمنصّة.

تكامل واجهة HeyGen البرمجية (API) مع أدوات مثل Eleven Labs أتاح لشركة Videoimagem تبسيط عملية استنساخ الصوت وإنتاج آلاف مقاطع الفيديو المخصّصة دون التضحية بالجودة، مما جعلها خيارًا مثاليًا للحملات واسعة النطاق. وقد تميّز التعاون بين Videoimagem وHeyGen بدعم سريع وتفاعلي، ساعد Videoimagem على تجاوز التحديات وتحسين استخدام المنصّة بما يناسب احتياجاتهم المحددة.

تعزيز التفاعل وروابط العملاء

كانت نتائج حملات الفيديو المخصّصة لافتة للغاية. فقد تضاعفت معدلات التفاعل مع مقاطع الفيديو أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالحملات غير المخصّصة. وأفاد العملاء بتحسّن كبير في تفاعلات المستخدمين، مما يثبت أن المحتوى المخصّص أكثر فعالية في بناء روابط أعمق مع العملاء.

أُعجب ماتياس بشكل خاص بالتنفيذ المتقن للحملات، حيث قال: "كنّا منبهرين جدًا… لم تكن هناك أي مشكلات على الإطلاق. كل شيء كان جيدًا، بلا أخطاء أو أعطال." لقد لعبت جودة الأفاتارات، والأصوات الطبيعية، والموثوقية العالية للمنصّة دورًا أساسيًا في ضمان تفاعل هذه الحملات بقوة مع جمهورها.

حظيت مقاطع الفيديو المخصّصة بترحيب كبير من العملاء وعملاء Videoimagem، الذين أشادوا بالقدرة على تنفيذ حملات واسعة النطاق دون التضحية بالجودة أو التفاعل. من خلال الاستفادة من منصة HeyGen، قدّمت Videoimagem تجربة تواصل أكثر تخصيصًا وتأثيرًا، مما وضع معيارًا جديدًا في تسويق الفيديو.

مستقبل الفيديو المخصص مع HeyGen

تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدّمة من HeyGen غيّرت طريقة عمل Videoimagem في إنتاج الفيديوهات المخصّصة، وساعدتها على تقديم محتوى عالي التفاعل على نطاق واسع. من خلال تجاوز التحديات السابقة المتعلقة بجودة الأفاتار، وواقعية الصوت، وقابلية التوسّع، تمكّنت Videoimagem من مساعدة عملائها على التواصل مع جمهورهم بشكل أعمق وأكثر شخصية.

مع النظر إلى المستقبل، تخطط Videoimagem لتوسيع استخدام منصّة HeyGen للوصول إلى جماهير أوسع، مما يعزّز أكثر مكانتها كقائد في إنشاء محتوى فيديو مخصص. وقال ماثياس: "HeyGen تساعدنا على الوصول إلى الناس بطريقة أكثر شخصية بكثير، وهذا يساعدنا على التواصل معهم بشكل أفضل".

من خلال هذا التعاون، لم تكتفِ Videoimagem بتحسين تفاعل العملاء فحسب، بل فتحت أيضًا آفاقًا جديدة لتسويق الفيديو المخصص، مما رسّخ دور HeyGen كلاعب أساسي في مستقبل الاتصالات الرقمية.