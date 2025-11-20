حملات فيديو محلية تتفاعل مع جمهورك في كل سوق
أطلق حملات فيديو متعددة اللغات في الأسواق العالمية بدون الحاجة إلى فرق إنتاج محلية أو تأخيرات في الترجمة. عملية إنشاء فيديو واحد تتحول إلى أكثر من 175 نسخة محلية مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. وسّع التسويق الدولي دون توسيع الميزانيات.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
مشكلة التسويق
اكتشف كيف توسّع فرق التسويق المشابهة لفريقك إنشاء المحتوى وتدفع النمو من خلال منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
عنق الزجاجة في التسويق العالمي
منتجك يُباع في 15 دولة، لكن حملات التسويق تُطلق باللغة الإنجليزية فقط. الأسواق الدولية تحصل على محتوى عام مع ترجمة نصية، إذا كانت محظوظة. أنت تعرف أن المحتوى باللغة المحلية يحقق أداءً أفضل، لكن إنشاء حملات فيديو محلية يعني إنتاجًا منفصلًا لكل سوق. تعريب الفيديو بالطرق التقليدية يكلّف من 3,000 إلى 8,000 دولار لكل لغة. حملة عبر 10 أسواق تكلّف من 30,000 إلى 80,000 دولار قبل إنفاق الإعلانات. الفرق الإقليمية تنتظر شهورًا حتى تُنشئ الإدارة الرئيسية المحتوى، ثم أسابيع إضافية للترجمة. بحلول الوقت الذي تُطلق فيه حملتك الإسبانية، تكون حملتك الإنجليزية قد أصبحت قديمة. الدبلجة تبدو آلية وغير طبيعية. الترجمة النصية تتطلّب مشاهدة مع تشغيل الصوت. حملاتك الدولية لا تحقق النتائج المتوقعة ليس لأن الرسالة خاطئة، بل لأن طريقة تقديمها تبدو غريبة عن الجمهور.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen حملة فيديو واحدة إلى عدد غير محدود من النسخ الموطّنة مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. أنشئ حملتك مرة واحدة بلغتك الأساسية. بنقرة واحدة تُترجم إلى الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، اليابانية، الماندرين، العربية، وأكثر من 170 لغة أخرى. يتحدث الأفاتار لديك بلغة محلية سليمة في كل سوق، وليس دبلجة غير متقنة. استنساخ الصوت يلتقط نبرة وأسلوب إلقاء مقدّمك في كل لغة. مزامنة الشفاه تطابق حركة الفم مع الصوت المترجم. خصّص لكل سوق: تسعير إقليمي، عملة محلية، عروض خاصة بكل سوق. أطلق في جميع الأسواق في الوقت نفسه، بدون مراحل طرح متتابعة. يتم نشر التحديثات فورًا في كل الأسواق.
كل ما تحتاجه فرق التسويق لإنشاء المحتوى على نطاق واسع
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتدفع النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
أكثر من 175 لغة للتعريب
حوّل حملات الفيديو إلى نسخ باللغة الأم لأي سوق عالمي. الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، البرتغالية، اليابانية، الماندرين، الكورية، العربية، الهندية، وأكثر من 165 لغة أخرى. استنساخ صوت طبيعي، وليس تحويل نص إلى كلام بصوت آلي. تبدو حملتك مُنتَجة باحتراف لكل سوق. خيارات اللهجات الإقليمية تضمن ملاءمة السوق: الإسبانية اللاتينية لأمريكا اللاتينية والمكسيك، والإسبانية الأوروبية لإسبانيا.
أكثر من 175 لغة ولهجة إقليمية
توليد صوت طبيعي لكل لغة
الحفاظ على العاطفة والتأكيد في الصوت
اختيار اللكنة الإقليمية
استنساخ الصوت بأصالة ثقافية
استنساخ الصوت يحافظ على الخصائص الصوتية للمقدّم عبر مختلف اللغات. نفس النبرة، نفس الطاقة، نفس شخصية العلامة التجارية، مع تكيّف طبيعي مع كل لغة. النسخة الإسبانية تبرز التعبير والحيوية. النسخة اليابانية تحترم رسمية بيئة الأعمال. النسخة الفرنسية تحافظ على مستوى من الرقي. كل نسخة محلية تبدو ملائمة ثقافيًا، وليست ترجمة حرفية واضحة.
استنساخ الصوت عبر جميع اللغات
حافظ على شخصية المقدّم على مستوى العالم
التكيّف الثقافي لأسلوب الإلقاء
إحساس محلي أصيل في كل سوق
تقنية مزامنة الشفاه
ميزة مزامنة الشفاه المتقدّمة تطابق حركات فم الأفاتار مع الصوت المترجم في كل لغة. الكلمات الإسبانية تتوافق مع حركات الشفاه الإسبانية، والعبارات اليابانية تتوافق مع طريقة النطق اليابانية. يشاهد الجمهور كلامًا طبيعيًا، وليس دبلجة غير متطابقة بشكل واضح. هذا عامل أساسي لبناء ثقة المشاهد وتقديم محتوى احترافي على مستوى العالم.
مزامنة الشفاه بجودة عالية في أكثر من 175 لغة
حركة فم طبيعية لكل لغة
يقضي على تأثير الدبلجة
عرض احترافي على مستوى العالم
تخصيص إقليمي
تخصيص المحتوى المحلي يتجاوز مجرد الترجمة. خصّص المحتوى لكل سوق على حدة: تسعير حسب المنطقة، عملة محلية، عروض مخصّصة لكل سوق، مواقع المكاتب الإقليمية، شراكات محلية، ومتطلبات الامتثال. حملتك الموجّهة للسوق الأمريكي تعرض التسعير بالدولار ومكتب نيويورك. الحملة الموجّهة للسوق الإسباني تعرض التسعير باليورو ومكتب مدريد. كل سوق يحصل على محتوى مناسب وذو صلة محلياً.
أسعار وعملة حسب المنطقة
عروض مخصّصة لكل سوق
معلومات الاتصال المحلية
مواءمة الفعاليات الثقافية
إطلاقات متزامنة في أسواق متعددة
أطلق الحملات في كل الأسواق في اليوم نفسه، بدون طرح تدريجي على مراحل. إطلاق منتج عالمي؟ كل سوق ينطلق في الوقت نفسه بحملات باللغة المحلية. عرض Black Friday؟ كل المناطق تصبح لايف معًا. ميزة سرعة تنافسية في كل سوق.
إطلاقات عالمية في اليوم نفسه
لا تأخيرات إقليمية
جميع الأسواق في الوقت نفسه
زخم عالمي يتصاعد
من الموجز إلى فيديو منشور في 3 خطوات
أنشئ حملتك الرئيسية
طوّر حملتك الفيديو بلُغتك الأساسية. اكتب الرسالة التي تريدها، واختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي، وصمّم العناصر البصرية، وأضِف عناصر الهوية الخاصة بعلامتك التجارية. هذا المحتوى يصبح المصدر لكل الإصدارات المترجمة محلياً. الذكاء الاصطناعي من HeyGen يساعد في تنظيم الرسائل بما يناسب الفروق الثقافية.
خصّص المحتوى للأسواق المستهدفة
اختر الأسواق المستهدفة واللغات. الإسبانية لإسبانيا وأمريكا اللاتينية. الفرنسية لفرنسا وكيبيك. الألمانية لمنطقة DACH. البرتغالية للبرازيل. اليابانية، الماندرين، العربية، وأي توليفة من أكثر من 175 لغة. HeyGen ينشئ إصدارات باللغة الأصلية مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه تلقائياً. أضف تخصيصات خاصة بكل سوق: تسعير إقليمي، عروض محلية، معلومات الاتصال.
إطلاق وتحسين الأداء عالميًا
أطلق حملات محلية في كل الأسواق في نفس الوقت. حمّل إلى منصات التواصل الاجتماعي لكل منطقة. أطلق إعلانات مدفوعة باللغات المحلية. تتبّع الأداء في كل سوق. حسّن النتائج بناءً على بيانات كل سوق. حدّث الحملات عالميًا عند الحاجة
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التسويق
إطلاق المنتجات عالميًا
أطلق المنتجات في الوقت نفسه عبر جميع الأسواق الدولية بحملات باللغة المحلية. لن تنتظر أي منطقة لعدة أشهر. كل سوق ينطلق من اليوم الأول بحملات احترافية تبدو محلية وتُعزّز الوعي العالمي بالعلامة.
حالة استخدام: شركة SaaS تطلق ميزة جديدة في منصتها على مستوى العالم. تقوم بترجمة المحتوى إلى 12 لغة تغطي الأسواق الأساسية. تنطلق جميع الأسواق في الوقت نفسه. يعتمد المستخدمون عالمياً على الميزة الجديدة بسرعة أكبر بمعدل 3 مرات مقارنة بالإطلاق المتدرج.
دخول الأسواق الإقليمية
ادخل إلى مناطق جديدة بمصداقية من خلال استخدام مقاطع فيديو شهادات العملاء المترجمة محلياً التي تعزّز الثقة عبر قصص عملاء بلغتهم الأم.
حالة استخدام: علامة تجارية للتجارة الإلكترونية تتوسع إلى الأسواق الأوروبية. تقوم بترجمة المحتوى إلى الألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية. تطلق حملاتها في جميع أنحاء أوروبا في الوقت نفسه. تصل الإيرادات الأوروبية إلى 40% من إيرادات السوق الأمريكي خلال 6 أشهر.
الحملات الموسمية وحملات الأعياد
كيّف الحملات الموسمية بما يناسب العطلات الإقليمية والفعاليات الثقافية. بلاك فرايداي للولايات المتحدة، ويوم العُزّاب للصين، وديوالي للهند. كل منطقة تحصل على حملات موسمية ذات صلة ثقافية، مُكيَّفة مع العطلات المحلية والفصول في نصفي الكرة الأرضية.
حالة استخدام: علامة تجارية للأزياء تنشئ حملات موسمية، وتقوم بمواءمتها مع المواسم والأعياد والفعاليات الثقافية في كل منطقة. ارتفعت الإيرادات الموسمية العالمية بنسبة 55% بفضل الحملات الملائمة لكل منطقة.
النتيجة الموثوقة: علامات التجارة الإلكترونية تشير إلى زيادة بنسبة 48% في معدلات التحويل عند استخدام محتوى فيديو محلّي مقارنة بالصفحات التي تعتمد على اللغة الإنجليزية فقط.
توطين التجارة الإلكترونية وتجزئة البيع
وسّع تسويق الفيديو للتجارة الإلكترونية عبر الأسواق الدولية. أنشئ فيديوهات للمنتجات مخصّصة لكل منطقة تعرض الأسعار المحلية، وطرق الدفع، ومعلومات الشحن. عزّز ثقة المشترين من خلال معلومات تسوّق ذات صلة بكل سوق محلي.
حالة استخدام: علامة تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية تقوم بمواءمة عروض المنتجات إلى 15 لغة تغطي أسواق Amazon حول العالم. الإيرادات الدولية تنمو بنسبة 67% سنة بعد أخرى.
إعلانات مدفوعة عبر الأسواق المختلفة
وسّع حملات الإعلانات المدفوعة على السوشيال ميديا والإعلانات الرقمية عالميًا باستخدام إعلانات فيديو محلية مخصّصة لكل سوق. إعلانات TikTok وInstagram وFacebook وYouTube بلغات الجمهور المحلي. اختبر الأفكار الإبداعية للإعلانات عبر الأسواق المختلفة، ثم وسّع انتشار الإعلانات الأكثر نجاحًا على مستوى المناطق.
حالة استخدام: علامة DTC تجارية تشغّل إعلانات في 10 أسواق. تنشئ 5 أفكار إعلانية، وتُوطّن كل واحدة إلى 10 لغات. تختبر الأداء عبر الأسواق. عائد الإنفاق الإعلاني الدولي (ROAS) يتحسّن بنسبة 40%، وتكلفة اكتساب العميل (CAC) تنخفض بنسبة 35%.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنتاج المحتوى وتدفع نموّها باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي للتسويق؟
تسويق الفيديو الموطّن يكيّف محتوى الفيديو ليلائم لغات ومناطق وثقافات محددة. يتجاوز مجرد الترجمة ليشمل الفروق الثقافية، والتخصيص حسب المنطقة، وتقديم الصوت باللهجة المحلية، وتحقيق ملاءمة حقيقية للسوق المحلي. كثير من العلامات التجارية تجمع بين التوطين وصيغ الأداء مثل إعلانات الفيديو التي ينشئها المستخدمون (UGC) لتحقيق نتائج قوية عبر الحملات الإعلانية الدولية المدفوعة.
ما هي الحملات متعددة اللغات؟
الحملات متعددة اللغات هي مبادرات تسويقية يتم تنفيذها بعدة لغات في الوقت نفسه. بدلاً من التسويق باللغة الإنجليزية فقط، تتيح الحملات متعددة اللغات الوصول إلى جماهير متنوعة من خلال محتوى بلغتهم الأم. HeyGen تقوم بإنشاء فيديوهات حملات متعددة اللغات انطلاقاً من محتوى واحد، مع استنساخ الصوت لضمان أداء طبيعي في كل لغة.
إلى كم لغة يمكنك إجراء التوطين؟
تدعم HeyGen أكثر من 175 لغة، بما في ذلك الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية، الماندرين، اليابانية، الكورية، العربية، الهندية، الروسية، التركية، وأكثر من 165 لغة أخرى. تضمن خيارات اللهجات الإقليمية أسلوب تقديم مناسب لكل سوق. تختلف الإسبانية في أمريكا اللاتينية عن الإسبانية الأوروبية، كما تختلف البرتغالية البرازيلية عن البرتغالية الأوروبية.
هل يعمل استنساخ الصوت مع جميع اللغات؟
نعم. تقنية استنساخ الصوت من HeyGen تعمل عبر أكثر من 175 لغة مدعومة. استنساخ الصوت يلتقط الخصائص الصوتية للمقدّم ويتكيّف بشكل طبيعي مع كل لغة مستهدفة. تظل الجودة متّسقة عبر اللغات مع أداء طبيعي يشبه الصوت البشري.
ما هي مزامنة الشفاه ولماذا هي مهمة؟
تعمل مزامنة الشفاه على توحيد حركات فم الأفاتار مع الصوت المنطوق في كل لغة. مزامنة الشفاه الجيدة تخلق تجربة مشاهدة طبيعية، بينما تشير مزامنة الشفاه السيئة إلى دبلجة منخفضة الجودة وتقلّل من المصداقية. مزامنة الشفاه في HeyGen تضمن حركات فم طبيعية تتطابق مع الصوت في كل لغة.
هل يمكنك إطلاق الحملات في جميع الأسواق في الوقت نفسه؟
نعم. HeyGen تتيح لك تنفيذ إطلاقات عالمية متزامنة حقيقية. أنشئ حملة رئيسية، ثم قم بمواءمتها مع جميع اللغات المستهدفة في اليوم نفسه، واطلقها في كل الأسواق معًا. إطلاقات المنتجات، الحملات الموسمية، العروض الترويجية كلها تصبح متاحة عالميًا في الوقت نفسه.
هل يمكنك تخصيص الحملات لكل سوق بما يتجاوز مجرد الترجمة؟
نعم. يشمل التخصيص الإقليمي تسعير المنتجات بالعملة المحلية، والعروض المخصّصة لكل سوق، ومواقع المكاتب الإقليمية، وذكر الشراكات المحلية، والالتزام باللوائح المحلية، ومواءمة الصور بصريًا مع الثقافة المحلية، والإشارة إلى الفعاليات الإقليمية.
ما مدى سرعة إنشاء فيديوهات تسويقية؟
تدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة لتناسب تصميم برنامج التدريب الخاص بك. تعمل معظم وحدات الامتثال بشكل فعّال في نطاق من 3 إلى 10 دقائق لأساليب التعلم المصغّر، لكن يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. ولبرامج التدريب الممتدة (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضَّل تقسيم المحتوى إلى فصول أو وحدات منفصلة لتحسين تفاعل المتعلمين وسهولة تتبّع التقدّم.
استكشف المزيد من الحلول
Use Cases
Tools
قصص العملاء
- وسائل إعلام لافتة للانتباه: إنتاج أسرع بمقدار 3 مرات
- Vision Creative Labs: من 50 إلى 60 فيديو يوميًا
- Videoimagem: تفاعل أعلى بمقدار 3 مرات
- HubSpot: فيديو بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
- أوجيلفي: حملات مخصّصة
- Publicis Groupe: نطاق عالمي
- Advantive: إنشاء محتوى أسرع بنسبة 50%
- Coursera: توطين الفيديو
- Workday: التوطين في دقائق
ابدأ إنشاء فيديوهات التسويق اليوم
توقّف عن الانتظار لأسابيع من أجل محتوى يفترض أن يُنشر غدًا. أنشئ فيديوهات تسويقية احترافية في دقائق، وخصّصها للأسواق العالمية فورًا، ووسّع إنتاج المحتوى دون الحاجة إلى توسيع فريقك أو ميزانيتك. انضم إلى فرق التسويق في HubSpot وOgilvy وPublicis التي غيّرت طريقة إنشاء المحتوى لديها.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- لا تحتاج إلى أي خبرة في الإنتاج
- إلغاء الاشتراك في أي وقت