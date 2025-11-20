إطلاق المنتجات عالميًا أطلق المنتجات في الوقت نفسه عبر جميع الأسواق الدولية بحملات باللغة المحلية. لن تنتظر أي منطقة لعدة أشهر. كل سوق ينطلق من اليوم الأول بحملات احترافية تبدو محلية وتُعزّز الوعي العالمي بالعلامة. حالة استخدام: شركة SaaS تطلق ميزة جديدة في منصتها على مستوى العالم. تقوم بترجمة المحتوى إلى 12 لغة تغطي الأسواق الأساسية. تنطلق جميع الأسواق في الوقت نفسه. يعتمد المستخدمون عالمياً على الميزة الجديدة بسرعة أكبر بمعدل 3 مرات مقارنة بالإطلاق المتدرج.



دخول الأسواق الإقليمية ادخل إلى مناطق جديدة بمصداقية من خلال استخدام مقاطع فيديو شهادات العملاء المترجمة محلياً التي تعزّز الثقة عبر قصص عملاء بلغتهم الأم. حالة استخدام: علامة تجارية للتجارة الإلكترونية تتوسع إلى الأسواق الأوروبية. تقوم بترجمة المحتوى إلى الألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية. تطلق حملاتها في جميع أنحاء أوروبا في الوقت نفسه. تصل الإيرادات الأوروبية إلى 40% من إيرادات السوق الأمريكي خلال 6 أشهر.



الحملات الموسمية وحملات الأعياد كيّف الحملات الموسمية بما يناسب العطلات الإقليمية والفعاليات الثقافية. بلاك فرايداي للولايات المتحدة، ويوم العُزّاب للصين، وديوالي للهند. كل منطقة تحصل على حملات موسمية ذات صلة ثقافية، مُكيَّفة مع العطلات المحلية والفصول في نصفي الكرة الأرضية. حالة استخدام: علامة تجارية للأزياء تنشئ حملات موسمية، وتقوم بمواءمتها مع المواسم والأعياد والفعاليات الثقافية في كل منطقة. ارتفعت الإيرادات الموسمية العالمية بنسبة 55% بفضل الحملات الملائمة لكل منطقة. النتيجة الموثوقة: علامات التجارة الإلكترونية تشير إلى زيادة بنسبة 48% في معدلات التحويل عند استخدام محتوى فيديو محلّي مقارنة بالصفحات التي تعتمد على اللغة الإنجليزية فقط.



توطين التجارة الإلكترونية وتجزئة البيع وسّع تسويق الفيديو للتجارة الإلكترونية عبر الأسواق الدولية. أنشئ فيديوهات للمنتجات مخصّصة لكل منطقة تعرض الأسعار المحلية، وطرق الدفع، ومعلومات الشحن. عزّز ثقة المشترين من خلال معلومات تسوّق ذات صلة بكل سوق محلي. حالة استخدام: علامة تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية تقوم بمواءمة عروض المنتجات إلى 15 لغة تغطي أسواق Amazon حول العالم. الإيرادات الدولية تنمو بنسبة 67% سنة بعد أخرى.

