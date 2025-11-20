إعلانات فيديو UGC تحقق تحويلات بدون توظيف صُنّاع محتوى
أنشئ إعلانات فيديو UGC أصلية باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تبدو وتشعر كأنها محتوى منشئين حقيقي. وسّع إنتاجك الإبداعي للإعلانات على TikTok وInstagram وMeta من دون إدارة منشئين، أو التفاوض على الأسعار، أو الانتظار على التسليمات.
مشكلة التسويق
أزمة محتوى التسويق
أزمة محتوى التسويق
أفضل الإعلانات أداءً لديك هي فيديوهات بأسلوب UGC تحقق معدلات تحويل أعلى من الإعلانات البراند المصقولة بمقدار 3–5 مرات، لكن توسيع إنتاجها بطيء ومكلف. إدارة عدد كبير من صُنّاع المحتوى، والتفاوض على حقوق الاستخدام، والانتظار حتى استلام المواد، ودفع 200–500 دولار لكل فيديو تجعل التكاليف ترتفع بسرعة. صُنّاع المحتوى لا يلتزمون دائمًا بالمواعيد النهائية، والجودة غير ثابتة، وحقوق الاستخدام تنتهي صلاحيتها، بينما ما زلت تحتاج إلى عشرات نسخ الإعلانات المختلفة لاكتشاف ما ينجح. اختبار زوايا ورسائل جديدة يستغرق أسابيع من إعداد البريف والتعديلات، مما يبطئ قدرتك على المنافسة. سرعة اختبارك الإبداعي لم تعد قادرة على مواكبة أهداف النمو لديك.
حل HeyGen
من HeyGen منشئ إعلانات بالذكاء الاصطناعي ينشئ إعلانات فيديو UGC حقيقية بدون الحاجة إلى توظيف صُنّاع محتوى. اختر من بين مجموعة واسعة من الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي التي تقدّم محتوى بأسلوب المؤثرين وتبدو طبيعية على TikTok وInstagram. كل ما عليك هو كتابة النص، اختيار المقدم، وإنشاء الإعلانات في دقائق بدون إدارة صُنّاع محتوى، أو التفاوض على حقوق الاستخدام، أو الانتظار. هل تحتاج إلى 50 نسخة مختلفة من الإعلان لاختبار بدايات (hooks) وزوايا وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTAs) متنوعة؟ أنشئها في جلسة واحدة، مع اختبار عروض توضيحية، وشهادات عملاء، وفيديوهات فتح الصندوق، والشروحات التعليمية من نفس المقدم. ما قد يكلّفك 25,000$ كرسوم لصُنّاع المحتوى يمكن إنشاؤه في فترة بعد ظهر واحدة.
مقدّمو الأفاتار يتحدثون أكثر من 175 لغة بأداء طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. أطلق نفس إعلان UGC الإبداعي عالميًا باستخدام حملات فيديو محلية من دون توظيف منشئي محتوى في كل منطقة أو زيادة الميزانيات.
كل ما تحتاجه فرق التسويق لإنشاء المحتوى على نطاق واسع
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.
اختبار إبداعي غير محدود
أنشئ عددًا لا نهائيًا من نسخ الإعلانات لاختبار زوايا جذب مختلفة، ونقاط الألم، والفوائد، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء. نفّذ اختبارات A/B على 10 أو 20 أو 50 نسخة لاكتشاف الصيغة الرابحة. بدون أي تكاليف إضافية لصنّاع المحتوى لكل نسخة. وسّع سرعة اختبار المواد الإبداعية لتواكب حجم إنفاقك الإعلاني.
طابع المبدع الأصيل
أفاتارات الذكاء الاصطناعي تقدّم أسلوبًا عفويًا وأصيلًا يجعل إعلانات UGC أكثر فعالية. مظهر يشبه التصوير بالموبايل. تقديم مباشر للكاميرا. أسلوب كلام طبيعي. إحساس عضوي لا يسبّب تجاهل الإعلانات. إعلاناتك تندمج في الخلاصات كأنها محتوى أصلي.
نتيجة فورية
أنشئ مواد إعلانية في دقائق بدلًا من أيام. في اجتماع الاستراتيجية الصباحي تحدد زاوية جديدة، وفي فترة بعد الظهر تكون قد بدأت اختبارها في السوق. تفاعل مع التوجهات، وتحركات المنافسين، وتغيّرات السوق بسرعة تناسب تسويق الأداء.
تحكّم إبداعي كامل
رؤيتك تُنفَّذ بدقة تامة. بلا اجتهادات من صانع المحتوى، ولا «آسف، هذا ليس أسلوبي». اكتب بالضبط ما تريد قوله، وبالطريقة التي تريد أن يُقال بها. عدّل وكرّر فورًا استنادًا إلى بيانات الأداء.
جودة متسقة
كل فيديو يحافظ على جودة احترافية. لا إضاءة سيئة، ولا صوت ضعيف، ولا عرض يسيء إلى هويتك التجارية. أفاتار ثابت، إعداد ثابت، وأسلوب تقديم ثابت. وسّع إنتاج المحتوى دون أي تباين في الجودة.
صفر مشكلات في حقوق الاستخدام
أنشئ مرة واحدة، واستخدم إلى الأبد. لا عقود تنتهي صلاحيتها. لا إعادة تفاوض لتمديد الاستخدام. لا قيود جغرافية. شغّل الإعلانات عالميًا، دون حد زمني، وعلى جميع المنصات بدون أي رسوم إضافية.
من الموجز إلى فيديو منشور في 3 خطوات
اكتب الجملة الافتتاحية
اكتب نص إعلانك. ابدأ بجملة افتتاحية لافتة للانتباه. وضّح مشكلة العميل. قدّم الحل. أضف دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) واضحة. أو استخدم مولّد نصوص بالذكاء الاصطناعي مُدرَّب على أفضل صيغ إعلانات UGC ذات الأداء العالي. أنشئ عدّة نسخ من النص لاختبارها.
اختر أسلوب المُنشئ الخاص بك
اختر أفاتار فيديو بالذكاء الاصطناعي يناسب الشريحة المستهدفة من جمهورك. مقدّمون شباب وحيويون لمنتجات موجهة لجيل Z. أشخاص عاديون وقريبون من الجمهور للسوق الجماهيري. أفاتارات راقية للعلامات التجارية الفاخرة. استعرض عدة مقدّمين مع النص الخاص بك لاختيار الأنسب.
اختر الإعداد المناسب. غرفة نوم لإحساس أكثر واقعية. مطبخ لمنتجات أسلوب الحياة. صالة رياضية لعلامات اللياقة البدنية. مكتب لحلول B2B. أماكن خارجية لمنتجات المغامرات. أو استخدم خلفية مخصّصة.
أنشئ وطبّق
اضغط على «إنشاء». خلال 2-3 دقائق ستحصل على ملف فيديو UGC إعلاني جاهز بالتصدير بصيغة عمودية 9:16 لـ TikTok وInstagram، وبصيغة مربعة 1:1 لوضعه في الخلاصات. يمكنك رفعه مباشرة إلى Meta Ads Manager أو TikTok Ads Manager، أو تنزيله لاستخدامه على منصات أخرى.
أنشئ 10 نسخ مختلفة لاختبار بدايات/هوكس متنوعة. و10 نسخ أخرى لاختبار عبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTAs) مختلفة. و10 نسخ إضافية مع تركيزات مختلفة على الفوائد. أطلق حملة اختبار إبداعي شاملة في أقل من ساعة
مصمَّم لتلبية كل احتياجات التسويق
إعلانات منتجات التجارة الإلكترونية
أنشئ إعلانات UGC بأسلوب مراجعات المنتجات. يقوم الأفاتار بفتح علبة المنتج، وإبراز المزايا، ومشاركة التجربة. اعرض المنتج أثناء الاستخدام. عالج الاعتراضات الشائعة. وجّه النقرات إلى صفحات المنتج من خلال صيغة شهادات حقيقية.
حملات الاستجابة المباشرة
أنشئ إعلانات UGC بنمط المشكلة والحل. يوضّح الأفاتار نقطة الألم المحددة التي يواجهها جمهورك، ويقدّم منتجك كحل، ويعرض النتائج بوضوح. دعوة قوية لاتخاذ إجراء تدفع إلى الاستجابة الفورية.
آراء وتوصيات العملاء
وسّع نطاق الدليل الاجتماعي باستخدام إعلانات فيديو الشهادات دون ملاحقة العملاء للحصول على تسجيلات. قدّم المراجعات والنتائج وقصص النجاح في صيغة محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) عالية التحويل.
عروض المنتج التوضيحية
محتوى UGC بأسلوب الشروحات يوضّح كيفية عمل المنتجات. أفاتار يستعرض المزايا، يوضّح حالات الاستخدام، ويشرح الفوائد. صيغة تعليمية تقلّل من التردد قبل الشراء.
المقارنة والبدائل
إعلانات بأسلوب "لقد انتقلت من [competitor] إلى [your product]"؛ يشرح فيها الأفاتار سبب هذا الانتقال، وما الذي أصبح أفضل، والنتائج التي حققوها. إبراز تنافسي في صيغة محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) حقيقي.
مواسم وعروض ترويجية
أنشئ إعلانات UGC في الوقت المناسب للعروض، والمواسم، والعروض المحدودة. استثمر عامل الإلحاح في Black Friday. قدّم أدلّة هدايا المواسم. أطلق منتجاتك في الصيف. أنشئ مواد إبداعية موسمية بسرعة دون مشاكل توافر صنّاع المحتوى الموسميين.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنتاج المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي إعلانات الفيديو التي ينشئها المستخدمون (UGC)؟
إعلانات الفيديو بأسلوب UGC هي إعلانات تعتمد على محتوى ينشئه المستخدمون، وتُحاكي المنشورات العضوية على وسائل التواصل الاجتماعي. تظهر فيها أشخاص حقيقيون (أو أفاتارات واقعية) يشاركون تجارب حقيقية، أو مراجعات، أو عروض توضيحية. تتفوّق إعلانات UGC على الإعلانات التقليدية المصقولة لأنها تبدو طبيعية على منصات التواصل الاجتماعي، ولا تؤدي إلى تجاهل الإعلانات، وتستفيد من تأثير الدليل الاجتماعي في الإقناع.
منشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ينشئ فيديوهات بأسلوب UGC باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تقدّم عرضًا أصيلًا يشبه صانعي المحتوى، من دون الحاجة إلى توظيف منشئي محتوى فعليين.
كيف يمكنني إنشاء فيديوهات تسويقية بدون فريق إنتاج؟
إعلانات UGC المُنشأة بالذكاء الاصطناعي غالبًا ما تحقق أداءً مساويًا أو أفضل من المحتوى الذي يصنعه المؤثرون، بفضل سرعة التكرار، وثبات الجودة، وإمكانية الاختبار غير المحدودة. العديد من العلامات التجارية تستخدم UGC بالذكاء الاصطناعي للاختبار السريع والتوسّع، ثم تعتمد على محتوى المؤثرين في الحملات الرئيسية أو فيديو إطلاق منتجs.
هل إعلانات UGC مناسبة لقطاع عملي؟
إعلانات الفيديو من نوع UGC تحقق نتائج قوية في مختلف القطاعات: التجارة الإلكترونية، نماذج DTC، شركات SaaS، تطبيقات الموبايل، المكملات الغذائية، الجمال، الأزياء، اللياقة البدنية، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية، وخدمات B2C. أي علامة تجارية تستهدف المستهلكين على منصات التواصل الاجتماعي تستفيد من محتوى أصيل بأسلوب صُنّاع المحتوى.
تستخدم العلامات التجارية الموجّهة للأعمال (B2B) أسلوب UGC مُعدَّلاً مع مقدّمين محترفين في سياقات عمل. نفس الأسلوب الأصيل في تقديم الرسالة، لكن بإعداد ونبرة مختلفين.
ما الذي يميّز إعلان UGC عالي الأداء؟
تتضمّن إعلانات UGC الناجحة: مقدّمة قوية خلال أول 3 ثوانٍ، تحديدًا واضحًا للمشكلة، مقدّمًا يمكن للجمهور الارتباط به، أسلوب عرض طبيعي وموثوق، عرضًا بصريًا واضحًا للمنتج، عناصر لإثبات المصداقية الاجتماعية، دعوة مباشرة لاتخاذ إجراء (CTA)، تنسيقًا عموديًا محسّنًا للموبايل، وترجمة نصية على الشاشة للمشاهدة بدون صوت.
HeyGen لمولّد النصوص بالذكاء الاصطناعي يدمج هذه العناصر. أو اكتب نصوصاً مخصّصة باستخدام أُطر عمل مجرَّبة
هل يمكنني إنشاء محتوى بأسلوب UGC باستخدام HeyGen؟
أنشئ فيديو تدريب الامتثال مرة واحدة بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة في HeyGen لإنشاء نسخ منه بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (بحيث يبدو صوت المقدّم طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (بحيث تتطابق حركة الفم مع الصوت المترجم). نسختك الإسبانية ستبدو كأنها إسبانية أصلية، وليست إنجليزية مُدبلجة.
هل يمكنني اختبار عدة نسخ من الإعلان بسرعة؟
نعم، هذه هي الميزة الأساسية في HeyGen. أنشئ 20 أو 50 أو أكثر من 100 نسخة مختلفة لاختبار متغيّرات متعددة: الخطافات (أول 3 ثوانٍ)، نقاط الألم التي يتم معالجتها، الفوائد التي يتم إبرازها، زوايا عرض المنتج، عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTAs)، أساليب المقدمين، والخلفيات.
كم تبلغ تكلفة إعلانات UGC مع HeyGen مقارنةً بالاستعانة بصنّاع المحتوى؟
تكلفة صانع المحتوى: من $200 إلى $500 لكل فيديو. اختبار 50 نسخة مختلفة يكلّف من $10,000 إلى $25,000. HeyGen: اشتراك شهري ثابت. عدد غير محدود من الفيديوهات. تكلفة اختبار 50 نسخة هي نفسها تكلفة 5 نسخ: قيمة اشتراكك.
الجدول الزمني للعائد على الاستثمار (ROI): معظم مسوّقي الأداء يستردّون تكلفة الاشتراك خلال أول 10-20 فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي. كل ما بعد ذلك يُعدّ تحسناً صافياً في هامش الربح.
ما مواصفات الفيديو والصيغ التي يوفّرها HeyGen؟
تصدّر HeyGen إعلانات UGC بصيغ مناسبة لكل منصة رئيسية:
- عمودي 9:16 (1080x1920) لمنصات TikTok وInstagram Reels والقصص
- مربّع 1:1 (1080x1080) لمنشورات إنستجرام وفيسبوك
- أفقي 16:9 (1920x1080) لمنصة YouTube، للمواضع الأفقية
- أبعاد مخصّصة لوضعيات عرض محددة
كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي؟
إنتاج فيديوهات التسويق بالطريقة التقليدية يتطلّب تنسيق المواهب، وحجز الاستوديو، وأيام تصوير، ومونتاج بعد التصوير — عادةً من 2 إلى 4 أسابيع وبتكلفة بين $5,000 و$20,000 أو أكثر لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء جودة مماثلة في دقائق وبجزء بسيط من التكلفة. عندما تتغيّر الحملات أو يحتاج المحتوى إلى تحديث، تقوم بإعادة الإنشاء بدلًا من إعادة التصوير. فرق التسويق تشير إلى أن إنشاء المحتوى أصبح أسرع 3 مرات مع انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج.
هل يمكنني ترجمة إعلانات UGC للحملات الدولية؟
نعم. أنشئ إعلان UGC بلغتك الأساسية، وترجمه إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. الأفاتار نفسه يتحدث الإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية والماندرين بطلاقة وبنطق طبيعي.
أطلق حملات دولية بدون الحاجة لتوظيف صُنّاع محتوى محليين. إعلان واحد يصبح منه عدد غير محدود من النسخ المخصّصة للأسواق المختلفة. الاستخدام المعتاد: أنشئ 5-10 أفكار إعلانية أساسية باللغة الإنجليزية، ثم ترجم كل فكرة إلى 5-10 لغات مستهدفة، واطلق 50-100 نسخة مخصّصة لكل سوق.
قصص العملاء
