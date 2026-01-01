كيفية إنشاء أفاتار جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي

كيفية إنشاء أفاتار جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي

الخطوة 1: انتقل إلى قسم الأفاتارز

من قائمة HeyGen، انتقل إلى قسم Avatars ثم انقر على Create Avatar.

الخطوة 2: اختر التصميم بالذكاء الاصطناعي

في نافذة «Create Your Avatar»، مرّر مؤشر الفأرة فوق «Create a Virtual Character» ثم اختر «Design with AI».

الخطوة 3: أدخِل التفاصيل الأساسية لأفاتارك

في قسم الأساسيات، أدخِل معلومات مثل:

الاسم

العمر

النوع الاجتماعي

العرق

الخطوة 4: أضف موجّه المظهر الخاص بك

انتقل إلى قسم المظهر واصفًا كيف ينبغي أن يبدو الأفاتار الخاص بك. إذا كنت بحاجة إلى إلهام، انقر على «جرّب نموذجًا» لاستخدام أحد البرومبتات الجاهزة من HeyGen للبدء بسرعة.

الخطوة 5: اختر الاتجاه، والوضعية، والأسلوب

بعد أن تصبح وصفك جاهزًا، اختر لـأفاتارك ما يلي:

الاتجاه

الوضعية

الأسلوب

عندما يبدو كل شيء جيدًا، انقر على «إنشاء معاينة».

الخطوة 6: مراجعة الأفاتار وحفظه

ستقوم HeyGen بإنشاء عدد من نماذج الأفاتار لتقوم بمراجعتها. إذا لم تكن راضيًا عن النتائج، يمكنك:

أنشئ مرة أخرى

عدّل الموجّه الخاص بك

خلاف ذلك، انقر على "حفظ".

الخطوة 7: اختر صوتًا

سيُطلب منك اختيار صوت لأفاتارك. خياراتك هي أن:

اختر صوتًا من مكتبتك الحالية

استنسخ صوتًا

صمّم صوتًا جديدًا

دع HeyGen يختار واحدًا تلقائيًا عن طريق النقر على Cancel

الخطوة 8: التأكيد والإنشاء

بمجرد تأكيد صوتك، سيقوم HeyGen بإنشاء الأفاتار الجديد الخاص بك وإضافته إلى مكتبة الأفاتار لديك.