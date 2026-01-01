كيفية استخدام تبديل الوجوه

الخطوة 1: فتح Face Swap

افتح تطبيقات، مرّر لأسفل إلى «كل التطبيقات»، ثم اختر «Face Swap».

الخطوة 2: اختر صورة المصدر الخاصة بك

اختر صورة المصدر التي تريد تعديلها.

الخطوة 3: ارفع الوجه المستهدف

حمّل صورة واضحة للوجه من الأمام للوجه الذي تريد تطبيقه. تأكد أن الصورة:

مضاءة جيدًا

خالية من العوائق

الخطوة 4: تنفيذ عملية الاستبدال

انقر على «Process». سترى معاينة لعملية التحويل.

الخطوة 5: مراجعة النتيجة

إذا كنت راضيًا عن النتيجة، فاحفظها في الأفاتار الخاص بك. إذا لم تكن كذلك، فارجع وغيّر أيًّا من الصورتين قبل المعالجة مرة أخرى.

الخطوة 6: تسمية الأفاتار وحفظه

امنح الأفاتار الخاص بك اسمًا، ثم انقر على «Save Avatar» لإنهاء إعداد الأفاتار المخصّص.

الخطوة 7: استخدم الأفاتار الخاص بك

يمكنك الآن استخدام هذا الأفاتار في مشاريع الاستوديو بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك أو في تطبيقات HeyGen الأخرى.