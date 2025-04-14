Việc tạo một video thiệp mời đám cưới bằng tiếng Marathi tuân theo đúng quy trình như với bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Hãy viết kịch bản hoặc thông tin đám cưới của bạn bằng tiếng Anh, tạo video, sau đó dùng trình dịch video để tạo phiên bản tiếng Marathi với giọng đọc tự nhiên và khớp khẩu hình. Bạn cũng có thể gõ hoặc dán trực tiếp kịch bản bằng tiếng Marathi và nền tảng sẽ tạo video chỉ trong vài phút. Cách này áp dụng cho tất cả các ngôn ngữ vùng miền của Ấn Độ như Hindi, Tamil, Telugu và Gujarati, đặc biệt hữu ích cho các gia đình tổ chức lễ cưới trong nhiều cộng đồng ngôn ngữ khác nhau.