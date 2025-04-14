Biến bất kỳ trang web nào thành video chuyên nghiệp có thuyết minh chỉ trong vài phút với công cụ chuyển URL thành video của HeyGen. Dán đường dẫn của bạn, chọn phong cách hiển thị và nhận ngay một video hoàn chỉnh với phụ đề, lồng tiếng và hiệu ứng hoạt hình.
Vì sao các thương hiệu chọn HeyGen Wedding Invitation Video Maker
Cá nhân hóa văn bản thành video trong chưa đầy một phút
Bỏ qua hoàn toàn quy trình sản xuất. Chỉ cần dán thông tin đám cưới của bạn vào trình chỉnh sửa, chọn một chủ đề hình ảnh, và nền tảng sẽ tự động tạo ra một video thiệp mời đám cưới hoàn chỉnh. Mọi chi tiết, từ tên và ngày cưới đến địa điểm và quy định trang phục, đều được đan cài vào một sản phẩm điện ảnh, chất lượng cao. Không cần kiến thức thiết kế hay chuyển đổi kịch bản thành video gì cả. Bạn đi từ trang giấy trắng đến video sẵn sàng chia sẻ chỉ trong thời gian để viết một tin nhắn.
Duyệt hơn 1.000 mẫu video tùy chỉnh
Browse a library of over 1,000 wedding invitation video templates spanning romantic, modern, rustic, garden party, and destination wedding aesthetics. Every template is fully editable: swap colors, update fonts, adjust pacing, and apply your own photos or venue footage using the image to video feature. Pick the one that best fits your wedding theme and customize it to feel completely your own. Whether your big day is a black-tie evening or a beachside ceremony, there is a style that matches your vision.
Kéo thả để chỉnh sửa video, không cần kỹ năng
Tạo video thiệp mời đám cưới mà không cần đụng đến timeline hay học phần mềm phức tạp. Trình chỉnh sửa kéo thả cho phép bạn sắp xếp lại các cảnh, tải ảnh lên, thay đổi nhạc nền, cắt ngắn clip và cắt khung hình chỉ với vài thao tác đơn giản. Xem trước video của bạn ở bất kỳ giai đoạn nào và chỉnh sửa ngay lập tức mà không phải render lại toàn bộ dự án. trình chỉnh sửa video sẽ lo phần kỹ thuật để bạn tập trung vào thiết kế và thông điệp.
Lồng tiếng tự nhiên mà không cần thu âm gì cả
Thêm phần thuyết minh ấm áp, tự nhiên như giọng người thật vào video thiệp cưới của bạn mà không cần phải đứng trước micro. Chọn từ hàng loạt giọng AI tự nhiên với nhiều chất giọng và ngữ điệu khác nhau, hoặc nhân bản chính giọng nói của bạn từ một đoạn mẫu ngắn bằng công nghệ nhân bản giọng nói. Phần lồng tiếng sẽ khớp chính xác với chữ và hình ảnh trên màn hình, mang đến cho thiệp mời của bạn cảm giác gần gũi, mang đậm dấu ấn cá nhân mà văn bản thuần túy không thể mang lại.
Lời mời đa ngôn ngữ cho danh sách khách mời toàn cầu
Các đám cưới tổ chức ở nước ngoài và những gia đình đa văn hóa thường cần thiệp mời bằng nhiều ngôn ngữ. Hãy dịch video thiệp mời đám cưới của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ, bao gồm Marathi, Hindi, Tây Ban Nha, Ả Rập và Pháp, với giọng thuyết minh tự nhiên và khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác xuyên suốt, bằng cách sử dụng video translator. Trước tiên hãy tạo phiên bản tiếng Anh, sau đó tạo thêm bất kỳ ngôn ngữ nào khác chỉ trong vài phút mà không cần dựng lại video từ đầu.
Các trường hợp sử dụng của Trình tạo video thiệp mời đám cưới
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
Cách tạo video thiệp mời đám cưới
Tạo video thiệp mời đám cưới chỉ với bốn bước, từ thông tin danh sách khách mời đến một đoạn clip hoàn chỉnh, sẵn sàng chia sẻ trên mọi kênh.
Nhập tên của hai bạn, ngày cưới, địa điểm tổ chức, trang phục dự tiệc và bất kỳ thông tin nào khác bạn muốn thêm vào. Bạn có thể viết một lời nhắn ngắn gọn mang tính cá nhân hoặc để phần đó cho lời thuyết minh.
Duyệt thư viện mẫu và chọn phong cách hình ảnh phù hợp với đám cưới của bạn. Tùy chỉnh màu sắc, âm nhạc, nhịp điệu và bố cục để đồng bộ với chủ đề của bạn.
Chọn giọng thuyết minh, thêm ảnh của bạn và tinh chỉnh thời lượng. Mọi yếu tố đều có thể được điều chỉnh trực tiếp trong trình chỉnh sửa mà không cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào.
Tải video thiệp cưới đã hoàn thiện của bạn dưới dạng tệp MP4 hoặc clip dọc và chia sẻ qua WhatsApp, Instagram, email hoặc trên website đám cưới của bạn.
Video thiệp mời đám cưới là một đoạn clip ngắn, được sản xuất chuyên nghiệp để truyền tải thông tin về đám cưới của bạn – bao gồm chi tiết, ngày giờ, địa điểm và phong cách – thông qua hình ảnh, lời dẫn và âm nhạc thay vì chỉ là chữ tĩnh. Bạn chỉ cần nhập thông tin đám cưới, chọn phong cách hình ảnh, và nền tảng sẽ tự động tạo ra một video hoàn chỉnh. Bạn không cần quay phim, phần mềm chỉnh sửa hay kinh nghiệm thiết kế. Kết quả là một video chỉn chu, dễ chia sẻ, truyền tải trọn vẹn cảm xúc về sự kiện của bạn theo cách mà một tấm thiệp giấy không thể làm được.
Có. Mức độ cá nhân hóa mà bạn có được vượt xa hầu hết các loại thiệp mời in truyền thống. Bạn có thể thêm ảnh của riêng mình, chèn giọng nói nghe như chính bạn đang sử dụng công nghệ tạo giọng nói AI, tải lên video từ buổi chụp hình đính hôn, và viết chính xác thông điệp bạn muốn gửi gắm. Video cuối cùng sẽ thể hiện tên của bạn, câu chuyện của bạn và phong cách thẩm mỹ của bạn.
Hầu hết video thiệp mời đám cưới có độ dài từ 30 đến 90 giây. Khoảng thời gian này đủ để truyền tải mọi thông tin quan trọng, tạo không khí phù hợp và khiến khách mời háo hức mà không gây nhàm chán. Các phiên bản ngắn (15–30 giây) rất phù hợp cho Instagram Stories và WhatsApp, trong khi các phiên bản dài hơn một chút lại hợp với website đám cưới và email.
Có. Hãy tải ảnh đính hôn hoặc bất kỳ hình ảnh cá nhân nào của bạn trực tiếp lên trình chỉnh sửa, và nền tảng sẽ tích hợp chúng vào video cùng với đồ họa chuyển động, lớp phủ và âm nhạc. Hãy sử dụng tính năng chuyển ảnh thành video để biến ảnh tĩnh thành các cảnh động với những chuyển cảnh mượt mà.
Việc tạo một video thiệp mời đám cưới bằng tiếng Marathi tuân theo đúng quy trình như với bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Hãy viết kịch bản hoặc thông tin đám cưới của bạn bằng tiếng Anh, tạo video, sau đó dùng trình dịch video để tạo phiên bản tiếng Marathi với giọng đọc tự nhiên và khớp khẩu hình. Bạn cũng có thể gõ hoặc dán trực tiếp kịch bản bằng tiếng Marathi và nền tảng sẽ tạo video chỉ trong vài phút. Cách này áp dụng cho tất cả các ngôn ngữ vùng miền của Ấn Độ như Hindi, Tamil, Telugu và Gujarati, đặc biệt hữu ích cho các gia đình tổ chức lễ cưới trong nhiều cộng đồng ngôn ngữ khác nhau.
Có. Sau khi video thiệp mời cưới chính của bạn hoàn thành, bạn có thể tạo các phiên bản dịch sang hơn 175 ngôn ngữ bằng trình dịch video. Lời thuyết minh sẽ được lồng tiếng lại bằng ngôn ngữ đích với giọng nói tự nhiên và giữ nguyên nhịp thời gian. Bạn không cần phải dựng lại video hay viết một kịch bản mới. Điều này đặc biệt hữu ích cho các gia đình đa văn hóa, đám cưới ở nước ngoài và danh sách khách mời đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Bạn có thể tạo video thiệp mời đám cưới miễn phí mà không cần tải xuống bất kỳ phần mềm nào. Mở trình tạo video thiệp mời đám cưới trực tuyến trên trình duyệt, chọn từ bộ sưu tập mẫu miễn phí, thêm thông tin đám cưới của bạn và nhấp để tạo video. Gói miễn phí không yêu cầu thẻ tín dụng và cho phép bạn xuất và chia sẻ thiệp mời đã hoàn thiện. Các gói trả phí, bắt đầu từ 24 đô la mỗi tháng, sẽ mở khóa thêm nhiều mẫu video thiệp mời đám cưới, thời lượng video dài hơn và tính năng nhân bản giọng nói.
Một nhà quay phim để thực hiện video thiệp mời thường cần ít nhất một ngày quay, thời gian dựng, và ngân sách từ vài trăm đến vài nghìn đô la, với thời gian hoàn thành tính bằng ngày hoặc tuần. Nền tảng này tạo ra kết quả tương đương chỉ từ văn bản và hình ảnh trong vòng chưa đầy một giờ. Bạn giữ toàn quyền kiểm soát mọi yếu tố, có thể chỉnh sửa không giới hạn và tạo nhiều phiên bản cho các kênh khác nhau mà không tốn thêm chi phí.quy trình làm video không lộ mặtnghĩa là không cần máy quay, không cần sắp xếp lịch và không phải chờ đợi.
Có. Sau khi video thiệp mời đám cưới của bạn được xuất, bạn có thể tải xuống dưới dạng MP4 với tỷ lệ khung hình phù hợp với nền tảng bạn muốn đăng, bao gồm cả các định dạng dọc được tối ưu cho Instagram Stories, Reels và trạng thái WhatsApp. Hãy sử dụng phần cài đặt reel generator cho các video dọc ngắn và xuất chuẩn 16:9 cho website đám cưới và khi nhúng vào email.
Có. Hãy quay lại trình chỉnh sửa, cập nhật các chi tiết liên quan trong kịch bản hoặc các yếu tố hình ảnh, rồi render lại. Video đã được cập nhật sẽ sẵn sàng chỉ sau vài phút. Đây là một trong những ưu điểm thực tế nhất so với thiệp mời in: nếu địa điểm thay đổi, giờ bắt đầu dịch chuyển, hoặc bạn muốn thêm một chi tiết nào đó, bạn chỉ cần tạo một phiên bản mới mà không phải in lại hay thiết kế lại bất cứ thứ gì.
