Chỉ cần thu một lần, sau đó để AI Speech Cleanup tự động loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng dài, nói nhầm và các lần thu lại. Không cần kỹ năng chỉnh sửa, công cụ sẽ ghép những đoạn hay nhất của bạn bằng các chuyển cảnh gần như vô hình, giúp mọi video demo sản phẩm trông như được quay hoàn hảo và tiết kiệm hàng giờ chỉnh sửa video.