Biến mô tả sản phẩm thành video thương mại điện tử chuyên nghiệp chỉ trong vài phút với HeyGen. Không cần máy quay, không cần ekip, không cần phần mềm chỉnh sửa. Chỉ cần dán nội dung, chọn phong cách, và bạn sẽ có ngay video sản phẩm, quảng cáo UGC và video demo sẵn sàng để đăng tải.
Các tính năng của Trình tạo video thương mại điện tử
Tạo video sản phẩm chỉ trong vài phút
Nhập thông tin sản phẩm của bạn và tạo video sản phẩm thương mại điện tử chất lượng cao chỉ trong vài phút. Mô tả mặt hàng, chọn phong cách, và công cụ chuyển văn bản thành video sẽ tự động xây dựng cảnh quay, lời thuyết minh và chuyển động. Trình tạo video thương mại điện tử này giúp bạn tạo nội dung video chuyên nghiệp mà không cần tốn thời gian học cách sử dụng.
Làm sạch giọng nói bằng AI cho những bản thu hoàn hảo
Chỉ cần thu một lần, sau đó để AI Speech Cleanup tự động loại bỏ từ đệm, khoảng ngừng dài, nói nhầm và các lần thu lại. Không cần kỹ năng chỉnh sửa, công cụ sẽ ghép những đoạn hay nhất của bạn bằng các chuyển cảnh gần như vô hình, giúp mọi video demo sản phẩm trông như được quay hoàn hảo và tiết kiệm hàng giờ chỉnh sửa video.
Quảng cáo UGC phong cách creator kèm lồng tiếng
Tạo những mẫu quảng cáo cuốn hút như các bài đăng thật từ khách hàng. Viết câu mở đầu ấn tượng, thêm giọng đọc tự nhiên và nhanh chóng tạo các đoạn video dạng testimonial. Trình tạo quảng cáo bằng AI tích hợp và các công cụ AI giúp nội dung của bạn trông tự nhiên trên Bảng tin và Reels Instagram, thu hút lượt nhấp về trang sản phẩm.
Video đa ngôn ngữ dành cho các thương hiệu toàn cầu
Tiếp cận người mua sắm ở mọi thị trường mà không cần dựng lại bất kỳ video nào. Tạo lời thuyết minh tự nhiên bằng hơn 175 ngôn ngữ, sau đó bản địa hóa các đoạn video đã hoàn thiện với tính năng đồng bộ khẩu hình chính xác bằng trình dịch video. Chỉ từ một video sản phẩm, bạn có ngay nội dung sẵn sàng lên gian hàng cho mọi khu vực, tất cả trên một nền tảng.
Trình chỉnh sửa tất cả trong một ngay trên trình duyệt của bạn
Kiểm thử nhiều mẫu quảng cáo hơn mà không làm đội ngân sách. Tùy chỉnh video của bạn, thay đổi kích thước cho mọi tỷ lệ, hoặc đổi phần mở đầu, sau đó tạo nhiều phiên bản khác nhau chỉ từ một dự án và tải chúng xuống. Trình chỉnh sửa video AI tất cả‑trong‑một chạy ngay trên trình duyệt, nên chỉnh sửa video thương mại điện tử không cần bất kỳ kinh nghiệm dựng phim nào.
Ý tưởng và trường hợp sử dụng video thương mại điện tử
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
How an ecommerce video maker works
Tạo một video thương mại điện tử chỉ với bốn bước đơn giản, đưa bạn từ ý tưởng sản phẩm đến một đoạn clip hoàn chỉnh, sẵn sàng xuất bản.
Chọn mẫu, tỷ lệ khung hình và phong cách phù hợp với cửa hàng của bạn, sau đó chọn loại video sản phẩm bạn muốn.
Paste your product details or description. The system splits it into scenes and sets natural pacing.
Thêm phụ đề, phông nền, nhạc, thương hiệu hoặc giọng nói, rồi chỉnh lại thời lượng để thông điệp được truyền tải trọn vẹn.
Kết xuất video hoàn chỉnh, sau đó xuất ra đúng định dạng phù hợp cho cửa hàng và các kênh mạng xã hội của bạn.
Trình tạo video thương mại điện tử là một nền tảng AI giúp biến thông tin sản phẩm thành video mà không cần quay phim. Chỉ cần chọn phong cách, dán nội dung văn bản, là bạn có thể tạo video sản phẩm trong vài phút. Quy trình từ kịch bản đến video giúp bạn có mọi thứ cần thiết ở cùng một nơi.
Yes. Use AI to produce creator-style clips with natural delivery that match the casual tone shoppers expect. Marketers rely on these AI tools to create engaging videos with the AI social media ad tools, test Instagram variations, and scale the clips that win clicks and lift engagement.
Chắc chắn rồi. Bạn không cần kỹ năng quay phim hay chỉnh sửa. Hãy tạo video không lộ mặt cho cửa hàng của bạn bằng người dẫn và văn bản, ngay trên trình duyệt hoặc ứng dụng di động. Đăng video trực tuyến lên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào mà không cần quay chụp.
Tải lên hình ảnh sản phẩm, chọn một kịch bản hoặc lời nhắc chuyển động, và công cụ chuyển đổi ảnh thành video sẽ tự động thêm hiệu ứng chuyển động với các góc lia và thu phóng điện ảnh. Những ảnh chụp catalog tĩnh sẽ được biến thành video trau chuốt mà bạn có thể dễ dàng dùng để giới thiệu trên Amazon, quảng cáo phong cách sống và các trang giới thiệu sản phẩm.
Có. Bạn có thể tùy chỉnh video, thay đổi kích thước sang bất kỳ tỷ lệ nào và tải xuống các tệp chất lượng cao cho mọi kênh. Kết hợp điều này với AI Voice Cloning để giữ giọng thương hiệu nhất quán, cập nhật bất kỳ phiên bản nào với những chỉnh sửa cuối cùng và tiết kiệm thời gian cho việc thử nghiệm cũng như chỉnh sửa video.
Có. Hãy chọn các mẫu chuyên nghiệp được thiết kế riêng cho thương mại điện tử và chỉnh sửa chúng trong trình chỉnh sửa video trực tuyến trực quan hoặc công cụ tạo video Instagram này. Thêm phụ đề hoặc lớp chữ chỉ với một cú nhấp chuột, chèn đồ họa và tạo ra những video ấn tượng với diện mạo chuyên nghiệp.
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