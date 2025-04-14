Ghi âm 15 giây giọng nói và nền tảng sẽ tạo ra một giọng nói khớp với tông, tốc độ và chất giọng của bạn. Avatar biết nói của bạn sau đó sẽ đọc bất kỳ kịch bản nào bằng chính giọng đó, giúp cách truyền tải nhất quán trên hàng chục video mà bạn không cần thu thêm bất kỳ câu thoại mới nào.