Avatar AI Biết Nói: Biến Bất Kỳ Bức Ảnh Nào Thành Nhân Vật Đọc Kịch Bản Của Bạn

Biến bất kỳ bức ảnh, kịch bản hoặc đoạn clip ngắn nào thành video biết nói. Tạo video avatar AI chuyên nghiệp chỉ trong vài phút mà không cần máy quay, phần mềm chỉnh sửa hay thu âm lại, phù hợp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, quảng cáo và đa ngôn ngữ.

AI talking avatar generated from a single portrait photo, speaking on screen with synced lips in a rounded video card.
147.844.766Video đã tạo
122.977.128Avatar đã tạo
20.453.408Video đã dịch
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Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.
Biểu tượng ô tô màu trắng cách điệu trên nền xanh dương.Tính năng chính

Các tính năng của Trình tạo Avatar AI Biết Nói

Biến mọi bức ảnh thành một avatar biết nói

Tải lên một ảnh chân dung rõ nét và hệ thống sẽ tự động làm sống động khuôn mặt để truyền tải kịch bản của bạn với biểu cảm tự nhiên và chuyển động đầu chân thực. Cùng một quy trình image to video xử lý được ảnh selfie, linh vật thương hiệu, chân dung lịch sử và nhân vật tạo bởi AI, biến mọi bức ảnh tĩnh thành một người dẫn chương trình trên màn hình đầy thuyết phục.

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A single reference portrait photo animating into a talking avatar with natural expressions inside a HeyGen video card.

Nhập kịch bản, nghe hơn 300 giọng nói AI

Dán văn bản và khám phá hơn 300 giọng nói AI với nhiều chất giọng, độ tuổi và phong cách thể hiện khác nhau. Công cụ chuyển văn bản thành giọng nói sẽ thuyết minh kịch bản avatar nói của bạn với nhịp điệu và nhấn nhá tự nhiên, khiến phần lồng tiếng nghe như được thu âm thực tế chứ không phải tạo tự động, mà không cần thuê diễn viên lồng tiếng hay đặt lịch phòng thu.

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A script text box beside a scrollable AI voice list of 300+ voices with a waveform preview in the HeyGen editor.

Đồng bộ khẩu hình chính xác từng khung hình ở mọi ngôn ngữ

Mô hình căn chỉnh từng âm vị với hình dạng miệng, chuyển động hàm và các vi biểu cảm, từng khung hình một. Được xây dựng trên cùng động cơ đồng bộ hóa khẩu hình bằng AI dùng để lồng tiếng cho toàn bộ video, nó giữ cho lời nói trông tự nhiên trong các cảnh cận và duy trì độ chính xác trên hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ.

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A close-up avatar face with phoneme-to-mouth-shape overlays and a language selector showing 175+ languages.

Nhân bản giọng nói của bạn từ một đoạn mẫu ngắn

Ghi âm 15 giây giọng nói và nền tảng sẽ tạo ra một giọng nói khớp với tông, tốc độ và chất giọng của bạn. Avatar biết nói của bạn sau đó sẽ đọc bất kỳ kịch bản nào bằng chính giọng đó, giúp cách truyền tải nhất quán trên hàng chục video mà bạn không cần thu thêm bất kỳ câu thoại mới nào.

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A 15-second voice recording panel building a cloned voice profile, linked to a talking avatar video card.

Tạo bản sao kỹ thuật số với Avatar V

Avatar V tạo một bản sao kỹ thuật số bền vững của bạn chỉ từ một đoạn video 15 giây, giữ nguyên diện mạo của bạn trong các cảnh quay toàn cảnh, trung cảnh và cận cảnh mà không bị lệch. Thay đổi trang phục, bối cảnh hoặc góc máy chỉ bằng một câu mô tả tiếng Anh đơn giản, mà không cần bước trước ống kính thêm lần nào.

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A digital twin avatar shown in wide, medium, and close-up shots with an outfit and background prompt panel.
Biểu tượng hộp quà màu xanh lá.Trường hợp sử dụng

Các trường hợp sử dụng cho trình tạo avatar AI biết nói

Một đoạn clip avatar biết nói trong nguồn cấp dữ liệu dọc trên TikTok, Reels và Shorts với một người dẫn chương trình nhất quán.

Nội dung mạng xã hội không cần quay phim

Việc lên hình mỗi ngày khiến các nhà sáng tạo kiệt sức. Hãy tạo các clip avatar biết nói cho TikTok, Reels và Shorts chỉ từ một đoạn kịch bản, giữ một hình ảnh nhất quán trên màn hình và đăng nội dung hình ảnh mới mỗi ngày mà không cần tự mình quay bất kỳ lần nào.

Nhiều biến thể quảng cáo phong cách UGC với người dẫn chương trình là AI dạng talking head cầm một sản phẩm chung không có thương hiệu.

Quảng cáo phong cách UGC và giới thiệu sản phẩm

Việc đặt lịch với người sáng tạo cho từng brief quảng cáo khiến quá trình thử nghiệm kéo dài hàng tuần. Hãy tạo ngay một người dẫn chương trình AI dạng talking head, thay đổi kịch bản và hook cho từng biến thể, và A/B test hàng chục góc độ quảng cáo chỉ trong một buổi chiều.

Một mô-đun eLearning với giảng viên dạng avatar đứng cạnh slide khóa học và thanh theo dõi tiến độ.

Training and eLearning Modules

Reshooting lessons after every product update wastes budget. Give each onboarding and L&D course a consistent avatar instructor, edit the script when content changes, and regenerate the module in minutes instead of rebooking a studio.

A faceless YouTube setup with an AI talking avatar presenter fronting a video thumbnail and play bar.

Kênh YouTube không lộ mặt với avatar biết nói

Nhiều chủ kênh không bao giờ muốn lộ mặt trên mạng. Một avatar biết nói sẽ xuất hiện trong video của bạn như một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, giúp các kênh không lộ mặt vẫn nhận được lợi ích về giữ chân người xem như có người dẫn thật mà không cần tiết lộ danh tính của bất kỳ ai.

Một video tiếp cận bán hàng được cá nhân hóa từ người đại diện video AI, chào khách hàng tiềm năng bằng tên của họ trong email.

Video Tiếp Cận Bán Hàng Cá Nhân Hóa

Generic text emails get ignored. Send each prospect a short video message from your video spokesperson that greets them by name and pitches their specific use case, produced in batches rather than one by one.

Một video avatar biết nói được bản địa hóa sang nhiều ngôn ngữ khác nhau với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác và các biểu tượng cờ quốc gia tương ứng.

Một kịch bản, hơn 175 phiên bản ngôn ngữ

Việc bản địa hóa video thường đồng nghĩa với việc phải thuê diễn viên mới cho từng thị trường. Hãy dịch video avatar trò chuyện của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác và giọng nói được nhân bản, giúp bạn xuất bản hàng loạt video bản địa hóa ngay trong cùng một ngày.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.Cách hoạt động

How AI talking avatar works

Tạo video avatar biết nói đầu tiên của bạn chỉ với bốn bước, từ chọn gương mặt đến tải xuống file MP4 sẵn sàng chia sẻ chỉ trong vài phút.

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Step 1: Pick your avatar

Chọn từ hơn 1.000 avatar có sẵn, tải lên một ảnh tham chiếu hoặc tạo bản sao kỹ thuật số từ một đoạn video ngắn.

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Bước 2: Thêm kịch bản của bạn

Type or paste your text, or upload an audio file. Choose an AI voice or use your cloned one.

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Bước 3: Hướng dẫn cách thể hiện

Chọn giọng điệu, cử chỉ, phông nền và phụ đề. Xem trước cảnh trước khi xuất video.

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Step 4: Generate and share

Render ở độ phân giải HD hoặc 4K, lưu file MP4 vào không gian làm việc của bạn, hoặc xuất thẳng lên các kênh mạng xã hội.

Câu hỏi thường gặp về avatar AI biết nói (FAQs)

AI talking avatar là gì và nó hoạt động như thế nào?

A talking avatar is a digital face, from a photo, stock library, or your own recording, that speaks a script with synced lips and expressions. AI maps each sound in the audio to matching mouth shapes and facial motion, then renders the finished video.

Làm thế nào để tôi tạo một avatar AI biết nói từ một bức ảnh?

Tải lên một bức ảnh chân dung rõ nét chụp chính diện, nhập kịch bản của bạn và chọn giọng đọc. AI sẽ làm khuôn mặt cử động khớp với âm thanh và xuất ra một video có thể tải xuống. Ảnh selfie, minh họa và chân dung tạo bằng AI đều có thể dùng làm ảnh nguồn, nên bạn không cần ảnh chụp trong studio.

Có ứng dụng hoặc trang web tạo avatar AI biết nói miễn phí nào không?

Có. Trình tạo avatar biết nói miễn phí của HeyGen cho phép bạn tạo video với các avatar có sẵn và giọng nói AI hoàn toàn miễn phí, không cần thẻ tín dụng. Các gói trả phí cung cấp video dài hơn, avatar tùy chỉnh và chất lượng xuất video cao hơn khi bạn cần.

Liệu avatar biết nói của tôi có trông giả tạo hoặc gây cảm giác “lạ lùng” khó chịu không?

Mức độ chân thực phụ thuộc vào mô hình. Avatar V của HeyGen giữ một danh tính thống nhất xuyên suốt các cảnh quay với khả năng đồng bộ khẩu hình ở cấp độ âm vị, và được xếp hạng #1 về avatar AI chân thực nhất trên G2, nên video xuất ra trông như cảnh quay thực tế chứ không phải hoạt hình, ngay cả với các video dài.

Why is HeyGen the best AI talking avatar generator?

Trong khi một trình tạo avatar AI cơ bản chỉ dừng lại ở việc tạo chuyển động cho một khuôn mặt trên mỗi clip, HeyGen hoạt động như một trình tạo video AI hoàn chỉnh, bổ sung cảnh quay, phụ đề, dịch sang hơn 175 ngôn ngữ, xuất 4K và API, giúp quy trình không bị gián đoạn khi sản xuất mở rộng quy mô.

How much does it cost to make talking avatar videos?

Bạn có thể bắt đầu miễn phí. Các gói Creator có giá từ 24 đến 29 đô mỗi tháng cho nhu cầu sản xuất thông thường, và API tính phí đầu ra Avatar V ở mức 0,05 đô mỗi giây cho nhà phát triển. Các gói doanh nghiệp tùy chỉnh dành cho những đội ngũ xuất bản video avatar với số lượng lớn trên nhiều thị trường.

Một avatar biết nói có thể thay thế việc tự quay video chính mình không?

For most content, yes. Educator Anton Voroniuk runs his channels with a HeyGen avatar, saving 15.5 hours per week, cutting production costs 40x, and reaching more than 1M students without filming a single lesson himself.

Tôi có thể làm cho nhân vật hoạt hình, linh vật hoặc thú cưng biết nói không?

Có. Photo-based Avatar IV xử lý được cả khuôn mặt phi nhân vật, vì vậy các nhân vật minh họa, linh vật thương hiệu và động vật đều có thể truyền tải kịch bản với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác và cá tính riêng. Người sáng tạo thường dùng nó cho các video thú cưng biết nói, video quảng bá linh vật và video giải thích dạng hoạt hình.

Một avatar nói chuyện của HeyGen có thể nói được bao nhiêu ngôn ngữ?

Hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ. Tạo bản gốc bằng một ngôn ngữ, sau đó sử dụng AI Video Translator để tạo các phiên bản bản địa hóa với khớp khẩu hình và giọng nói đã được nhân bản của bạn, để chỉ một kịch bản có thể phục vụ mọi thị trường bạn kinh doanh.

Tôi có thể dùng avatar biết nói cho phát trực tiếp hoặc trò chuyện thời gian thực không?

Có. LiveAvatar vận hành avatar của bạn theo thời gian thực, cho phép trò chuyện trực tiếp trong các trợ lý thoại, hội thảo trên web và tiện ích hỗ trợ. Các video avatar nói được dựng sẵn cũng hoạt động tốt làm phần mở đầu cho livestream, các phân đoạn kiểu VTuber và các buổi công chiếu theo lịch.

Khám phá thêm các công cụ được hỗ trợ bởi AI

Biến bất kỳ bức ảnh nào thành sống động với giọng nói và chuyển động siêu chân thực bằng Avatar IV.

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Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến bất kỳ bức ảnh hoặc đoạn kịch bản nào thành video avatar AI biết nói với khả năng đồng bộ khẩu hình bằng AI.

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