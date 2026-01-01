Ứng dụng tạo hình ảnh AI cho việc tạo video
Tạo các tài sản hình ảnh tùy chỉnh cho dự án video của bạn bằng trình tạo hình ảnh AI tích hợp sẵn của HeyGen. Mô tả hình ảnh bạn cần và tạo phông nền, ảnh sản phẩm, minh họa bối cảnh và hình ảnh thương hiệu chỉ trong vài giây. Mỗi hình ảnh được đưa trực tiếp vào quy trình tạo video của HeyGen, giúp bạn đi từ prompt đến video hoàn chỉnh mà không cần chuyển đổi công cụ hay tải tệp lên.
Các tính năng của Trình tạo Ảnh AI
Tạo hình ảnh từ văn bản cho các cảnh video
Mô tả bất kỳ hình ảnh nào bạn cần và tạo ra nó ngay lập tức. Trình tạo hình ảnh AI của HeyGen chuyển các đoạn mô tả bằng văn bản thành hình ảnh chất lượng cao được tối ưu cho video, bao gồm bối cảnh, ảnh sản phẩm, phông nền trừu tượng và các cảnh minh họa. Khác với các công cụ tạo ảnh độc lập, mọi hình ảnh xuất ra đều được căn chỉnh kích thước, định dạng sẵn và sẵn sàng chèn thẳng vào timeline video của bạn. Kết hợp hình ảnh được tạo với phần thuyết minh từ một trình tạo giọng nói AI và các hiệu ứng chuyển cảnh để xây dựng trọn vẹn video mà không cần tìm ảnh stock hay thuê nhà thiết kế.
Phông nền và Môi trường Tùy chỉnh
Tạo phông nền theo từng địa điểm hoặc theo nhận diện thương hiệu mà không cần thư viện ảnh. Hãy mô tả một phòng họp, quang cảnh thành phố, bối cảnh studio hoặc không gian bán lẻ và tạo ra một phông nền tùy chỉnh phù hợp với tông màu video của bạn. Sử dụng các phông nền này phía sau người dẫn trong dự án text to video, hoặc lồng chúng vào các video giải thích nhiều cảnh và nội dung product demo video. Mỗi phông nền được tạo ra đều giữ ánh sáng và phong cách nhất quán giữa các khung hình, giúp video của bạn có vẻ ngoài đồng bộ, chuyên nghiệp mà không cần hậu kỳ ghép lớp.
Tạo ảnh sản phẩm và nội dung hình ảnh
Tạo hình ảnh sản phẩm chuyên nghiệp chỉ từ phần mô tả. Tạo hero shot, bối cảnh sử dụng trong đời sống và các khung cảnh phù hợp có sản phẩm hoặc ý tưởng của bạn mà không cần sắp xếp buổi chụp hình thực tế. Những hình ảnh này tích hợp với khả năng AI product placement của HeyGen, cho phép bạn xây dựng trọn bộ chiến dịch product video kết hợp hình ảnh được tạo, lời thuyết minh và người dẫn xuất hiện trên màn hình trong một quy trình làm việc duy nhất. Mở rộng quy mô từ một hình ảnh đến hàng trăm hình ảnh trên nhiều chiến dịch và kênh khác nhau.
Tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc với video
Mỗi hình ảnh được tạo trong HeyGen sẽ ngay lập tức có sẵn trong trình chỉnh sửa video của bạn. Không cần xuất file, tải lại hay chuyển đổi định dạng. Chỉ cần chọn hình ảnh đã tạo, gán nó cho một cảnh và tiếp tục xây dựng video của bạn cùng với AI lip Sync, lồng tiếng và phụ đề. Sự tích hợp chặt chẽ này giúp tài sản hình ảnh và quá trình sản xuất video của bạn dùng chung một timeline, giữ cho việc thử nghiệm sáng tạo luôn nhanh chóng. Các nhóm sản xuất nội dung marketing videos hoặc training video có thể tạo và đặt hình ảnh minh họa mà không cần rời khỏi trình chỉnh sửa.
Tạo Hình Ảnh Hàng Loạt Cho Các Chiến Dịch Có Thể Mở Rộng
Tạo nhiều biến thể hình ảnh từ một prompt duy nhất để hỗ trợ thử nghiệm A/B, chiến dịch theo khu vực hoặc xuất bản đa nền tảng. Sản xuất hàng loạt phông nền theo mùa, ảnh sản phẩm bản địa hóa hoặc các cảnh theo chủ đề, sau đó ghép từng biến thể với phần thuyết minh đã được dịch bằng trình dịch video để tạo ra các nội dung video bản địa hóa. Quy trình này biến một bản đề bài sáng tạo thành hàng chục biến thể video độc đáo, mỗi video có hình ảnh tùy chỉnh và âm thanh đa ngôn ngữ, tất cả đều được tạo ngay trong cùng một trình chỉnh sửa mà bạn dùng cho các dự án trình tạo video AI của mình.
Trường hợp sử dụng
Hình ảnh cho chiến dịch marketing
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
Trình diễn sản phẩm thương mại điện tử
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Tài liệu đào tạo và hướng dẫn hội nhập
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Nội dung mạng xã hội ở quy mô lớn
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
Tiếp cận bán hàng và thuyết trình
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
Truyền thông nội bộ và cập nhật
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Cách hoạt động
Tạo hình ảnh tùy chỉnh và sử dụng chúng trong video của bạn chỉ với bốn bước, từ lời nhắc đến nội dung đã xuất bản.
Mở Trình tạo Hình ảnh
Đi tới ứng dụng Generate Images trong HeyGen. Truy cập trực tiếp từ trình chỉnh sửa video hoặc từ menu ứng dụng để bắt đầu tạo nội dung hình ảnh cho dự án của bạn.
Mô tả hình ảnh của bạn
Viết một đoạn mô tả bằng văn bản về hình ảnh bạn cần. Hãy nêu rõ phong cách, bối cảnh, màu sắc và bố cục để hướng dẫn AI tạo ra kết quả chính xác mà video của bạn yêu cầu.
Tạo và chọn
Xem lại các hình ảnh đã tạo và chọn kết quả tốt nhất. Nếu cần, hãy tạo lại với prompt đã điều chỉnh cho đến khi hình ảnh phù hợp với ý tưởng sáng tạo của bạn.
Thêm vào dự án video của bạn
Chèn trực tiếp hình ảnh đã chọn vào timeline video của bạn làm phông nền, hình ảnh cho cảnh quay hoặc lớp phủ. Tiếp tục chỉnh sửa song song với lời thuyết minh, phụ đề và hiệu ứng chuyển cảnh.
Câu hỏi thường gặp
Trình tạo hình ảnh AI cho video là gì và nó hoạt động như thế nào trong HeyGen?
Trình tạo hình ảnh AI cho video là công cụ tạo hình ảnh tùy chỉnh từ mô tả bằng văn bản, được thiết kế để sử dụng trực tiếp trong quy trình sản xuất video. Trong HeyGen, bạn chỉ cần nhập một đoạn mô tả về hình ảnh mình cần, AI sẽ tạo ra hình đó và kết quả sẽ lập tức xuất hiện trong trình chỉnh sửa video của bạn. Bạn không cần tải tệp xuống hay tải lên lại. Công cụ này được xây dựng chuyên biệt để tạo phông nền, hình ảnh cho bối cảnh và ảnh sản phẩm nhằm bổ trợ cho nội dung video của bạn.
Hình ảnh do AI tạo ra có đủ chuyên nghiệp cho nội dung video thương hiệu không?
Có. Trình tạo hình ảnh AI tạo ra hình ảnh độ phân giải cao, phù hợp cho video HD và 4K. Bạn có toàn quyền kiểm soát phong cách, bố cục và màu sắc thông qua đoạn mô tả văn bản, giúp kết quả đầu ra luôn phù hợp với tiêu chuẩn thương hiệu của bạn. Các đội ngũ tại những công ty như PepsiCo và Samsung sử dụng quy trình sản xuất của HeyGen cho nội dung thương hiệu, và các hình ảnh được tạo ra luôn duy trì cùng mức chất lượng như các video khác trên nền tảng.
Tôi có thể tạo ảnh sản phẩm mà không cần buổi chụp hình thực tế không?
Bạn có thể mô tả sản phẩm của mình, bối cảnh sử dụng và phong cách hình ảnh mong muốn, sau đó AI sẽ tạo ra hình ảnh sản phẩm phù hợp với ngữ cảnh. Những hình ảnh này hoạt động rất hiệu quả cho các chiến dịch quảng cáo video AI, trưng bày thương mại điện tử và nội dung AI cho mạng xã hội khi bạn cần nhiều góc chụp hoặc bối cảnh khác nhau mà không phải sắp xếp một buổi chụp trong studio.
Trình tạo hình ảnh kết nối với các công cụ tạo video của HeyGen như thế nào?
Hình ảnh được tạo ra nằm ngay trong cùng trình chỉnh sửa nơi bạn xây dựng video. Sau khi tạo hình, bạn gán nó cho một cảnh làm hình nền hoặc yếu tố trực quan, rồi thêm phần lời thoại, trình tạo phụ đề đầu ra và cảnh quay người dẫn. Điều này có nghĩa là toàn bộ video của bạn, từ hình ảnh đến lời thuyết minh, đều được sản xuất trên một nền tảng duy nhất mà không cần chuyển qua lại giữa các công cụ tạo ảnh và video riêng biệt.
Tôi có thể tạo nhiều phiên bản hình ảnh khác nhau để làm A/B testing cho nhiều chiến dịch không?
Có. Hãy chạy cùng một prompt với một vài điều chỉnh nhỏ để tạo ra nhiều phương án hình ảnh khác nhau, sau đó ghép từng phương án với các kịch bản khác nhau hoặc lời thuyết minh đã dịch để tạo các phiên bản chiến dịch riêng biệt. Cách làm này hỗ trợ thử nghiệm nhanh image to video trên nhiều nhóm đối tượng, khu vực và nền tảng mà không làm tăng thời gian sản xuất.
Trình tạo hình ảnh của HeyGen khác gì so với các công cụ độc lập như Midjourney hoặc DALL-E?
Các trình tạo hình ảnh độc lập tạo ra ảnh mà bạn phải tải xuống, chỉnh kích thước và nhập vào một trình chỉnh sửa video riêng. Trình tạo hình ảnh AI của HeyGen tạo trực tiếp hình ảnh ngay trong quy trình làm video, nên ảnh được đưa thẳng vào timeline cùng với avatar, lồng tiếng và hiệu ứng chuyển cảnh. Kết quả là vòng đời sản xuất nhanh hơn và ít phải chuyển giao giữa các công cụ hơn, điều này rất quan trọng khi bạn tạo nội dung video ở quy mô lớn.
Trình tạo hình ảnh AI có được bao gồm trong gói miễn phí của HeyGen không?
HeyGen cung cấp gói miễn phí không cần thẻ tín dụng, cho phép bạn sử dụng các tính năng cốt lõi của nền tảng, bao gồm tạo hình ảnh. Bạn có thể khám phá công cụ, tạo hình ảnh và dựng video để đánh giá quy trình làm việc. Các gói trả phí, bắt đầu từ $24 mỗi tháng, mở khóa chất lượng xuất cao hơn, thêm lượt tạo nội dung và quyền truy cập vào đầy đủ bộ công cụ tạo video.
Những loại hình ảnh nào phù hợp nhất để tạo video bằng công cụ này?
Trình tạo này đặc biệt mạnh ở phần phông nền, bối cảnh môi trường, bối cảnh sản phẩm, các chất liệu trừu tượng và ý tưởng minh họa. Đây là những khối xây dựng hình ảnh được sử dụng nhiều nhất trong sản xuất video. Với nội dung dạng người dẫn nói trước máy quay, hãy kết hợp phông nền được tạo với HeyGen's AI face swap hoặc cảnh quay người dẫn thật. Với video giải thích, hãy tạo lần lượt các cảnh minh họa từng bước và sắp xếp chúng cùng phần thuyết minh bằng quy trình AI video explainer.
Tôi có thể sử dụng hình ảnh tạo bằng AI trong các video sẽ được dịch sang những ngôn ngữ khác không?
Có. Vì hình ảnh được tạo ra là một tài sản trực quan độc lập với ngôn ngữ, nên nó hoạt động trên mọi phiên bản bản địa hóa của video của bạn. Hãy tạo một bộ hình ảnh cho cảnh quay, sau đó sử dụng lồng tiếng bằng AI để tạo phần thuyết minh bằng hơn 175 ngôn ngữ khác nhau mà vẫn giữ nguyên hình ảnh. Điều này giúp các chiến dịch toàn cầu hiệu quả hơn vì hình ảnh chỉ cần được tạo một lần.
Tôi có thể chuyển từ một đoạn văn bản mô tả sang một video hoàn chỉnh sử dụng hình ảnh được tạo ra nhanh như thế nào?
Hầu hết người dùng tạo được một hình ảnh trong chưa đến một phút và hoàn thành một video đầy đủ với lời thuyết minh, phụ đề và chuyển cảnh trong chưa đến mười phút. Tốc độ đến từ việc giữ mọi thứ trong cùng một trình chỉnh sửa. Không có chi phí quản lý tệp, không cần chuyển đổi định dạng và không phải chuyển qua lại giữa các ứng dụng. Các nhóm sản xuất nội dung trình tạo clip hoặc video mạng xã hội hằng ngày có thể duy trì nhịp độ xuất bản ổn định mà không gặp nút thắt cổ chai.
