Ứng dụng AI cho mọi quy trình làm việc với video
HeyGen Apps mang đến cho bạn quyền truy cập tức thì vào các công cụ video AI chuyên biệt. Tạo clip từ văn bản, nâng cấp lên 4K, tạo quảng cáo UGC, hoán đổi khuôn mặt, trích xuất những khoảnh khắc nổi bật và nhiều hơn nữa. Mỗi ứng dụng chạy trực tiếp trên trình duyệt của bạn mà không cần cài đặt phần mềm.
Quảng cáo sản phẩm
Tạo video quảng cáo đặt sản phẩm chỉ từ một bức ảnh. Cảnh quay chân thực do AI tạo ra, không cần studio.
Trình tạo video UGC
Tạo quảng cáo video phong cách UGC chân thực với hơn 1.100 avatar creator. Mở rộng sản xuất nội dung quảng cáo mà không cần thuê influencer.
From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:
Câu hỏi thường gặp
HeyGen Apps là gì?
HeyGen Apps là các công cụ video AI chuyên biệt chạy trực tiếp trên trình duyệt của bạn. Mỗi ứng dụng xử lý một tác vụ cụ thể như nâng cấp video lên 4K, tạo quảng cáo UGC, tạo clip video AI hoặc trích xuất những đoạn nổi bật từ các bản ghi hình dài. Không cần cài đặt phần mềm hay có kinh nghiệm chỉnh sửa.
Các ứng dụng HeyGen có được sử dụng miễn phí không?
HeyGen cung cấp gói miễn phí không cần thẻ tín dụng, cho phép bạn dùng thử các ứng dụng và tạo video. Các gói trả phí từ 24 USD mỗi tháng sẽ mở khóa thêm nhiều tính năng, cho phép video dài hơn, nhân bản giọng nói và xuất video với độ phân giải cao hơn.
Tôi có cần kinh nghiệm chỉnh sửa video không?
Không. Mỗi ứng dụng đều được thiết kế xoay quanh các thao tác rất đơn giản như nhập văn bản, tải ảnh lên hoặc tải tệp lên. AI sẽ tự động xử lý toàn bộ quá trình sản xuất, dựng và định dạng. Hầu hết người dùng đều tạo ra được kết quả chuyên nghiệp ngay từ lần thử đầu tiên.
Tôi có thể sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc không?
Có. Tất cả Ứng dụng HeyGen đều hoạt động trên cùng một nền tảng. Bạn có thể tạo một đoạn video, nâng cấp lên 4K, thêm cá nhân hóa bằng face swap, dịch sang hơn 175 ngôn ngữ và trích xuất các đoạn nổi bật cho mạng xã hội, tất cả mà không cần rời khỏi HeyGen.
Các ứng dụng hỗ trợ những định dạng và độ phân giải nào?
Hầu hết các ứng dụng xuất video ở định dạng MP4 với độ phân giải HD hoặc 4K. Bạn có thể chọn tỷ lệ khung hình được tối ưu cho YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn và các nền tảng khác. Một số ứng dụng như AI Video Upscaler hỗ trợ các định dạng đầu vào bao gồm MP4, MOV và WEBM.
Các ứng dụng HeyGen so với các công cụ video độc lập như thế nào?
Các công cụ độc lập thường yêu cầu tải phần mềm về, làm quen với từng giao diện riêng lẻ và tự tay chuyển file giữa các ứng dụng. HeyGen Apps được tích hợp trong một nền tảng duy nhất, vì vậy mọi clip đã tạo, cảnh quay đã nâng cấp, video đã dịch và highlight đều nằm trong cùng một không gian làm việc.
Tôi có thể dịch các video được tạo bằng HeyGen Apps không?
Có. Bất kỳ video nào được tạo bằng HeyGen Apps đều có thể được dịch sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói tự nhiên và đồng bộ khẩu hình chính xác. Điều này áp dụng cho các clip do AI tạo, quảng cáo UGC, video podcast và mọi nội dung khác được tạo trên nền tảng.
Tôi có thể tạo video nhanh như thế nào?
Hầu hết các ứng dụng đều tạo ra video hoàn chỉnh trong vòng chưa đến năm phút. Việc tạo video từ văn bản, trích xuất highlight, hoán đổi khuôn mặt và tạo video hàng loạt đều được xử lý trong vài phút, thay vì mất hàng giờ hoặc hàng ngày như quy trình sản xuất video truyền thống.
