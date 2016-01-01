Trình Tạo Quảng Cáo Video AI

Tạo quảng cáo video hiệu suất cao với trí tuệ nhân tạo. Công cụ Tạo Quảng Cáo Video AI của HeyGen biến dữ liệu sản phẩm, bản sao quảng cáo hoặc kịch bản thành video sẵn sàng xuất bản chỉ trong vài phút. Không cần máy quay, diễn viên hay kỹ năng chỉnh sửa. Chỉ cần quảng cáo video nhanh chóng, hiệu quả mang lại kết quả.

  • Tạo quảng cáo video đầy đủ từ văn bản hoặc hình ảnh
  • Tạo 50-100 phiên bản quảng cáo cho việc thử nghiệm A/B
  • Xuất khẩu cho TikTok, Meta, YouTube và nhiều hơn nữa
Làm thế nào để tạo quảng cáo video AI với HeyGen?

HeyGen tự động xây dựng quảng cáo video của bạn, từ bản sao đến video hoàn chỉnh. Bạn có thể chuyển từ ý tưởng sang chiến dịch trực tiếp chỉ trong vài phút.

Bước 1

Thêm Sản Phẩm hoặc Kịch bản của Bạn

Tải lên hình ảnh/video sản phẩm, mô tả ngắn gọn hoặc bản sao quảng cáo. AI sẽ tìm ra các điểm chính, tông giọng và ý định của đối tượng mục tiêu.

Bước 2

Hãy để AI xây dựng quảng cáo

HeyGen tạo ra một kịch bản quảng cáo đầy đủ với hình ảnh, phụ đề và âm thanh nền. Nó sử dụng các cấu trúc quảng cáo đã được chứng minh và duy trì nhịp độ tối ưu để thu hút sự chú ý.

Bước 3

Tùy chỉnh phong cách

Chọn định dạng quảng cáo như UGC, phong cách sống, hoặc giải thích. Bạn có thể điều chỉnh hình đại diện, văn bản, giọng nói, hoặc màu sắc để phù hợp với thương hiệu của mình chỉ với vài cú nhấp chuột.

Bước 4

Tạo và Xuất

Video sẽ sẵn sàng trong vài phút. Bạn có thể xem trước, chỉnh sửa hoặc tạo các biến thể nhanh chóng, sau đó xuất ra định dạng sẵn sàng cho quảng cáo trên TikTok, Meta, YouTube hoặc Shopify.

trình tạo quảng cáo video

Những Tính Năng Mạnh Mẽ Tạo Nên Sự Khác Biệt Cho Công Cụ Tạo Quảng Cáo Video AI Của Chúng Tôi


Trình Tạo Video AI

AI Script Builder

Chuyển đổi những đầu vào ngắn gọn như URL sản phẩm hoặc vài dòng mô tả thành một kịch bản quảng cáo hoàn chỉnh. AI của HeyGen nhận diện các lợi ích chính của bạn và xây dựng một cấu trúc thu hút sự chú ý và thúc đẩy lượt nhấp.

Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản ngay lập tức hoặc tạo ra một vài biến thể nhanh để thử nghiệm các móc nối và kêu gọi hành động khác nhau.

một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn
Trình Tạo Video AI

Tạo hình ảnh và giọng nói bằng AI

HeyGen tự động tạo ra hình ảnh, lời thoại và hình đại diện.
Giọng nói nghe có vẻ thật, nhịp độ cảm thấy tự nhiên, và mỗi cảnh được sắp xếp thời gian để thu hút người xem mạnh mẽ.

Bạn có thể lựa chọn từ hơn 175 ngôn ngữ và phương ngôn hoặc sử dụng giọng nói nhân bản của riêng bạn để đảm bảo tính nhất quán.

một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn
Trình Tạo Video AI

Trình tạo Biến thể Quảng cáo

Tạo nhiều phiên bản quảng cáo từ một đầu vào. HeyGen có thể tạo ra nhiều sự kết hợp độc đáo của tiêu đề, hình ảnh và lời kêu gọi hành động.

Điều này giúp bạn thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo nhanh chóng và tìm ra điều gì phát huy hiệu quả nhất với khán giả của bạn.

một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn
Trình Tạo Video AI

Đầu ra Đa nền tảng

Each ad is automatically formatted for TikTok, YouTube, Meta, and more.
You can export in vertical, square, or landscape formats without worrying about resizing or cropping. Every file is ready to upload or share right away.

một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn
Trình Tạo Video AI

Sự nhất quán của thương hiệu

Tải lên logo, phông chữ và màu sắc của bạn một lần. HeyGen sẽ áp dụng chúng vào mọi video một cách tự động, giữ cho phong cách thương hiệu của bạn được nhất quán qua các chiến dịch.

Bạn cũng có thể lưu các mẫu tùy chỉnh để sử dụng lặp lại.

một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn

Các câu hỏi thường gặp về Trình tạo Quảng cáo Video AI

HeyGen sử dụng AI để tạo quảng cáo video như thế nào?

Đại lý video AI của HeyGen phân tích sản phẩm, khán giả và mục tiêu của bạn, sau đó viết kịch bản, thêm hình ảnh và tạo ra giọng nói cũng như chuyển động để tự động sản xuất một quảng cáo đầy đủ.

Tôi có thể tạo ra những loại quảng cáo video nào với AI?

Bạn có thể tạo quảng cáo theo phong cách UGC, lối sống, giải thích sản phẩm, hoặc quảng cáo trình diễn sản phẩm. AI sẽ điều chỉnh mỗi định dạng để phù hợp với mục tiêu chiến dịch và nền tảng mục tiêu của bạn.

Tôi có thể tải lên dữ liệu sản phẩm hoặc danh mục của mình để nhận được một quảng cáo video được tạo ra bởi AI không?

Vâng. Bạn có thể nhập thông tin sản phẩm và HeyGen sẽ tự động tạo ra các video quảng cáo cho từng sản phẩm, kèm theo hình ảnh, bản sao, và lời thoại.

Mức độ tuỳ chỉnh của những quảng cáo video AI này là như thế nào?

HeyGen cho phép bạn thay đổi giọng nói, ngữ điệu, bố cục, phụ đề và thương hiệu một cách nhanh chóng để tạo ra các biến thể cá nhân hóa cho việc thử nghiệm hoặc nhắm mục tiêu.

Chi phí cho một quảng cáo video AI trên HeyGen là bao nhiêu?

HeyGen cung cấp dịch vụ quảng cáo video AI giá cả phải chăng chỉ từ khoảng 24 đô la mỗi tháng, với các hình đại diện chân thực, lồng tiếng đa ngôn ngữ và sản xuất nhanh chóng, làm cho nó trở thành một lựa chọn mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí so với sản xuất video truyền thống và các studio

HeyGen có thể xử lý việc thử nghiệm A/B ở quy mô lớn không?

Vâng. Công cụ tạo quảng cáo video AI tạo ra nhiều phiên bản của mỗi video với các lời mời hấp dẫn, kêu gọi hành động, hoặc ưu đãi khác nhau, cho phép dễ dàng thử nghiệm để tìm ra cái nào hiệu quả nhất.

Các quảng cáo video AI đã sẵn sàng để sử dụng trên các nền tảng lớn chưa?

Vâng. Các video được render theo định dạng cụ thể của từng nền tảng cho TikTok, Meta, YouTube và nhiều hơn nữa, được tối ưu hóa cho việc phát lại trên di động, vị trí đặt phụ đề và giới hạn thời lượng.

Tôi có thể sử dụng logo, phông chữ và màu sắc của thương hiệu mình trong quảng cáo video AI không?

Vâng. Tải bộ nhận diện thương hiệu của bạn lên một lần, và HeyGen sẽ tự động áp dụng logo, phông chữ, và màu sắc của bạn vào mỗi video để tạo nên một diện mạo thương hiệu nhất quán.

Mất bao lâu để tạo một quảng cáo video AI?

Hầu hết các quảng cáo được sản xuất trong vòng dưới năm phút. Quy trình này hoàn toàn tự động, cho phép các đội ngũ tạo ra hàng chục biến thể quảng cáo trong một phiên làm việc.

