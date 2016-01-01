Tạo quảng cáo video hiệu suất cao với trí tuệ nhân tạo. Công cụ Tạo Quảng Cáo Video AI của HeyGen biến dữ liệu sản phẩm, bản sao quảng cáo hoặc kịch bản thành video sẵn sàng xuất bản chỉ trong vài phút. Không cần máy quay, diễn viên hay kỹ năng chỉnh sửa. Chỉ cần quảng cáo video nhanh chóng, hiệu quả mang lại kết quả.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sống động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Làm thế nào để tạo quảng cáo video AI với HeyGen?
HeyGen tự động xây dựng quảng cáo video của bạn, từ bản sao đến video hoàn chỉnh. Bạn có thể chuyển từ ý tưởng sang chiến dịch trực tiếp chỉ trong vài phút.
Tải lên hình ảnh/video sản phẩm, mô tả ngắn gọn hoặc bản sao quảng cáo. AI sẽ tìm ra các điểm chính, tông giọng và ý định của đối tượng mục tiêu.
HeyGen tạo ra một kịch bản quảng cáo đầy đủ với hình ảnh, phụ đề và âm thanh nền. Nó sử dụng các cấu trúc quảng cáo đã được chứng minh và duy trì nhịp độ tối ưu để thu hút sự chú ý.
Chọn định dạng quảng cáo như UGC, phong cách sống, hoặc giải thích. Bạn có thể điều chỉnh hình đại diện, văn bản, giọng nói, hoặc màu sắc để phù hợp với thương hiệu của mình chỉ với vài cú nhấp chuột.
Video sẽ sẵn sàng trong vài phút. Bạn có thể xem trước, chỉnh sửa hoặc tạo các biến thể nhanh chóng, sau đó xuất ra định dạng sẵn sàng cho quảng cáo trên TikTok, Meta, YouTube hoặc Shopify.
Những Tính Năng Mạnh Mẽ Tạo Nên Sự Khác Biệt Cho Công Cụ Tạo Quảng Cáo Video AI Của Chúng Tôi
AI Script Builder
Chuyển đổi những đầu vào ngắn gọn như URL sản phẩm hoặc vài dòng mô tả thành một kịch bản quảng cáo hoàn chỉnh. AI của HeyGen nhận diện các lợi ích chính của bạn và xây dựng một cấu trúc thu hút sự chú ý và thúc đẩy lượt nhấp.
Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản ngay lập tức hoặc tạo ra một vài biến thể nhanh để thử nghiệm các móc nối và kêu gọi hành động khác nhau.
Tạo hình ảnh và giọng nói bằng AI
HeyGen tự động tạo ra hình ảnh, lời thoại và hình đại diện.
Giọng nói nghe có vẻ thật, nhịp độ cảm thấy tự nhiên, và mỗi cảnh được sắp xếp thời gian để thu hút người xem mạnh mẽ.
Bạn có thể lựa chọn từ hơn 175 ngôn ngữ và phương ngôn hoặc sử dụng giọng nói nhân bản của riêng bạn để đảm bảo tính nhất quán.
Trình tạo Biến thể Quảng cáo
Tạo nhiều phiên bản quảng cáo từ một đầu vào. HeyGen có thể tạo ra nhiều sự kết hợp độc đáo của tiêu đề, hình ảnh và lời kêu gọi hành động.
Điều này giúp bạn thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo nhanh chóng và tìm ra điều gì phát huy hiệu quả nhất với khán giả của bạn.
Đầu ra Đa nền tảng
Each ad is automatically formatted for TikTok, YouTube, Meta, and more.
You can export in vertical, square, or landscape formats without worrying about resizing or cropping. Every file is ready to upload or share right away.
Sự nhất quán của thương hiệu
Tải lên logo, phông chữ và màu sắc của bạn một lần. HeyGen sẽ áp dụng chúng vào mọi video một cách tự động, giữ cho phong cách thương hiệu của bạn được nhất quán qua các chiến dịch.
Bạn cũng có thể lưu các mẫu tùy chỉnh để sử dụng lặp lại.
Đại lý video AI của HeyGen phân tích sản phẩm, khán giả và mục tiêu của bạn, sau đó viết kịch bản, thêm hình ảnh và tạo ra giọng nói cũng như chuyển động để tự động sản xuất một quảng cáo đầy đủ.
Bạn có thể tạo quảng cáo theo phong cách UGC, lối sống, giải thích sản phẩm, hoặc quảng cáo trình diễn sản phẩm. AI sẽ điều chỉnh mỗi định dạng để phù hợp với mục tiêu chiến dịch và nền tảng mục tiêu của bạn.
Vâng. Bạn có thể nhập thông tin sản phẩm và HeyGen sẽ tự động tạo ra các video quảng cáo cho từng sản phẩm, kèm theo hình ảnh, bản sao, và lời thoại.
HeyGen cho phép bạn thay đổi giọng nói, ngữ điệu, bố cục, phụ đề và thương hiệu một cách nhanh chóng để tạo ra các biến thể cá nhân hóa cho việc thử nghiệm hoặc nhắm mục tiêu.
HeyGen cung cấp dịch vụ quảng cáo video AI giá cả phải chăng chỉ từ khoảng 24 đô la mỗi tháng, với các hình đại diện chân thực, lồng tiếng đa ngôn ngữ và sản xuất nhanh chóng, làm cho nó trở thành một lựa chọn mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí so với sản xuất video truyền thống và các studio
Vâng. Công cụ tạo quảng cáo video AI tạo ra nhiều phiên bản của mỗi video với các lời mời hấp dẫn, kêu gọi hành động, hoặc ưu đãi khác nhau, cho phép dễ dàng thử nghiệm để tìm ra cái nào hiệu quả nhất.
Vâng. Các video được render theo định dạng cụ thể của từng nền tảng cho TikTok, Meta, YouTube và nhiều hơn nữa, được tối ưu hóa cho việc phát lại trên di động, vị trí đặt phụ đề và giới hạn thời lượng.
Vâng. Tải bộ nhận diện thương hiệu của bạn lên một lần, và HeyGen sẽ tự động áp dụng logo, phông chữ, và màu sắc của bạn vào mỗi video để tạo nên một diện mạo thương hiệu nhất quán.
Hầu hết các quảng cáo được sản xuất trong vòng dưới năm phút. Quy trình này hoàn toàn tự động, cho phép các đội ngũ tạo ra hàng chục biến thể quảng cáo trong một phiên làm việc.
