HeyGen phân tích các trang sản phẩm, bản sao trang đích và thông tin đầu vào ngắn gọn để xây dựng kịch bản quảng cáo từ đầu đến cuối. Công cụ làm quảng cáo AI này trích xuất các lợi ích chính, hình ảnh và thông số kỹ thuật, sau đó soạn thảo các kịch bản ngắn, kết hợp với B-roll và sắp xếp các cảnh quay được tối ưu hóa cho việc chuyển đổi và thu hút sự chú ý. Quy trình làm quảng cáo từ liên kết này loại bỏ việc sắp xếp tài sản thủ công và tạo ra nhiều khái niệm biến thể sẵn sàng cho việc thử nghiệm.