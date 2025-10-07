Tạo quảng cáo video sẵn sàng hiệu suất từ kịch bản, liên kết sản phẩm, hoặc tóm tắt sử dụng trình tạo quảng cáo ai của HeyGen. Dán bản sao của bạn, chọn một phong cách và đối tượng, và tạo nhiều biến thể quảng cáo với giọng nói, hình ảnh, và thời gian—không cần máy quay, không cần phòng thu, và không cần chỉnh sửa phức tạp.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Chuyển đổi URL sản phẩm hoặc mục lục sản phẩm thành các quảng cáo sản phẩm ngắn gọn, hấp dẫn. Công cụ tạo quảng cáo AI sẽ nổi bật các tính năng, giá cả và đánh giá, sau đó tạo ra nhiều phiên bản quảng cáo khác nhau cho việc thử nghiệm A/B nhằm tối đa hóa ROAS.
Tăng tốc chu kỳ sáng tạo quảng cáo bằng cách sản xuất hàng chục biến thể ý tưởng trong một phiên làm việc. Công cụ tối ưu hóa của HeyGen giúp mở rộng quy mô cho những người chiến thắng và loại bỏ những người kém hiệu quả mà không làm tăng chi phí sản xuất.
Tạo ra các video quảng cáo ứng dụng thu hút sự chú ý với những điểm nhấn mạnh mẽ và đoạn demo. Sử dụng các định dạng cụ thể cho từng nền tảng và các biến thể nhanh để cải thiện chỉ số CTR và CPI trên di động.
Sản xuất các đoạn giới thiệu thương hiệu và điểm nhấn ấn tượng từ bản tóm tắt. Kết hợp hình ảnh AI, âm nhạc tùy chỉnh và lời kể để tạo nên những tác phẩm xúc cảm, sẵn sàng cho các chiến dịch quảng cáo có tác động mạnh mẽ.
Tạo quảng cáo được điều chỉnh theo khu vực với kịch bản dịch, lồng tiếng và phụ đề. Dịch giả video HeyGen đảm bảo thời gian và đồng bộ hóa môi vẫn tự nhiên qua các ngôn ngữ để kể chuyện toàn cầu một cách nhất quán.
Giảm thời gian sáng tạo cho công việc của khách hàng bằng cách tự động hóa quá trình nảy sinh ý tưởng, sản xuất và kiểm tra các biến thể. HeyGen giúp các đại lý sản xuất nhiều sản phẩm hơn với cùng một đội ngũ và giảm chi phí.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Quảng cáo AI Tốt nhất
HeyGen kết hợp việc tạo ra sáng tạo tự động, tối ưu hóa dựa trên dữ liệu và xuất khẩu có thể mở rộng để sản xuất các quảng cáo có hiệu suất cao. Các đội ngũ sử dụng trình tạo quảng cáo AI của chúng tôi để đơn giản hóa quy trình tạo quảng cáo của họ. Trình tạo video AI để rút ngắn thời gian sản xuất, tăng tốc độ thử nghiệm và địa phương hóa các chiến dịch trên các thị trường nhanh hơn so với quy trình làm việc truyền thống.
Tạo ra nhiều ý tưởng quảng cáo và phiên bản nền tảng chỉ trong vài phút. HeyGen tự động hóa việc viết kịch bản, sắp xếp cảnh quay, lồng tiếng và render để bạn có thể nhanh chóng thử nghiệm sáng tạo và lặp lại trên những ý tưởng chiến thắng.
Tạo các biến thể quảng cáo được cấu trúc cho việc kiểm tra và tối ưu hóa bằng cách sử dụng công cụ tạo quảng cáo AI. Tự động tạo ra các mồi nhử, kêu gọi hành động, và các biến thể A/B với các mẫu được hỗ trợ bởi dữ liệu nhằm cải thiện tỷ lệ nhấp chuột và chuyển đổi.
Sản xuất hàng loạt hàng trăm quảng cáo địa phương hóa với công cụ dịch video và nhân bản giọng nói. Tự động hóa việc phân phối và tích hợp với các nền tảng quảng cáo thông qua API để thực hiện các chiến dịch toàn cầu một cách nhất quán.
Liên kết tới việc tạo sáng tạo quảng cáo
HeyGen phân tích các trang sản phẩm, bản sao trang đích và thông tin đầu vào ngắn gọn để xây dựng kịch bản quảng cáo từ đầu đến cuối. Công cụ làm quảng cáo AI này trích xuất các lợi ích chính, hình ảnh và thông số kỹ thuật, sau đó soạn thảo các kịch bản ngắn, kết hợp với B-roll và sắp xếp các cảnh quay được tối ưu hóa cho việc chuyển đổi và thu hút sự chú ý. Quy trình làm quảng cáo từ liên kết này loại bỏ việc sắp xếp tài sản thủ công và tạo ra nhiều khái niệm biến thể sẵn sàng cho việc thử nghiệm.
Người viết kịch bản và hook AI với đồng bộ giọng nói
Tự động tạo tiêu đề, móc câu và kịch bản ngắn phù hợp với định dạng nền tảng (15 giây, 30 giây, 60 giây) sử dụng AI để đảm bảo nội dung quảng cáo hấp dẫn. HeyGen sản xuất giọng nói tự nhiên và áp dụng đồng bộ hóa môi chính xác khi sử dụng hình đại diện; hệ thống cũng điều chỉnh thời gian kêu gọi hành động và nhịp cảnh để tối đa hóa sự giữ chân trong các quảng cáo chiến thắng. Sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói để duy trì âm điệu thương hiệu hoặc chọn từ danh mục giọng nói phòng thu cho các thị trường khu vực.
Công cụ tối ưu hóa và kiểm thử sáng tạo
Các bộ kiểm tra tích hợp tự động hóa việc tạo biến thể, kiểm tra A/B, và phân tích hiệu suất. HeyGen giúp xác định các yếu tố thu hút, hình ảnh và nhịp độ hiệu quả nhất bằng cách tạo ra 5–20 biến thể cho mỗi bản brief và cung cấp cái nhìn có cấu trúc để hướng dẫn việc nhắm mục tiêu khán giả và phân bổ ngân sách.
Cài đặt sẵn của nền tảng và xuất hàng loạt
Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho bảng tin, câu chuyện, hoặc vị trí trong luồng và chọn cài đặt sẵn cho TikTok, Reels, YouTube và mạng xã hội có trả tiền. Sử dụng chế độ hàng loạt hoặc API để sản xuất hàng trăm biến thể quảng cáo, cá nhân hóa theo đối tượng hoặc khu vực, và tự động đẩy tài sản cuối cùng đến trình quản lý quảng cáo hoặc CDN của bạn.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Công cụ Tạo Quảng cáo AI
Tạo video sẵn sàng cho quảng cáo trong bốn bước rõ ràng từ khâu chuẩn bị đến khi phát hành.
Cung cấp URL sản phẩm, bản tóm tắt ngắn gọn, hoặc kịch bản để trình tạo quảng cáo AI có thể tạo ra nội dung quảng cáo hiệu quả. HeyGen sẽ trích xuất các chi tiết quan trọng và chuẩn bị một kịch bản quảng cáo tập trung vào các điểm thu hút sự chú ý và điểm chuyển đổi.
Chọn cài đặt sẵn cho nền tảng, phong cách hình ảnh và giọng nói. Lựa chọn các mẫu có hướng đến hiệu suất như UGC, điện ảnh, hoặc phong cách demo để tùy chỉnh quảng cáo của bạn với AI sao cho phù hợp với mục tiêu chiến dịch.
Điều chỉnh móc treo, lời kêu gọi hành động, hình ảnh và âm nhạc. Sử dụng chức năng chuyển từ hình ảnh sang video hoặc đổi khuôn mặt để bao gồm cảnh quay sản phẩm hoặc người nổi tiếng. Áp dụng chỉnh sửa đồng bộ môi và thời gian để cải thiện cách thức truyền đạt.
Tạo tự động nhiều biến thể quảng cáo. Sử dụng xuất hàng loạt hoặc API để cung cấp các tệp được tối ưu hóa cho nền tảng và kích hoạt tải lên quản lý quảng cáo hoặc webhook cho việc xuất bản tự động.
Một trình tạo quảng cáo thông minh biến các bản tóm tắt, kịch bản, hoặc URL sản phẩm thành video quảng cáo sẵn sàng sản xuất bằng cách tự động tạo kịch bản, xây dựng cảnh, lồng tiếng, và render. Động cơ của HeyGen sáng tạo móc nối, sắp xếp hình ảnh, và điều chỉnh thời gian cho các lời kêu gọi hành động để tạo ra các quảng cáo ngắn và dài mà không cần quay phim hay chỉnh sửa truyền thống.
HeyGen tăng tốc quá trình thử nghiệm sáng tạo bằng cách tạo ra nhiều biến thể (móc, nhịp độ, hình ảnh) từ một bản brief và cung cấp cái nhìn có cấu trúc. Việc lặp lại nhanh chóng và tối ưu hóa dựa trên dữ liệu tăng tốc độ thử nghiệm, khám phá các yếu tố sáng tạo chiến thắng, và cải thiện CTR và ROAS theo thời gian.
Đúng vậy, việc sử dụng AI có thể nâng cao hiệu quả của các chiến lược tiếp thị của bạn. Nền tảng hỗ trợ chỉnh sửa theo phong cách UGC và avatar sinh động. Chọn một avatar có vẻ ngoài tự nhiên để thuyết trình kịch bản hoặc sử dụng thẩm mỹ UGC được tạo ra để bắt chước nội dung của người sáng tạo chân thực, hiệu quả trên các bảng tin mạng xã hội.
Không. HeyGen có thể tạo ra các quảng cáo đầy đủ từ các liên kết hoặc kịch bản sử dụng hình ảnh do AI tạo ra và cảnh quay có bản quyền. Bạn cũng có thể tải lên tài sản của mình hoặc hình ảnh sản phẩm để tạo ra những bức ảnh sản phẩm chân thực hơn thông qua quy trình chuyển đổi hình ảnh sang video bằng AI.
Sử dụng công cụ dịch video để tạo các phiên bản quảng cáo địa phương hóa với kịch bản dịch, lồng tiếng và phụ đề. HeyGen giữ nguyên nhịp độ và đồng bộ hóa môi khi tái tạo sự truyền đạt tự nhiên qua các ngôn ngữ mục tiêu để thông điệp được nhất quán trên toàn cầu.
Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho feed, Reels/Stories dọc, in-stream và vị trí trên máy tính để bàn. Các preset có sẵn cho TikTok, Instagram, YouTube, Facebook và các nền tảng lập trình để đảm bảo tỷ lệ khung hình và codec chính xác.
Vâng. HeyGen cung cấp các API, thông báo webhook và công cụ tạo lô để bạn có thể tự động tạo hàng trăm biến thể quảng cáo, cá nhân hóa theo phân khúc và gửi tài sản trực tiếp đến các trình quản lý quảng cáo hoặc thùng chứa.
Hầu hết các biến thể quảng cáo dạng ngắn được tạo ra trong vài phút tùy thuộc vào độ dài và độ phức tạp. Các công việc hàng loạt có thể mở rộng theo khối lượng và có thể được xử lý đồng thời; các API trả lại trạng thái cập nhật để các đội có thể điều phối quy trình xuất bản một cách hiệu quả.
Bạn giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với tất cả tài sản được tạo ra. HeyGen không yêu cầu quyền đối với quảng cáo của bạn. Hãy chắc chắn bạn có quyền đối với bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào bạn bao gồm trong sản phẩm sáng tạo để tránh vấn đề với chiến dịch quảng cáo của bạn.
Vâng. HeyGen tuân theo các phương pháp bảo mật theo tiêu chuẩn doanh nghiệp, bao gồm mã hóa, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và các tùy chọn tuân thủ cho các ngành công nghiệp được quy định. Sử dụng các tích hợp lưu trữ riêng tư và các điều khiển không gian làm việc để quản lý quyền truy cập vào tài sản.
Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản, thay đổi hình ảnh, điều chỉnh âm nhạc, cải thiện lời thoại, và áp dụng bộ nhận diện thương hiệu. Công cụ hỗ trợ chỉnh sửa theo cảnh và thay đổi toàn cầu dựa trên lời nhắc để bạn có thể lặp lại mà không cần sử dụng trình biên tập dòng thời gian truyền thống, làm cho nó trở thành một giải pháp mạnh mẽ với sức mạnh của AI.
Vâng. HeyGen tích hợp thông qua API và webhooks để gửi tài sản và metadata đã tạo vào bộ xếp chồng chiến dịch của bạn. Kết nối xuất khẩu đến CDNs, nền tảng quảng cáo, hoặc hệ thống phân tích để tối ưu hóa việc triển khai và đo lường.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.