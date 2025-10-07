Tạo một màn trình diễn sản phẩm chuyên nghiệp trực tiếp từ văn bản sử dụng trình tạo video AI của HeyGen. Chuyển đổi kịch bản thành các màn trình diễn rõ ràng, phù hợp với thương hiệu với giọng nói, hình ảnh, phụ đề và bản dịch mà không cần máy quay, quay lại hay chỉnh sửa thủ công.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Việc thực hiện các bản demo trực tiếp khó có thể mở rộng và không nhất quán giữa các đại diện. Với việc tạo video demo sản phẩm, các đội ngũ bán hàng có thể gửi các bản demo rõ ràng, theo yêu cầu giải thích các tính năng, quy trình làm việc và đề xuất giá trị một cách nhất quán và tăng tốc chu kỳ giao dịch.
Việc ra mắt các tính năng mới thường đòi hỏi nhiều lần ghi hình và chỉnh sửa để tạo ra một video giới thiệu sản phẩm tốt nhất. Công nghệ tạo video bằng AI biến kịch bản ra mắt thành video giới thiệu sản phẩm một cách nhanh chóng, giúp các đội ngũ marketing đăng tải cập nhật nhanh hơn trên các trang web, email và các kênh truyền thông xã hội.
Người dùng mới thường gặp khó khăn trong việc hiểu các quy trình sản phẩm. Video giới thiệu sản phẩm chuyển đổi tài liệu hướng dẫn thành các hướng dẫn trực quan giúp hướng dẫn người dùng từng bước một và cải thiện việc kích hoạt mà không cần sắp xếp các phiên trực tiếp.
Các đội ngũ hỗ trợ mất thời gian lặp lại những giải thích giống nhau. Tạo video giới thiệu sản phẩm từ kịch bản hỗ trợ để trình bày giải pháp một cách trực quan, giảm lượng yêu cầu và cung cấp hướng dẫn tự phục vụ rõ ràng cho khách hàng.
Các đội ngũ đào tạo cần có sự giáo dục sản phẩm có thể lặp lại để có thể trình bày sản phẩm một cách hiệu quả. Việc tạo video giới thiệu sản phẩm biến các hướng dẫn nội bộ thành các video giải thích có cấu trúc dành cho việc đào tạo, cập nhật và tăng cường khả năng mà không cần dựa vào người thuyết trình hay các phiên ghi hình.
Việc mở rộng các bản demo trên nhiều khu vực trở nên tốn kém với video truyền thống. Quy trình tạo video bằng AI cho phép các đội ngũ chuyển đổi một video giới thiệu sản phẩm sang nhiều ngôn ngữ khác nhau trong khi vẫn giữ được hình ảnh và thông điệp nhất quán, đảm bảo một bản demo sản phẩm hiệu quả cho đối tượng mục tiêu.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Video Giới thiệu Sản phẩm Tốt nhất
HeyGen giúp các đội ngũ tạo ra nội dung video giới thiệu sản phẩm chất lượng cao nhanh chóng hơn bằng cách tự động hóa quá trình tạo video từ đầu đến cuối. Từ kịch bản đến hình ảnh, giọng nói và địa phương hóa, mọi thứ đều được tạo ra một cách chính xác và sẵn sàng để mở rộng trên các đội ngũ và thị trường.
Tạo video giới thiệu sản phẩm đầy đủ chỉ trong vài phút thay vì mất vài ngày. AI xử lý lời thoại, hình ảnh, phụ đề và thời gian biểu để các đội ngũ có thể chuyển từ ý tưởng sang video giới thiệu hoàn chỉnh mà không gặp trì hoãn sản xuất, mang lại trải nghiệm giới thiệu sản phẩm tốt nhất.
Chuyển các luồng sản phẩm viết thành video demo có cấu trúc giải thích các tính năng từng bước một. Kịch bản trở thành các câu chuyện hình ảnh mô tả giá trị một cách rõ ràng mà không cần ghi hình trực tiếp hay các hướng dẫn phức tạp.
Tạo video giới thiệu sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ với giọng nói tự nhiên và đồng bộ môi chính xác. Dịch sản phẩm giới thiệu ngay lập tức mà vẫn giữ nguyên hình ảnh, nhịp độ và sự nhất quán của thương hiệu.
Tạo demo video từ kịch bản
Viết hoặc dán kịch bản sản phẩm của bạn và HeyGen sẽ tự động tạo ra một video giới thiệu sản phẩm hoàn chỉnh. Công cụ tạo video bằng AI xây dựng cảnh, hình ảnh, lời kể, phụ đề và chuyển cảnh để bạn có thể giải thích các tính năng một cách rõ ràng mà không cần ghi hình màn hình hay chỉnh sửa dòng thời gian.
AI chuyên nghiệp về giọng nói và đồng bộ hóa môi
Chọn giọng nói AI tự nhiên hoặc sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói để phù hợp với thương hiệu của bạn. Mỗi video giới thiệu sản phẩm đều bao gồm cách thể hiện chân thực và đồng bộ hóa môi chính xác, tạo ra kết quả mượt mà và chuyên nghiệp cho các trường hợp sử dụng trong bán hàng, đào tạo và tiếp thị.
Tùy chỉnh hình ảnh và kiểm soát thương hiệu
Áp dụng màu sắc, logo, bố cục và phong cách thương hiệu cho mỗi video giới thiệu sản phẩm. Điều chỉnh nền, tốc độ, phụ đề và cấu trúc cảnh sao cho phù hợp với câu chuyện sản phẩm của bạn, đồng thời giữ cho các bản demo nhất quán giữa các đội ngũ và khu vực.
Video giới thiệu đa ngôn ngữ hóa
Dịch các video giới thiệu sản phẩm sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ giọng nói và dịch video bằng AI. HeyGen giữ nguyên âm điệu và thời gian để khán giả toàn cầu có thể trải nghiệm sản phẩm một cách rõ ràng mà không cần tạo lại nội dung.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ tạo video giới thiệu sản phẩm AI
Tạo nội dung video giới thiệu sản phẩm tốt nhất thông qua quy trình làm việc bốn bước đơn giản biến văn bản thành video hoàn chỉnh, sẵn sàng chia sẻ.
Chọn bố cục, phong cách và tỷ lệ khung hình cho video giới thiệu sản phẩm của bạn. Cấu hình hình ảnh, thương hiệu và ngôn ngữ phù hợp với đối tượng và trường hợp sử dụng của bạn.
Dán phần giải thích sản phẩm hoặc văn bản hướng dẫn của bạn. HeyGen phân tích cấu trúc, nhịp độ và điểm nhấn để chuẩn bị các cảnh quay minh hoạ rõ ràng các tính năng và quy trình làm việc.
Chỉnh sửa nền, phụ đề, phong cách giọng nói và thương hiệu. Thêm hình ảnh vào các phần tử video, phụ đề hoặc bản dịch để đảm bảo sự rõ ràng và khả năng tiếp cận xuyên suốt các khu vực.
HeyGen render video giới thiệu sản phẩm hoàn chỉnh với hình ảnh và lời thoại đồng bộ. Tải xuống, nhúng hoặc phân phối video qua các kênh bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ.
Công cụ tạo video giới thiệu sản phẩm sử dụng AI để chuyển đổi kịch bản viết thành video hoàn chỉnh. Nó tự động tạo ra hình ảnh, giọng nói, phụ đề và thời gian, loại bỏ nhu cầu ghi hình trực tiếp, quay phim hoặc chỉnh sửa video thủ công.
HeyGen sản xuất video chất lượng chuyên nghiệp với giọng nói tự nhiên, đồng bộ môi chính xác và nhịp độ mượt mà. Kết quả trông có độ bóng và đồng nhất, phù hợp cho các buổi demo hướng đến khách hàng, quá trình đào tạo và tăng cường năng lực nội bộ.
Đúng vậy. HeyGen hỗ trợ tạo video đa ngôn ngữ và khả năng dịch video qua hơn 175 ngôn ngữ với công cụ dịch video. Bạn có thể địa phương hóa một video sản phẩm duy nhất mà vẫn giữ nguyên hình ảnh, cấu trúc và cách thể hiện thương hiệu.
Không. Nền tảng được thiết kế cho những người không phải là biên tập viên. Bạn làm việc trong giao diện dựa trên kịch bản trong khi trí tuệ nhân tạo tự động xử lý việc sắp xếp cảnh, chuyển cảnh, phụ đề và đồng bộ hóa âm thanh.
Vâng. Bạn có thể áp dụng logo, màu sắc, phông chữ, bố cục và các mẫu có thể tái sử dụng để duy trì sự nhất quán của thương hiệu trong mỗi video giới thiệu sản phẩm được tạo ra bởi đội ngũ của bạn.
Các video giới thiệu sản phẩm có thể được xuất ra dưới dạng tệp MP4 chuẩn phù hợp cho các trang web, hoạt động tiếp thị bán hàng, nền tảng học tập và các kênh mạng xã hội. Các video đã sẵn sàng để chia sẻ mà không cần xử lý thêm.
Việc cập nhật rất đơn giản. Chỉnh sửa kịch bản, hình ảnh, hoặc giọng nói và tạo lại video. Không cần phải ghi lại hoặc dựng lại cảnh, giúp cho các bản demo luôn được cập nhật theo sự thay đổi của sản phẩm.
HeyGen được xây dựng với các phương pháp bảo mật đẳng cấp doanh nghiệp để bảo vệ nội dung video sản phẩm của bạn. Kịch bản, phương tiện truyền thông và video được tạo ra của bạn sẽ được giữ kín và nằm dưới sự kiểm soát của bạn, với các quyền sử dụng rõ ràng cho việc tạo nội dung kinh doanh, bao gồm cả các video giới thiệu sản phẩm.
Giữ cho kịch bản tập trung vào giá trị cho người dùng, nổi bật các quy trình làm việc chính và sử dụng cấu trúc rõ ràng. Những đoạn giới thiệu ngắn gọn, có nhịp độ tốt thường mang lại hiệu quả cao. Việc tạo video bằng AI giúp dễ dàng thử nghiệm, cập nhật và tối ưu hóa các đoạn giới thiệu theo thời gian.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.