HeyGen là một nền tảng tạo video được hỗ trợ bởi AI, cho phép các đội ngũ bán hàng và doanh thu tạo ra các bài thuyết trình và bản demo bán hàng hấp dẫn, luôn sẵn sàng chỉ trong vài phút. Thay vì phải lặp lại cùng một bài chào hàng trong mọi cuộc gọi, nhân viên bán hàng có thể gửi trước một video thuyết trình chất lượng cao, để khách hàng tiềm năng đã được cung cấp thông tin trước khi họ gặp nhau.