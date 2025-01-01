Các buổi demo bán hàng không nên trở thành gánh nặng cho bạn hay khách hàng. Chuẩn hóa phần trình bày, đảm bảo tính nhất quán giữa các nhân viên kinh doanh và thu hút khách hàng tiềm năng bằng các video demo luôn sẵn sàng. HeyGen giúp bạn tạo ra các bài thuyết trình bán hàng có thể mở rộng, tác động cao, giúp giáo dục người mua và thúc đẩy thương vụ tiến triển ngay cả trước khi bạn bước vào cuộc gọi.
Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.
Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.
Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.
To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.
How to
create sales presentations with HeyGen
Bắt đầu tạo các bài thuyết trình bán hàng và bản demo video có tác động mạnh chỉ trong vài phút—không cần đội ngũ sản xuất video hay kỹ năng chỉnh sửa.
HeyGen là một nền tảng tạo video được hỗ trợ bởi AI, cho phép các đội ngũ bán hàng và doanh thu tạo ra các bài thuyết trình và bản demo bán hàng hấp dẫn, luôn sẵn sàng chỉ trong vài phút. Thay vì phải lặp lại cùng một bài chào hàng trong mọi cuộc gọi, nhân viên bán hàng có thể gửi trước một video thuyết trình chất lượng cao, để khách hàng tiềm năng đã được cung cấp thông tin trước khi họ gặp nhau.
HeyGen giúp chuẩn hóa và mở rộng các bài thuyết trình bán hàng của bạn bằng cách biến các bài chào hàng và demo thành những video chuyên nghiệp. Điều này cho phép đội ngũ bán hàng của bạn:
HeyGen lý tưởng để tạo:
HeyGen cho phép các đại diện tạo ra các bài thuyết trình video được cá nhân hóa mà vẫn mang lại cảm giác gần gũi — mà không cần phải thu lại mỗi lần. Các đại diện có thể nhanh chóng điều chỉnh thông điệp, thay đổi hình ảnh minh họa hoặc dịch video sang nhiều ngôn ngữ khác nhau để phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng tiềm năng.
Có! HeyGen cho phép bạn tùy chỉnh video với màu sắc thương hiệu, phông chữ, logo và hình ảnh, để mọi bài thuyết trình bán hàng đều phù hợp với bản sắc công ty của bạn.
Video HeyGen có thể được nhúng vào email, chia sẻ trên LinkedIn, thêm vào các nền tảng CRM hoặc gửi qua đường link trực tiếp. Điều này giúp phần giới thiệu của bạn đến được với khách hàng tiềm năng trước cuộc gọi bán hàng, để họ nắm rõ thông tin và sẵn sàng tiến tới bước tiếp theo.
Chắc chắn rồi. HeyGen cung cấp tính năng dịch và đồng bộ khẩu hình bằng AI, cho phép bạn tạo ngay lập tức các video bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau — mà không cần quay lại hay thuê phiên dịch.
Với HeyGen, bạn có thể tạo một video bán hàng được sản xuất hoàn chỉnh, chất lượng cao chỉ trong vài phút. Chỉ cần chọn một mẫu có sẵn, thêm kịch bản, chọn avatar AI và tùy chỉnh thương hiệu của bạn—tất cả mà không cần đến quy trình sản xuất tốn kém.
Sản xuất video truyền thống tốn kém, mất nhiều thời gian và khó cập nhật. HeyGen loại bỏ nhu cầu quay phim, thu âm giọng nói và hậu kỳ, cho phép các đội ngũ bán hàng nhanh chóng tạo và cập nhật các bài thuyết trình video với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ.
Việc cập nhật nội dung trở nên đơn giản với HeyGen—chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, cập nhật hình ảnh và tạo lại video trong vài phút. Không cần quay lại, không chậm trễ, không tốn kém chi phí chỉnh sửa.
