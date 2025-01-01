Tạo các bài thuyết trình bán hàng hấp dẫn với video AI giúp bạn bán hàng 24/7

Các buổi demo bán hàng không nên trở thành gánh nặng cho bạn hay khách hàng. Chuẩn hóa phần trình bày, đảm bảo tính nhất quán giữa các nhân viên kinh doanh và thu hút khách hàng tiềm năng bằng các video demo luôn sẵn sàng. HeyGen giúp bạn tạo ra các bài thuyết trình bán hàng có thể mở rộng, tác động cao, giúp giáo dục người mua và thúc đẩy thương vụ tiến triển ngay cả trước khi bạn bước vào cuộc gọi.

G24.8Hơn 1.000 đánh giá
Lợi ích và giá trị

Bán hàng thông minh hơn với các bài thuyết trình bán hàng luôn sẵn sàng

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


an advertisement for smarty pillow shows a man in a suit

Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



an advertisement for chronos keep shows a phone and says hey debora check out this pitch deck for you

Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


A digital sales pitch presentation for "Chronos Keep," featuring an AI-generated avatar of a woman in the bottom left corner. The interface includes a smartphone displaying a futuristic-themed video with a play button, indicating an interactive pitch deck.

Khám phá cách các doanh nghiệp mở rộng quy mô bài thuyết trình bán hàng

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

How to
create sales presentations with HeyGen

  1. Open HeyGen

Bắt đầu tạo các bài thuyết trình bán hàng và bản demo video có tác động mạnh chỉ trong vài phút—không cần đội ngũ sản xuất video hay kỹ năng chỉnh sửa.

  1. Choose a template or start from scratch
  1. Add your script and select an avatar (or create your own)
  1. Customize your video with branding and visuals
  1. Translate and personalize for different audiences
  1. Submit your video

Câu hỏi thường gặp

HeyGen là gì và nó có thể giúp gì cho các bài thuyết trình bán hàng?

HeyGen là một nền tảng tạo video được hỗ trợ bởi AI, cho phép các đội ngũ bán hàng và doanh thu tạo ra các bài thuyết trình và bản demo bán hàng hấp dẫn, luôn sẵn sàng chỉ trong vài phút. Thay vì phải lặp lại cùng một bài chào hàng trong mọi cuộc gọi, nhân viên bán hàng có thể gửi trước một video thuyết trình chất lượng cao, để khách hàng tiềm năng đã được cung cấp thông tin trước khi họ gặp nhau.

HeyGen có thể cải thiện quy trình bán hàng của tôi như thế nào?

HeyGen giúp chuẩn hóa và mở rộng các bài thuyết trình bán hàng của bạn bằng cách biến các bài chào hàng và demo thành những video chuyên nghiệp. Điều này cho phép đội ngũ bán hàng của bạn:

  • Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các bài thuyết trình lặp đi lặp lại
  • Đảm bảo tính nhất quán trên tất cả các đại diện và khu vực
  • Tương tác với khách hàng tiềm năng trước cuộc gọi để tập trung vào việc chốt giao dịch, không phải giải thích

Tôi có thể tạo những loại video bán hàng nào với HeyGen?

HeyGen lý tưởng để tạo:

  • Bài thuyết trình bán hàng – Video tiếp cận được cá nhân hóa dành cho khách hàng tiềm năng mới
  • Bản demo sản phẩm – Các phần giới thiệu sinh động về tính năng và lợi ích
  • Các bài thuyết trình tiếp theo – Tóm tắt và củng cố những điểm chính sau cuộc gọi
  • Khác biệt cạnh tranh – Cho thấy vì sao giải pháp của bạn tốt hơn đối thủ

HeyGen mở rộng quy mô hoạt động tiếp cận cá nhân hóa như thế nào?

HeyGen cho phép các đại diện tạo ra các bài thuyết trình video được cá nhân hóa mà vẫn mang lại cảm giác gần gũi — mà không cần phải thu lại mỗi lần. Các đại diện có thể nhanh chóng điều chỉnh thông điệp, thay đổi hình ảnh minh họa hoặc dịch video sang nhiều ngôn ngữ khác nhau để phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng tiềm năng.

Bạn có thể thêm thương hiệu vào video bán hàng không?

Có! HeyGen cho phép bạn tùy chỉnh video với màu sắc thương hiệu, phông chữ, logo và hình ảnh, để mọi bài thuyết trình bán hàng đều phù hợp với bản sắc công ty của bạn.

Làm cách nào để tôi chia sẻ video bán hàng của mình với khách hàng tiềm năng?

Video HeyGen có thể được nhúng vào email, chia sẻ trên LinkedIn, thêm vào các nền tảng CRM hoặc gửi qua đường link trực tiếp. Điều này giúp phần giới thiệu của bạn đến được với khách hàng tiềm năng trước cuộc gọi bán hàng, để họ nắm rõ thông tin và sẵn sàng tiến tới bước tiếp theo.

Giải pháp này có hỗ trợ bài thuyết trình bán hàng đa ngôn ngữ cho khách hàng tiềm năng trên toàn cầu không?

Chắc chắn rồi. HeyGen cung cấp tính năng dịch và đồng bộ khẩu hình bằng AI, cho phép bạn tạo ngay lập tức các video bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau — mà không cần quay lại hay thuê phiên dịch.

Mất bao lâu để tạo một video thuyết trình bán hàng?

Với HeyGen, bạn có thể tạo một video bán hàng được sản xuất hoàn chỉnh, chất lượng cao chỉ trong vài phút. Chỉ cần chọn một mẫu có sẵn, thêm kịch bản, chọn avatar AI và tùy chỉnh thương hiệu của bạn—tất cả mà không cần đến quy trình sản xuất tốn kém.

HeyGen so với quy trình sản xuất video truyền thống cho đội ngũ bán hàng thì khác nhau như thế nào?

Sản xuất video truyền thống tốn kém, mất nhiều thời gian và khó cập nhật. HeyGen loại bỏ nhu cầu quay phim, thu âm giọng nói và hậu kỳ, cho phép các đội ngũ bán hàng nhanh chóng tạo và cập nhật các bài thuyết trình video với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ.

Làm cách nào để tôi cập nhật một bài thuyết trình bán hàng?

Việc cập nhật nội dung trở nên đơn giản với HeyGen—chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, cập nhật hình ảnh và tạo lại video trong vài phút. Không cần quay lại, không chậm trễ, không tốn kém chi phí chỉnh sửa.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background