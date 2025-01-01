Video sản phẩm là một trong những cách hiệu quả nhất để thu hút khán giả và giải thích về các sản phẩm mới. So với nội dung tĩnh, video giúp tăng khả năng ghi nhớ, cải thiện độ rõ ràng và khiến các thông báo trở nên thuyết phục hơn. HeyGen giúp các marketer sản phẩm dễ dàng tạo video chất lượng cao một cách nhanh chóng mà không cần đến một đội ngũ sản xuất video.