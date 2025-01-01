Bỏ qua những email và bài blog dài dòng. Với HeyGen, bạn có thể nhanh chóng tạo các video sản phẩm chất lượng cao để giới thiệu sản phẩm mới, giải thích những tính năng chính và thu hút khách hàng, tất cả mà không cần đến một đội ngũ sản xuất.
Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.
Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.
Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.
From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.
How to
create product announcements with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và sẵn sàng tạo các video sản phẩm ấn tượng, chất lượng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.
Video công bố sản phẩm là một video ngắn, thu hút, dùng để giới thiệu một sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ mới. Nó giúp doanh nghiệp truyền tải những lợi ích chính, tạo sự hào hứng và thúc đẩy việc đón nhận sản phẩm.
Video sản phẩm là một trong những cách hiệu quả nhất để thu hút khán giả và giải thích về các sản phẩm mới. So với nội dung tĩnh, video giúp tăng khả năng ghi nhớ, cải thiện độ rõ ràng và khiến các thông báo trở nên thuyết phục hơn. HeyGen giúp các marketer sản phẩm dễ dàng tạo video chất lượng cao một cách nhanh chóng mà không cần đến một đội ngũ sản xuất video.
HeyGen cung cấp các công cụ video ứng dụng AI cho phép marketer sản phẩm tạo video giới thiệu sản phẩm chất lượng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Với các mẫu tùy chỉnh, avatar AI sống động như thật và công cụ chỉnh sửa dễ dùng, HeyGen đơn giản hóa quy trình sản xuất video mà vẫn đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu.
Có. HeyGen cho phép bạn thêm màu sắc thương hiệu, phông chữ, logo và các yếu tố hình ảnh khác để đảm bảo video sản phẩm của bạn phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu của công ty. Bạn cũng có thể điều chỉnh giọng điệu và phong cách để phù hợp với các nhóm khán giả khác nhau.
Có. HeyGen hỗ trợ dịch và bản địa hóa video với lồng tiếng AI và đồng bộ khẩu hình ở nhiều ngôn ngữ. Điều này giúp bạn dễ dàng mở rộng quy mô video sản phẩm cho khán giả toàn cầu mà không tốn thêm chi phí sản xuất.
Không. HeyGen được thiết kế cho các marketer không có kinh nghiệm chỉnh sửa video. Các công cụ kéo‑thả trực quan của nó cho phép bạn nhanh chóng tạo ra video sản phẩm trau chuốt mà không cần đến kỹ năng kỹ thuật.
HeyGen có thể được sử dụng để tạo video sản phẩm cho các đợt ra mắt sản phẩm mới, cập nhật tính năng, mở rộng dịch vụ, thông báo chương trình beta và các bản cập nhật hỗ trợ nội bộ. Bạn có thể tùy chỉnh video của mình cho khách hàng bên ngoài, đội ngũ bán hàng hoặc các bên liên quan nội bộ.
Độ dài lý tưởng cho video sản phẩm là từ 30 đến 90 giây. Khoảng thời lượng này giúp giữ chân khán giả trong khi vẫn truyền tải thông tin chính một cách súc tích. Với HeyGen, bạn có thể nhanh chóng tạo nhiều phiên bản khác nhau để phù hợp với từng nền tảng, như mạng xã hội, email và trang đích.
Bạn có thể chia sẻ video sản phẩm của mình trên nhiều kênh khác nhau, bao gồm các chiến dịch email, website công ty, trang đích, LinkedIn, YouTube, X và các công cụ giao tiếp nội bộ như Slack hoặc Microsoft Teams.
Với HeyGen, bạn có thể tạo video giới thiệu sản phẩm chất lượng cao chỉ trong vài phút. Việc sử dụng avatar AI, mẫu dựng sẵn và lồng tiếng tự động giúp loại bỏ nhu cầu sản xuất video kéo dài, hỗ trợ bạn đáp ứng các thời hạn ra mắt gấp rút.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.