Tốc độ là yếu tố sống còn trong bán hàng, nhưng đội ngũ của bạn không thể có mặt ở mọi nơi cùng lúc. Các avatar AI tương tác của HeyGen đóng vai trò như những đại diện bán hàng ảo, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng, đánh giá và phân loại lead, đồng thời đặt lịch hẹn 24/7. Chúng giúp mang lại trải nghiệm mua hàng hấp dẫn và cá nhân hóa hơn trên website và trong các cuộc gọi Zoom của bạn, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi một cách đáng kể.
Every prospect desires a fast, relevant response. HeyGen’s interactive avatars, functioning as AI sales avatars, deliver personalized experiences at scale. They adjust to various buyer questions and guide customers through the sales funnel—without needing more SDRs.
Timing is everything in sales, but most sales teams can’t respond immediately. HeyGen’s AI sales avatars utilize interactive avatars to act like your sales assistants. They provide instant, consistent, and personalized responses to prospect questions at any hour.
Your sales team should focus on closing deals, not answering repetitive questions. HeyGen’s AI sales avatars tackle upfront engagement and qualification on your website. This allows your sales reps to spend more time with qualified prospects who are ready to purchase.
By integrating HeyGen’s API, Pyne builds interactive demo agents that scale onboarding, personalize user journeys, and boost engagement by 10 times.
How to
create powerful AI sales avatars with HeyGen
Mở HeyGen và đăng nhập để bắt đầu thiết lập avatar tương tác của bạn nhằm thu hút khách hàng tiềm năng, trả lời câu hỏi và đánh giá chất lượng lead 24/7 mà không cần đến đội ngũ bán hàng trực tiếp.
Nhân vật AI bán hàng là các trợ lý ảo giúp tăng doanh số bằng cách trả lời câu hỏi, đánh giá khách hàng tiềm năng và đặt lịch hẹn 24/7. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay và khám phá cách chúng có thể thay đổi quy trình bán hàng của bạn.
Avatar tương tác của HeyGen dẫn dắt khách hàng tiềm năng xuyên suốt hành trình bán hàng với các tương tác được cá nhân hóa, giúp đảm bảo việc đánh giá chất lượng lead ở quy mô lớn.Tìm hiểu thêm và bắt đầu sàng lọc lead hiệu quả ngay hôm nay.
Có, bạn có thể sử dụng avatar AI của HeyGen để xử lý việc đánh giá khách hàng tiềm năng, giúp đội ngũ SDR của bạn tập trung vào việc chốt các khách hàng đã sẵn sàng mua. Hãy cân nhắc tạo một tài khoản miễn phí để xem chúng có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không.
Triển khai avatar tương tác của bạn trên trang web bằng cách tích hợp giải pháp của HeyGen để tương tác thời gian thực với khách truy cập. Dùng thử miễn phí và trải nghiệm khả năng tích hợp liền mạch.
Có, bạn có thể sử dụng avatar của HeyGen trong các cuộc gọi Zoom để trả lời các câu hỏi thường gặp và giữ chân khách hàng tiềm năng mà không cần đại diện trực tiếp. Hãy trải nghiệm tương tác trực tiếp bằng cách đăng ký miễn phí.
Avatar của HeyGen tích hợp liền mạch với các công cụ bán hàng hiện có để nâng cao quy trình làm việc mà không làm gián đoạn hoạt động. Hãy bắt đầu dùng thử miễn phí để khám phá các tích hợp ngay hôm nay.
Có, avatar tương tác của HeyGen có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, phục vụ khán giả trên toàn thế giới. Bắt đầu miễn phí và giao tiếp trên toàn cầu.
Thiết lập một avatar tương tác với HeyGen rất nhanh chóng, cho phép bạn bắt đầu tương tác với khách hàng tiềm năng gần như ngay lập tức. Hãy tạo tài khoản miễn phí và tối ưu hóa quy trình thiết lập của bạn.
Các ngành trong lĩnh vực bán hàng, marketing, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác đều có thể hưởng lợi từ avatar tương tác của HeyGen để tăng mức độ tương tác và hiệu quả.Khám phá bản dùng thử miễn phí và xem cách nó phù hợp với nhu cầu ngành của bạn.
