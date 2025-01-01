Tốc độ là yếu tố sống còn trong bán hàng, nhưng đội ngũ của bạn không thể có mặt ở mọi nơi cùng lúc. Các avatar AI tương tác của HeyGen đóng vai trò như những đại diện bán hàng ảo, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng, đánh giá và phân loại lead, đồng thời đặt lịch hẹn 24/7. Chúng giúp mang lại trải nghiệm mua hàng hấp dẫn và cá nhân hóa hơn trên website và trong các cuộc gọi Zoom của bạn, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi một cách đáng kể.