Mọi người không phải lúc nào cũng đọc những email dài, nhưng họ lại xem video. Dù bạn đang chia sẻ cập nhật về công ty, góc nhìn về ngành hay các bản tổng hợp nội dung, HeyGen giúp bạn dễ dàng biến những bản tin tĩnh thành các video hấp dẫn, giữ cho khán giả của bạn luôn được cập nhật và hứng thú.
Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.
Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.
Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.
How to create newsletters and community updates with HeyGen
Bắt đầu tạo các bản tin video và cập nhật cộng đồng với chất lượng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút—không cần đội ngũ sản xuất video hay kỹ năng chỉnh sửa.
HeyGen là một nền tảng tạo video sử dụng AI giúp doanh nghiệp sản xuất các video đào tạo nội bộ hấp dẫn, có khả năng mở rộng mà không cần đến một đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp. Nền tảng cho phép bạn nhanh chóng và hiệu quả tạo ra các khóa đào tạo tuân thủ, phát triển lãnh đạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm và chương trình DEI.
Các bản tin truyền thống và cập nhật từ công ty thường bị bỏ qua hoặc phớt lờ, trong khi nội dung video đã được chứng minh là thu hút sự chú ý và tăng mức độ tương tác. HeyGen giúp bạn dễ dàng biến những email tĩnh thành các video sinh động mà khán giả có nhiều khả năng xem, ghi nhớ và hành động theo.
HeyGen rất phù hợp để tạo nhiều loại video bản tin và cập nhật cộng đồng, bao gồm:
Với HeyGen, bạn có thể tạo một bản tin video được sản xuất hoàn chỉnh, chất lượng cao chỉ trong vài phút. Chỉ cần chọn một mẫu, thêm kịch bản, chọn avatar AI và tùy chỉnh hình ảnh trực quan của bạn—không cần quay phim, thu âm giọng nói hay hậu kỳ.
Có! HeyGen cho phép bạn tùy chỉnh video với màu sắc, phông chữ, logo và hình ảnh thương hiệu của bạn, đảm bảo mọi bản cập nhật đều phù hợp với bản sắc và thông điệp của công ty.
Chắc chắn rồi. HeyGen giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh nội dung video cho các khu vực, nhóm hoặc phân khúc khán giả khác nhau. Bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh thông điệp, thay đổi hình ảnh minh họa và tạo nhiều phiên bản cho cùng một bản cập nhật để đảm bảo tính phù hợp.
Video HeyGen có thể được xuất ra dưới nhiều định dạng khác nhau và chia sẻ thông qua:
Có. Các tính năng dịch thuật bằng AI và đồng bộ khẩu hình của HeyGen giúp bạn tiếp cận khán giả toàn cầu với nỗ lực bổ sung tối thiểu.
HeyGen loại bỏ nhu cầu quay phim, chỉnh sửa và thu âm giọng nói tốn kém, giúp doanh nghiệp và nhà sáng tạo sản xuất các bản cập nhật video chất lượng chuyên nghiệp chỉ với một phần nhỏ chi phí và thời gian.
Cập nhật nội dung video với HeyGen rất đơn giản — chỉ cần chỉnh sửa kịch bản, thay đổi hình ảnh minh họa và tạo lại video trong vài phút. Không cần quay lại, không chỉnh sửa phức tạp, chỉ là những bản cập nhật mới bất cứ khi nào bạn cần.
