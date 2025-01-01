Mọi người không phải lúc nào cũng đọc những email dài, nhưng họ lại xem video. Dù bạn đang chia sẻ cập nhật về công ty, góc nhìn về ngành hay các bản tổng hợp nội dung, HeyGen giúp bạn dễ dàng biến những bản tin tĩnh thành các video hấp dẫn, giữ cho khán giả của bạn luôn được cập nhật và hứng thú.