Khi nói đến các chiến dịch quảng cáo, tốc độ và chất lượng có thể tạo nên khác biệt giữa thành công và bỏ lỡ cơ hội. Với HeyGen, các marketer có thể tạo ra những quảng cáo chuyên nghiệp, bắt mắt cho nhiều nền tảng chỉ trong một phần nhỏ thời gian. Tìm hiểu thêm về cách tạo quảng cáo hiệu quả với HeyGen.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
"Chúng tôi đã thử nghiệm với các nền tảng video cá nhân hóa khác, và HeyGen đứng đầu về chất lượng. Ngay từ đầu, chúng tôi đã minh bạch với đội ngũ của họ vì đây là một môi trường rủi ro cao nhưng cũng nhiều tiềm năng khi thử nghiệm lần đầu, và rủi ro đó hoàn toàn xứng đáng."
Kelly Peters
Phó Chủ tịch Marketing tại Tomorrow.io
How to create video ads with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các quảng cáo do AI tạo ra bắt mắt chỉ trong vài phút. Bạn cũng có thể tạo video quảng cáo từ một đường dẫn bằng tính năng URL-to-Video.
HeyGen là một nền tảng tạo video sử dụng AI giúp đơn giản hóa việc sản xuất các quảng cáo chuyên nghiệp. Công cụ này hỗ trợ các marketer nhanh chóng tạo video quảng cáo cho mạng xã hội, quảng cáo hiển thị hoặc chiến dịch retargeting — mà không cần chi phí sản xuất đắt đỏ hay thời gian thực hiện kéo dài.
Bằng cách thay thế các quy trình sản xuất truyền thống bằng AI. Bạn có thể chọn mẫu, đưa kịch bản, các yếu tố thương hiệu và một avatar AI sống động vào để tạo ra quảng cáo hoàn chỉnh chỉ trong vài phút thay vì mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần.
Chắc chắn rồi! HeyGen hỗ trợ tạo quảng cáo cho Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube và nhiều nền tảng khác. Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ khung hình và độ dài để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của từng kênh.
Bạn có thể tùy chỉnh thông điệp, hình ảnh hoặc lời thoại của từng quảng cáo cho các nhóm đối tượng hoặc ngôn ngữ khác nhau, giúp chúng trở nên lý tưởng cho các chiến dịch tiếp thị lại, bản địa hóa hoặc ABM.
Có. Các công cụ dịch của HeyGen cho phép bạn tạo quảng cáo bằng hơn 170 ngôn ngữ và phương ngữ, với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác cho phần lồng tiếng chân thực. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các chiến dịch toàn cầu cần duy trì tính chân thực trên nhiều khu vực khác nhau.
Không. Giao diện thân thiện với người dùng và trình chỉnh sửa kéo‑thả của HeyGen giúp mọi người đều có thể thực hiện các chỉnh sửa nâng cao, bất kể kinh nghiệm.
HeyGen loại bỏ nhu cầu phải có cả một ekip sản xuất, các buổi quay tốn kém và khâu hậu kỳ phức tạp. Cách tiếp cận dựa trên AI giúp giảm mạnh chi phí tạo quảng cáo chất lượng cao ngay trong nội bộ.
Bạn có thể nhanh chóng cập nhật hoặc bản địa hóa nội dung quảng cáo cũ, điều chỉnh định dạng cho các nền tảng khác nhau, đưa nhận diện thương hiệu mới vào, hoặc thay đổi thông điệp, từ đó tái sử dụng các video hiện có cho các chiến dịch mới. Điều này giúp tối đa hóa giá trị nội dung của bạn đồng thời tiết kiệm thời gian.
HeyGen nổi bật với các avatar AI sống động như thật, khả năng bản địa hóa tiên tiến và quy trình tạo video được tối ưu hóa. Nền tảng này được xây dựng dành cho các marketer cần tạo nội dung chất lượng cao, có thể mở rộng một cách nhanh chóng, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các chiến dịch quảng cáo hiện đại.
HeyGen đơn giản hóa các chiến dịch quảng cáo toàn cầu bằng cách cung cấp các tính năng dịch thuật, bản địa hóa và cá nhân hóa trên cùng một nền tảng. Bạn có thể nhanh chóng tạo quảng cáo cho nhiều khu vực, đảm bảo tính nhất quán và chân thực trên các thị trường khác nhau mà không làm tăng thêm độ phức tạp.
Bắt đầu rất dễ dàng. Đăng ký một tài khoản miễn phí, khám phá các mẫu và tính năng của nền tảng, và tạo quảng cáo đầu tiên của bạn chỉ trong vài phút. Các công cụ trực quan của HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo ra những quảng cáo hấp dẫn, dù bạn đang chạy chiến dịch địa phương hay triển khai trên toàn cầu.
Có! HeyGen được thiết kế để giúp các đội nhóm ở mọi quy mô tạo ra những quảng cáo hiệu quả mà không cần ngân sách lớn hay nhiều nguồn lực. Mức giá phải chăng cùng các công cụ tiết kiệm thời gian khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các đội marketing tinh gọn muốn tối đa hóa hiệu quả công việc.
HeyGen dễ dàng hòa nhập vào quy trình làm việc hiện tại của bạn. Sau khi tạo xong video, bạn có thể tải xuống và tải chúng lên các nền tảng quảng cáo, CRM hoặc công cụ quản lý nội dung ưa thích để phân phối một cách liền mạch.
HeyGen rất linh hoạt và hỗ trợ nhiều loại quảng cáo khác nhau, bao gồm quảng cáo trên mạng xã hội, video retargeting, quảng cáo giải thích và các chiến dịch bản địa hóa. Bộ công cụ của HeyGen được thiết kế để giúp bạn tạo ra nội dung nổi bật và mang lại hiệu quả.
