"Chúng tôi đã thử nghiệm với các nền tảng video cá nhân hóa khác, và HeyGen vượt trội về chất lượng. Ngay từ đầu, chúng tôi đã minh bạch với đội ngũ của họ về môi trường rủi ro cao nhưng cũng đầy tiềm năng khi thử điều này lần đầu tiên, và rủi ro đó hoàn toàn xứng đáng."

Kelly Peters

Phó Chủ tịch Marketing tại Tomorrow.io