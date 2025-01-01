Tối ưu hóa mọi điểm chạm trong marketing sự kiện với giải pháp video AI của HeyGen. Công cụ này giúp bạn thu hút người đăng ký tham dự, kết nối với khách tham dự và kéo dài giá trị của sự kiện nhờ các tính năng cá nhân hóa.
With HeyGen, crafting quality event marketing promos is as easy as writing a script. Choose from a wide array of ready-made templates to streamline the process, whether it's a conference, webinar, or meetup. You can swiftly produce custom marketing videos in over 170 locales and dialects, primed to share in no time.
HeyGen makes it seamless to send personalized videos featuring the event speakers, or their lifelike digital avatars, to attendees. Thank registrants, share event details, and give a sneak peek to build excitement with personalized video message features. This approach enhances the experience by integrating personalized content in digital marketing, creating a memorable engagement that energizes people about your event, especially through personalized interactive video opportunities.
Leverage attendee data effectively. Use HeyGen to promptly create personalized event summaries, key highlights, and follow-ups that keep your audience engaged and stimulate conversions long after the event concludes, using personalized video email marketing.
"Chúng tôi đã thử nghiệm với các nền tảng video cá nhân hóa khác, và HeyGen vượt trội về chất lượng. Ngay từ đầu, chúng tôi đã minh bạch với đội ngũ của họ về môi trường rủi ro cao nhưng cũng đầy tiềm năng khi thử điều này lần đầu tiên, và rủi ro đó hoàn toàn xứng đáng."
Kelly Peters
Phó Chủ tịch Marketing tại Tomorrow.io
How to create event marketing videos with HeyGen
Khởi động trình tạo video quảng bá của HeyGen để bắt đầu tạo các video nhằm quảng bá, mời tham dự hoặc tổng kết sự kiện của bạn với các tính năng video tùy chỉnh – không cần máy quay hay kỹ năng chỉnh sửa.
HeyGen giúp tăng tỷ lệ tham dự bằng cách hỗ trợ bạn tạo các video quảng bá và lời mời cá nhân hóa, hấp dẫn, thu hút sự chú ý. Nổi bật trong những hộp thư đến và kênh số đông đúc với các video chất lượng chuyên nghiệp được điều chỉnh phù hợp với khán giả của bạn, khuyến khích nhiều lượt đăng ký hơn và gia tăng số người tham dự.
Có! HeyGen giúp bạn dễ dàng gửi lời mời và thư cảm ơn sự kiện dưới dạng video được cá nhân hóa. Hãy tạo các thông điệp tùy chỉnh với sự xuất hiện của diễn giả sự kiện hoặc avatar số của họ để cảm ơn người tham dự, chia sẻ nội dung hé lộ trước, hoặc làm nổi bật thông tin các phiên. Hoạt động tiếp cận được cá nhân hóa sẽ tạo thêm hứng thú và giữ cho khán giả của bạn luôn tương tác.
Bạn có thể tạo các video quảng bá sự kiện ấn tượng chỉ trong vài phút với trình tạo video promo của chúng tôi. Chỉ cần nhập kịch bản, chọn từ các mẫu có sẵn của HeyGen và tùy chỉnh theo nhu cầu. Bạn không cần bất kỳ kinh nghiệm thiết kế hay chỉnh sửa nào, giúp quy trình trở nên nhanh chóng và không căng thẳng.
Chắc chắn rồi! HeyGen giúp bạn tạo và gửi các video cá nhân hóa sau sự kiện, bao gồm phần tóm tắt, những điểm chính và lời cảm ơn. Hãy tùy chỉnh nội dung chăm sóc tiếp theo cho từng nhóm người tham dự khác nhau để giữ chân khán giả và thúc đẩy chuyển đổi ngay cả khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.
HeyGen là lựa chọn hoàn hảo để quảng bá và cá nhân hóa các hội nghị, hội thảo trực tuyến, meetup, workshop và nhiều hơn nữa. Từ các chiến dịch quảng bá trước sự kiện đến bản tóm tắt sau sự kiện, HeyGen giúp hoạt động marketing của bạn tạo được tác động ở mọi giai đoạn.
Có! HeyGen hỗ trợ hơn 170 ngôn ngữ và phương ngữ, cho phép bạn bản địa hóa video sự kiện cho khán giả toàn cầu. Dù là thư mời, video quảng bá hay nội dung theo dõi sau sự kiện, thông điệp của bạn sẽ tạo được tiếng vang trên nhiều ngôn ngữ và văn hóa.
HeyGen loại bỏ nhu cầu phải sản xuất video tốn kém và cần đến những đội ngũ sáng tạo đông đảo. Với các công cụ và mẫu dựng video được hỗ trợ bởi AI, bạn có thể nhanh chóng tạo ra những video chất lượng cao mà không vượt quá ngân sách, giúp bạn tập trung nguồn lực vào việc tối đa hóa thành công cho sự kiện.
Có. HeyGen tích hợp mượt mà với các nền tảng email, công cụ mạng xã hội và hệ thống quản lý sự kiện. Dễ dàng đưa video của bạn vào các chiến dịch để tối ưu hóa quy trình làm marketing cho sự kiện.
HeyGen nổi bật nhờ giúp việc làm video marketing cá nhân hóa trở nên đơn giản và dễ tiếp cận. Thay vì phải dựa vào các nội dung chung chung, bạn có thể tạo những video được tùy chỉnh cho từng phân khúc cụ thể, sử dụng avatar người dẫn, và mang đến nội dung hấp dẫn giúp sự kiện của bạn khác biệt hẳn.
Bắt đầu rất dễ dàng. Đăng ký HeyGen, duyệt qua các mẫu được thiết kế cho sự kiện và bắt đầu tạo video cá nhân hóa để quảng bá hội nghị, hội thảo trực tuyến hoặc buổi gặp gỡ sắp tới của bạn. Với HeyGen, bạn sẽ triển khai các chiến dịch hấp dẫn hơn và mang lại kết quả thực sự.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.