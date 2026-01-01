Trình tạo video AI: So sánh toàn diện
Các trình tạo video AI như HeyGen và Elai đã cách mạng hóa khả năng tiếp cận và cá nhân hóa nội dung video cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô. Những công cụ này không giống nhau. Trong bài so sánh trình tạo video AI này, chúng tôi đi sâu vào các tính năng chính và sự khác biệt về giá của chúng, tập trung vào cách chất lượng avatar và các tùy chọn tùy chỉnh của HeyGen mang lại những video vượt trội so với các đối thủ. Khám phá thêm trong các trường hợp sử dụng trình tạo video AI để tìm hiểu phạm vi ứng dụng rộng rãi của chúng.
HeyGen
Elai
Xếp hạng trên G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Giá
Free (3 min. of video) $24/month* (5 min. of video) $69/month* (30 min. of video) Custom
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) Custom
Avatar có sẵn
120+
120+
Ngôn ngữ
170+
75+
Giọng nói theo vùng miền
300+
300+
Tạo kịch bản bằng AI
Mẫu kịch bản có sẵn
200+
160+
Phương tiện âm nhạc
90+
70+
Hỗ trợ khách hàng
24/7
*Khi thanh toán hàng năm
So sánh các tính năng sản phẩm
HeyGen và Elai là những trình tạo video AI thân thiện với người dùng, được tạo ra để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và nâng cao chất lượng sản xuất video. Cả hai nền tảng đều cung cấp avatar AI chân thực và tính năng chuyển văn bản thành giọng nói tự nhiên. Tuy nhiên, các tính năng và dịch vụ hỗ trợ của chúng khác nhau rất nhiều. Đối với những ai ưu tiên chất lượng cao, các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao và danh mục phong phú hơn về avatar, phong cách âm nhạc và ngôn ngữ, HeyGen nổi bật trong bảng so sánh các trình tạo video AI này. Trong khi Elai xử lý tốt các tác vụ cơ bản, các tính năng hạn chế của nó không thể đáp ứng được những công cụ cần thiết để nâng tầm bản sắc thương hiệu độc đáo. Tìm hiểu cách deepfake videos and their impact nhấn mạnh nhu cầu cá nhân hóa vượt trội trong nội dung video.
HeyGen
Elai
Avatar có sẵn
250+
129+
Avatar studio tùy chỉnh
Avatar web tùy chỉnh
Ảnh đại diện tùy chỉnh từ ảnh chụp
Avatar trang phục AI tùy chỉnh
Đồng bộ khẩu hình
4.7/5
2.5/5
Phong cách avatar
Hoán đổi khuôn mặt
So sánh các gói giá
Giá cả đóng vai trò then chốt khi lựa chọn các công cụ tạo video AI tốt nhất. HeyGen cho phép người mới bắt đầu tạo video miễn phí với ba phút nội dung có sẵn, trong khi Elai chỉ cung cấp một phút. Các gói giá được tùy chỉnh trong HeyGen luôn sẵn có, đảm bảo phù hợp với nhiều mức ngân sách khác nhau.
Free
Creator
Team
Enterprise
Bảng giá HeyGen (khi thanh toán hàng năm)
$ 0
$ 24/month
$ 69/month
Custom
Đánh giá của khách hàng về HeyGen so với Elai
HeyGen
Elai
G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Trustpilot
4.5/5 (1,328 reviews)
4.5/5 (104 reviews
Tại sao nên chọn HeyGen thay vì Elai?
Mặc dù chia sẻ nhiều tính năng cốt lõi giống nhau, chất lượng avatar và khả năng tùy chỉnh của HeyGen là không gì sánh kịp. Để tạo ra các video được cá nhân hóa ở mức tối đa, HeyGen vượt trội với nhiều phong cách avatar hơn, đa dạng mẫu video hơn và nhiều ngôn ngữ hơn.
Hình đại diện
HeyGen tự hào có hơn 250 avatar có sẵn, cùng với trang phục AI tùy chỉnh, avatar studio và các tính năng FaceSwap độc đáo. Công nghệ đồng bộ khẩu hình của nền tảng này vượt trội hơn Elai, vốn chỉ cung cấp 120 avatar có sẵn và không có tính năng FaceSwap.
Mẫu
HeyGen cung cấp quyền truy cập vào hơn 400 mẫu video chuyên nghiệp, với các bản cập nhật thư viện thường xuyên. Elai chỉ cung cấp hơn 160 mẫu, mang lại cho người dùng HeyGen lợi thế 88% trong việc tạo và tùy chỉnh các video ấn tượng một cách nhanh chóng.
Tính năng giọng nói
HeyGen cho phép người dùng điều chỉnh tốc độ và cao độ giọng nói AI, tải lên bản ghi âm giọng nói cá nhân hoặc thu âm trực tuyến — điều mà Elai không hỗ trợ. Việc HeyGen cung cấp nhiều tài khoản người dùng và quyền truy cập cho khách mời giúp thúc đẩy cộng tác nhóm ở mọi địa điểm, tối ưu hóa quy trình tạo video.
HeyGen so với các lựa chọn thay thế
So sánh những tính năng nổi bật nhất của HeyGen.
Khi so sánh HeyGen với các công cụ như Synthesia, Veed.io, Colossyan và Deepbrain, có thể thấy rõ HeyGen vượt trội nhờ chất lượng, tính linh hoạt và bộ tính năng toàn diện.
"Công cụ này rất dễ sử dụng với các hướng dẫn chi tiết từng bước. Avatar video AI tùy chỉnh hoạt động cực kỳ mượt mà, và ngay cả gói miễn phí cũng đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tôi."
"HeyGen cực kỳ trực quan và thân thiện với người dùng khi tạo nội dung video AI. Tôi ấn tượng với chất lượng avatar và khả năng đồng bộ khẩu hình, giúp video trông rất tự nhiên."
"Giờ đây điều này được thực hiện trong thời gian ngắn hơn rất nhiều và không cần phải di chuyển. Tôi có thể ngồi trong trang phục thoải mái và sản xuất tất cả video của mình chỉ trong một lần quay, tiết kiệm nhiều giờ mỗi tuần."
"Những việc trước đây mất cả ngày thì giờ chỉ tốn vài giờ. HeyGen tăng tốc quá trình sản xuất video chưa từng có, mà không hề đánh đổi chất lượng."
"Tôi không rành về công nghệ, nhưng HeyGen lại rất dễ sử dụng. Tôi đã tạo được một video chuyên nghiệp ngay trong lần thử đầu tiên. Thực sự rất thích."
"Ban đầu tôi khá hoài nghi, nhưng chất lượng AI đã khiến tôi ấn tượng. Giọng nói và avatar đều rất xuất sắc. Nó thực sự giúp quy trình làm việc của chúng tôi hiệu quả hơn hẳn."
Câu hỏi thường gặp
Cả HeyGen và Elai đều dễ sử dụng phải không?
Các nhà thiết kế của HeyGen và Elai đã tạo ra chúng với tiêu chí thân thiện với người dùng, giúp doanh nghiệp dễ dàng sử dụng để nâng cao việc tạo video.
HeyGen hoặc Elai có miễn phí sử dụng không?
HeyGen có gói miễn phí cho phép bạn tạo tối đa ba phút video. Đây là cách tuyệt vời để bắt đầu.
Làm thế nào để bạn tạo video AI với HeyGen?
Để tạo video với HeyGen, bạn chọn các avatar và mẫu có sẵn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tính năng chuyển văn bản thành giọng nói cho nội dung của mình. Điều này mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà.
Các lời chứng thực của khách hàng nói gì về HeyGen?
Các lời chứng thực thể hiện sự hài lòng với khả năng tùy chỉnh vượt trội và chất lượng avatar của HeyGen, làm nổi bật những ưu thế của nền tảng so với các đối thủ cạnh tranh.