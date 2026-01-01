HeyGen so với Synthesia:
Trình tạo video AI
nào tốt hơn?
Hãy cùng xác định sản phẩm nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn bằng cách so sánh các tính năng của HeyGen và Synthesia trong bảng so sánh trình tạo video AI của chúng tôi.
So sánh song song các tính năng
HeyGen và Synthesia là những nền tảng phổ biến để tạo và chỉnh sửa video được tạo bằng AI. Cả hai đều tự động hóa các tác vụ trong chỉnh sửa video bằng thuật toán AI, chẳng hạn như tạo avatar người ảo bằng AI và chuyển văn bản thành giọng nói. Để chọn công cụ phù hợp với bạn, hãy so sánh tính năng, đánh giá của khách hàng và giá cả trên nhiều bảng so sánh.
HeyGen
Synthesia
Avatar có sẵn
Avatar studio tùy chỉnh
Avatar web tùy chỉnh
Ảnh đại diện tùy chỉnh từ ảnh chụp
Avatar trang phục AI tùy chỉnh
Cảm xúc
Cử chỉ
Đồng bộ khẩu hình
4.7/5
4.5/5
Nhiều avatar trên màn hình
Phong cách avatar
Hoán đổi khuôn mặt
So sánh gói giá
Bên cạnh các tính năng được cung cấp, giá cả là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn giữa các trình tạo video AI. Vậy HeyGen so với Synthesia như thế nào về giá và giá trị đối với một công cụ tạo video AI?
Free Plan
Creator
Team
Bảng giá HeyGen
$ 0
$ 29/month
$ 69/month
Starter
Corporate
Bảng giá Synthesia
$ 29/month
Custom pricing
3 lý do nên chọn HeyGen thay vì Synthesia
Quá nhiều thông tin trên biểu đồ? Hãy xem 3 lợi thế rõ ràng chứng minh lý do nên chọn HeyGen thay vì Synthesia trong hành trình tìm kiếm trình tạo video AI tốt nhất.
Chất lượng AI Avatar tốt hơn
HeyGen có khả năng đồng bộ khẩu hình vượt trội, cử động avatar tự nhiên hơn và đa dạng hơn về phong cách lẫn ngoại hình. Điều này loại bỏ hoàn toàn cảm giác “giả giả” khó chịu thường thấy trong các video do AI tạo ra.
Nhiều loại avatar và tính năng hơn
HeyGen hỗ trợ nhiều loại avatar và tính năng khác nhau như Avatar Pro, Avatar Lite và Talking Photo. Những avatar AI này trong sản xuất video hỗ trợ ba chế độ hiển thị (cận cảnh, nửa người và dạng vòng tròn), cùng với tính năng FaceSwap độc đáo giúp nâng cao chất lượng tạo video AI của bạn.
Tính năng chỉnh sửa video và phương tiện vượt trội
HeyGen là một trình tạo video AI mạnh mẽ cung cấp đầy đủ các công cụ tích hợp cần thiết và hỗ trợ nhiều loại nội dung đa phương tiện hơn. Ngoài ra, nó còn bao gồm tính năng tạo kịch bản AI bằng ChatGPT, tự động dịch và chuyển URL thành video, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất video nhờ công nghệ video AI sinh tạo.
HeyGen so với các lựa chọn thay thế.
Trong bối cảnh so sánh các trình tạo video AI, việc xem xét những tính năng độc đáo của HeyGen so với các lựa chọn thay thế là rất hữu ích. So với các nền tảng như Synthesia, Veed.io, Colossyan và Deepbrain, HeyGen nổi bật nhờ chất lượng, tính linh hoạt và các giải pháp tất cả trong một để tạo nội dung video AI hấp dẫn. Hãy bắt đầu trải nghiệm HeyGen và biến video của bạn trở nên ấn tượng bằng cách bắt đầu dùng thử miễn phí.
Câu hỏi thường gặp
Tại sao nên chọn HeyGen thay vì Synthesia?
HeyGen mang đến chất lượng avatar AI vượt trội với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác và cử động tự nhiên, loại bỏ hoàn toàn cảm giác giả tạo. Khám phá các tính năng của HeyGen và bắt đầu với dùng thử miễn phí.
HeyGen có thể làm được gì?
HeyGen cung cấp các công cụ video AI tiên tiến, bao gồm khả năng chỉnh sửa video vượt trội, thêm các thành phần media, tạo kịch bản bằng AI và tự động dịch, tận dụng các thuật toán AI trong quá trình chỉnh sửa video.
Làm thế nào để tạo video với HeyGen?
Tạo video với nhiều loại avatar và tính năng khác nhau như avatar AI trong quy trình sản xuất video, cùng tùy chọn FaceSwap độc đáo, tất cả trong một giao diện dễ sử dụng.
HeyGen có cung cấp bản dùng thử miễn phí không?
Có, HeyGen cung cấp bản dùng thử miễn phí để bạn khám phá các tính năng mạnh mẽ của nền tảng tạo video AI. Trải nghiệm trực tiếp ngay hôm nay bằng cách bắt đầu bản dùng thử miễn phí.
Các gói giá của HeyGen là gì?
Các gói giá của HeyGen được thiết kế mang tính cạnh tranh, cung cấp nhiều lựa chọn linh hoạt phù hợp với các nhu cầu khác nhau và mang lại giá trị cao.