Dễ dàng tạo webinar và podcast theo yêu cầu

Hội thảo trực tuyến và podcast giúp tăng mức độ tương tác, nhưng việc sản xuất thường tốn nhiều thời gian và chi phí. HeyGen đơn giản hóa toàn bộ quy trình, cho phép bạn tạo nội dung chuyên nghiệp theo yêu cầu chỉ trong vài phút, không cần đội ngũ sản xuất hay máy quay.

Lợi ích và giá trị

Mở rộng quy mô webinar và podcast theo yêu cầu của bạn với các video chất lượng cao

Create webinars and podcasts with AI video

Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.

a screenshot of a technology webinar with joyce bell and tim wein

Promote your content with engaging video clips

Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.

an advertisement for a webinar on women leading change

Repurpose content at scale for different audiences

Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.

a computer screen shows a video call between chinese and german

Khám phá cách các marketer mở rộng nội dung theo nhu cầu

How to create on-demand webinars and podcasts with HeyGen

  1. Open HeyGen

Đăng nhập vào HeyGen và sẵn sàng tạo các bản ghi webinar chất lượng cao theo yêu cầu, podcast video và nội dung quảng bá chỉ trong vài phút — mà không cần cả một đội ngũ sản xuất.

  1. Choose a template or start from scratch
  1. Add talk tracks and select an avatar
  1. Customize your video
  1. Get creative with more design elements
  1. Submit your video

Câu hỏi thường gặp

Webinar theo yêu cầu là gì và tôi có thể tạo một webinar như vậy với HeyGen như thế nào?

Webinar theo yêu cầu là một bài thuyết trình dạng video được ghi sẵn mà khán giả có thể xem bất cứ lúc nào, khác với webinar trực tiếp. Với HeyGen, bạn có thể dễ dàng tạo các webinar theo yêu cầu chuyên nghiệp bằng cách sử dụng avatar AI, mẫu tùy chỉnh và lồng tiếng tự động—không cần đến đội ngũ sản xuất video.

Tôi có thể sử dụng HeyGen để tạo video podcast như thế nào?

HeyGen cho phép bạn biến nội dung podcast của mình thành các video podcast hấp dẫn bằng cách thêm avatar AI, phụ đề và các yếu tố hình ảnh. Chỉ cần tải lên bản script hoặc file audio, chọn một avatar và tạo ra một video podcast sinh động có thể chia sẻ trên nhiều nền tảng.

Tôi có thể tạo video quảng bá cho hội thảo trực tuyến hoặc podcast của mình bằng HeyGen không?

Có! HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo các video quảng bá ngắn, hấp dẫn để thúc đẩy lượt đăng ký webinar hoặc lượt nghe podcast. Bạn có thể trích xuất những khoảnh khắc nổi bật, thêm hình ảnh thương hiệu và tạo các đoạn teaser cho mạng xã hội, chiến dịch email và trang đích, tất cả đều được hỗ trợ bởi AI.

Tôi có cần kinh nghiệm chỉnh sửa video để tạo webinar và podcast với HeyGen không?

Không. HeyGen được thiết kế cho các marketer, không phải biên tập viên video. Các công cụ kéo‑thả trực quan của nó cho phép bạn tạo nội dung webinar và podcast chất lượng cao mà không cần kỹ năng kỹ thuật hay phần mềm đắt tiền.

Tôi có thể thêm thương hiệu của mình vào video hội thảo trên web và podcast không?

Có! HeyGen cho phép bạn tùy chỉnh video với màu sắc thương hiệu, phông chữ, logo và lớp phủ, giúp nội dung của bạn luôn nhất quán về mặt hình ảnh trên tất cả các nền tảng.

Làm thế nào tôi có thể tái sử dụng các webinar hoặc podcast dài thành những đoạn clip ngắn?

Với HeyGen, bạn có thể dễ dàng chia nhỏ nội dung dạng dài thành các đoạn clip ngắn, dễ chia sẻ. Hãy làm nổi bật những ý chính, thêm phụ đề và định dạng video cho các kênh khác nhau — như LinkedIn, Instagram và các chiến dịch email marketing.

HeyGen có thể hỗ trợ bản địa hóa video cho khán giả toàn cầu không?

Có! HeyGen cung cấp dịch vụ dịch video bằng AI, nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình, cho phép bạn nhanh chóng bản địa hóa webinar và podcast sang nhiều ngôn ngữ khác nhau mà không tốn thêm chi phí sản xuất.

Những loại hình doanh nghiệp nào sử dụng HeyGen cho webinar và podcast?

HeyGen được sử dụng bởi các marketer B2B, nhà sáng tạo nội dung, đội ngũ bán hàng và các nhà giáo dục để sản xuất và mở rộng quy mô webinar, video podcast và nội dung quảng bá một cách hiệu quả — thường tận dụng các tính năng tạo podcast bằng AI của chúng tôi.

Tôi có thể chia sẻ các webinar và podcast được tạo bằng HeyGen trên những nền tảng nào?

Bạn có thể xuất video của mình dưới nhiều định dạng khác nhau và chia sẻ chúng trên các nền tảng như LinkedIn, YouTube, các chiến dịch email, website công ty và các công cụ truyền thông nội bộ. Khách hàng cũng sử dụng Zapier để tự động hóa quy trình tải lên.

Tôi có thể tạo webinar hoặc video podcast theo yêu cầu với HeyGen nhanh đến mức nào?

Với HeyGen, bạn có thể tạo một video hội thảo trực tuyến hoặc podcast theo yêu cầu được trau chuốt hoàn chỉnh chỉ trong vài phút, không phải vài tuần. Chỉ cần chọn một mẫu, tải lên kịch bản, chọn avatar và xuất video cuối cùng của bạn — sẵn sàng để chia sẻ.

