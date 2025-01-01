Webinar theo yêu cầu là một bài thuyết trình dạng video được ghi sẵn mà khán giả có thể xem bất cứ lúc nào, khác với webinar trực tiếp. Với HeyGen, bạn có thể dễ dàng tạo các webinar theo yêu cầu chuyên nghiệp bằng cách sử dụng avatar AI, mẫu tùy chỉnh và lồng tiếng tự động—không cần đến đội ngũ sản xuất video.