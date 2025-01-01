Hội thảo trực tuyến và podcast giúp tăng mức độ tương tác, nhưng việc sản xuất thường tốn nhiều thời gian và chi phí. HeyGen đơn giản hóa toàn bộ quy trình, cho phép bạn tạo nội dung chuyên nghiệp theo yêu cầu chỉ trong vài phút, không cần đội ngũ sản xuất hay máy quay.
Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.
Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.
Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.
How to create on-demand webinars and podcasts with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và sẵn sàng tạo các bản ghi webinar chất lượng cao theo yêu cầu, podcast video và nội dung quảng bá chỉ trong vài phút — mà không cần cả một đội ngũ sản xuất.
Webinar theo yêu cầu là một bài thuyết trình dạng video được ghi sẵn mà khán giả có thể xem bất cứ lúc nào, khác với webinar trực tiếp. Với HeyGen, bạn có thể dễ dàng tạo các webinar theo yêu cầu chuyên nghiệp bằng cách sử dụng avatar AI, mẫu tùy chỉnh và lồng tiếng tự động—không cần đến đội ngũ sản xuất video.
HeyGen cho phép bạn biến nội dung podcast của mình thành các video podcast hấp dẫn bằng cách thêm avatar AI, phụ đề và các yếu tố hình ảnh. Chỉ cần tải lên bản script hoặc file audio, chọn một avatar và tạo ra một video podcast sinh động có thể chia sẻ trên nhiều nền tảng.
Có! HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo các video quảng bá ngắn, hấp dẫn để thúc đẩy lượt đăng ký webinar hoặc lượt nghe podcast. Bạn có thể trích xuất những khoảnh khắc nổi bật, thêm hình ảnh thương hiệu và tạo các đoạn teaser cho mạng xã hội, chiến dịch email và trang đích, tất cả đều được hỗ trợ bởi AI.
Không. HeyGen được thiết kế cho các marketer, không phải biên tập viên video. Các công cụ kéo‑thả trực quan của nó cho phép bạn tạo nội dung webinar và podcast chất lượng cao mà không cần kỹ năng kỹ thuật hay phần mềm đắt tiền.
Có! HeyGen cho phép bạn tùy chỉnh video với màu sắc thương hiệu, phông chữ, logo và lớp phủ, giúp nội dung của bạn luôn nhất quán về mặt hình ảnh trên tất cả các nền tảng.
Với HeyGen, bạn có thể dễ dàng chia nhỏ nội dung dạng dài thành các đoạn clip ngắn, dễ chia sẻ. Hãy làm nổi bật những ý chính, thêm phụ đề và định dạng video cho các kênh khác nhau — như LinkedIn, Instagram và các chiến dịch email marketing.
Có! HeyGen cung cấp dịch vụ dịch video bằng AI, nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình, cho phép bạn nhanh chóng bản địa hóa webinar và podcast sang nhiều ngôn ngữ khác nhau mà không tốn thêm chi phí sản xuất.
HeyGen được sử dụng bởi các marketer B2B, nhà sáng tạo nội dung, đội ngũ bán hàng và các nhà giáo dục để sản xuất và mở rộng quy mô webinar, video podcast và nội dung quảng bá một cách hiệu quả — thường tận dụng các tính năng tạo podcast bằng AI của chúng tôi.
Bạn có thể xuất video của mình dưới nhiều định dạng khác nhau và chia sẻ chúng trên các nền tảng như LinkedIn, YouTube, các chiến dịch email, website công ty và các công cụ truyền thông nội bộ. Khách hàng cũng sử dụng Zapier để tự động hóa quy trình tải lên.
Với HeyGen, bạn có thể tạo một video hội thảo trực tuyến hoặc podcast theo yêu cầu được trau chuốt hoàn chỉnh chỉ trong vài phút, không phải vài tuần. Chỉ cần chọn một mẫu, tải lên kịch bản, chọn avatar và xuất video cuối cùng của bạn — sẵn sàng để chia sẻ.
